Cирийских экстремистов вылечат и научат добывать нефть

"Сегодня мы работаем над созданием центра реабилитации, психологической поддержки и реинтеграции бывших боевиков, которые урегулировали свой статус и вернулись на родину", - заявила представительница министерства национального примирения Сирии Яна Хаддур

По мнению правительства Сирии, даже для таких граждан "предусмотрена реабилитация, а также дополнительная поддержка и социальное обеспечение перемещенных семей". Эта мера станетвторым этапом постконфликтной национальной программы. Стране нужны рабочие руки, чтобы восстанавливать разрушенные поселения.

Понадобятся руки и в энергетике Сирии. Россия уже начала оказывать помощь стране в восстановлении объектов энергетического комплекса.

"В ближайшее время, планируется участие в реализации мероприятий по восстановлению и модернизации газотранспортных сетей Сирии, нефтепроводов, четырех крупнейших тепловых электростанций "Алеппо", "Мехардех", "Тишрин", "Дейр-Эз-Зор", нефтеперерабатывающих заводов, линий электропередач, газовых и нефтяных скважин", - уточнил в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев представитель Минэнерго Константин Абрамов.

По данным начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, домой вернулись более 1,5 миллиона сирийских беженцев, в том числе более 260 тысяч из-за рубежа. До конца года порядка 200 тысяч сирийцев собираются перебраться в Сирию из Ливана.