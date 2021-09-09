«Чётко знаем, что будет в сентябре»: власти Москвы оценили вероятность четвёртой волны коронавируса

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун назвал «очень высокой» вероятность начала четвёртой волны коронавируса в сентябре. Ранее аналогичную оценку высказывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Согласно последним обнародованным данным, всего в России первую прививку от COVID-19 сделали более 46 млн человек, полностью вакцинированы 39 млн россиян.

Власти Москвы считают очень высокой вероятность того, что четвёртая волна эпидемии коронавируса начнётся в сентябре. Такую оценку озвучил глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках IV Форума социальных инноваций регионов, отвечая на вопрос о готовности городской инфраструктуры к перепрофилированию медучреждений в случае такой необходимости.

«(Обратное профилирование. — RT) идёт очень быстро, мы научились это делать. Вы видели три волны, но мы чётко знаем, что будет сейчас в сентябре (а вероятность четвёртой волны очень высокая): в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники... какие КТ-центры заводятся (в работу с коронавирусными пациентами. — RT), в какой очерёдности, при каком уровне заболеваемости и при каком уровне обращаемости в скорую помощь, например, и уровне госпитализаций — эта технология очень отработана как туда, так и обратно», — сказал он.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава Роспотребнадзора Анна Попова также констатировали, что в сентябре в связи с возвращением людей из отпусков и рядом других факторов следует ожидать подъёма уровня заболеваемости коронавирусом.

На этом фоне в материалах презентации Алексея Хрипуна сообщалось, что прививку от COVID-19 сделали более 4,8 млн жителей столицы. На днях вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране более 46 млн человек получили первый компонент прививки от коронавируса, а полностью вакцинированы 39 млн россиян.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, коронавирус SARS-CoV-2 надолго останется в популяции, а в будущем будут появляться и новые заболевания. В связи с этим она обратила внимание на важность проекта «Санитарный щит», призванного максимально эффективно защищать россиян. Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила доступность вакцинации в РФ. По её словам, это вызывает зависть у многих зарубежных стран.

«В РФ сегодня пять зарегистрированных вакцин, и поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны. Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их (вакцин. — RT) в стране более чем достаточно», — пояснила Попова.

Признание «Спутника V»

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил: «(«Спутник V». — RT) — это вакцина, которую знают во всём мире. За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всём мире. И доверяют. Сейчас на G20 говорили: «Спутник» лучше».

5 сентября Мурашко, выступая на встрече министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» в Риме, призвал к взаимному признанию государствами G20 факта вакцинации препаратами, которые одобрены их уполномоченными органами.

«Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечения скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий. Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски», — говорил он.

Также на russian.rt.com «Без обязательного прохождения карантина»: привитым «Спутником V» разрешили посещать курорты Таиланда

Напомним, «Спутник V» стал первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавируса, а сейчас препарат одобрен уже в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК сообщил, что «Спутник V» пользуется большой популярностью в стране: «Мы полностью использовали наши запасы».

По его словам, в Венгрии российским препаратом привились почти миллион человек. «Мы заключили контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — пояснил он.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии ведёт переговоры с производителем российской вакцины, чтобы начать производство «Спутника V» по лицензии.

Между тем глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что регуляторный орган ЕС нуждается в большем объёме данных о вакцине «Спутник V».

«Что касается вакцин «Спутник V» и Sinovac, то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе», — цитирует его ТАСС.

Россия обратилась в EMA для регистрации «Спутник V» в ЕС 29 января. В конце апреля стало известно о завершении первого этапа экспертизы. В начале июня в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что не получали критических замечаний от EMA по поводу вакцины. В середине июля в европейском регуляторе сообщили, что процесс оценки «Спутника V» продолжается.

Статистика заболеваемости COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 18 380 новых случаев заболевания коронавирусом, из них наибольшее число — в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380) и Московской области (525). За это время выздоровели 19 639 человек, скончались 794 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 084 284, с начала пандемии в России выздоровел 6 340 151 пациент. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 190 376 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 182,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются около 1,13 млн человек.