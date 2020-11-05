«Чётко выстроенная система»: какую роль играет войсковая разведка в обеспечении безопасности России

В России отмечается День военного разведчика. В задачи этих военнослужащих входит обеспечение руководства государства развединформацией, а также помощь в реализации политики в сфере обороны и безопасности. Важную роль при этом играет войсковая разведка. В последние годы главным экзаменом для неё стала операция в Сирии, где её бойцы зачастую выполняли роль авианаводчиков. Их профессиональная работа помогла уничтожить более 133 тыс. объектов боевиков. По словам экспертов, военная разведка является элитой российской армии.

5 ноября в России отмечается День военной разведки. 102 года назад приказом председателя Реввоенсовета Льва Троцкого было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии — будущее Главное разведывательное управление, а затем Главное управление Генштаба ВС Российской Федерации.

По информации Минобороны РФ, в годы Великой Отечественной войны деятельность военной разведки позволяла СССР получать достоверные сведения о намерениях военно-политического руководства нацистской Германии, а также союзников по антигитлеровской коалиции.

Кроме того, советские разведчики проводили диверсионные акции против вермахта и помогали организовать партизанское движение на оккупированных территориях. Только за первые шесть месяцев войны в тыл немецких войск было заброшено около 10 тыс. красноармейцев. Военные разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом, а генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписал акт о капитуляции Японии.

Возросшая мощь

В настоящее время главными задачами военной разведки являются обеспечение руководства государства развединформацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях, содействие реализации политики РФ в сфере обороны и безопасности, а также экономическому и научно-техническому прогрессу и военно-техническому обеспечению безопасности страны.

При этом важное место в её структуре занимает войсковая (тактическая) разведка.

«Современная войсковая разведка представляет собой чётко выстроенную систему — это части анализа и обработки информации, части информационного воздействия, разведывательные соединения и части специального назначения», — говорится на сайте военного ведомства.

Планшет российских разведчиков

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Как полагают эксперты, возросшая мощь российской войсковой разведки была продемонстрирована в сирийской операции. В арабской республике наземные формирования ВС РФ занимались вскрытием инфраструктуры боевиков и выполняли функцию авианаводчиков.

Их деятельность обеспечила высокую точность поражения объектов террористов силами ВКС. В общей сложности ударами авиации и крылатых ракет Россия уничтожила в САР более 133 тыс. объектов незаконных вооружённых формирований.

В своей статье, посвящённой пятилетию сирийской операции, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на жертвенный подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016 года в боях за Пальмиру. По словам главы военного ведомства, офицер отвечал за наведение средств нанесения воздушных ударов и корректировал огонь авиации.

«Неподалёку от селения Тадмор авианаводчика блокировала банда террористов, кольцо окружения сжималось. И тогда Александр, выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя... Вместе с ним погибли десятки вооружённых головорезов», — рассказал Шойгу на страницах газеты «Красная звезда».

За мужество и отвагу при выполнении воинского долга Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России. В 2017 году в Оренбурге и итальянском городке Вальи-Сотто был установлен памятник погибшему офицеру, а в 2018-м власти Северной Осетии назвали в честь разведчика горную вершину высотой 3823 м.

Ещё один подвиг на сирийской земле совершила небольшая разведгруппа Сил специальных операций (ССО) РФ. Весной 2017 года 16 российских авианаводчиков попали в окружение террористов в провинции Алеппо. Более суток военнослужащие успешно держали оборону против почти 300 бандитов.

Российские военнослужащие без потерь перенесли обстрел реактивными системами залпового огня «Град», смогли уничтожить один «шахидмобиль», один танк, две боевые машины пехоты и несколько самодельных артиллерийских установок противника.

24 мая 2017 года спецназовцы получили из рук президента РФ Владимира Путина высокие государственные награды, а командир группы авианаводчиков был представлен к званию Героя России.

В январе 2018 года в ответ на атаку на авиабазу Хмеймим разведчики ССО установили место базирования диверсионной группы боевиков и раскрыли склад, где осуществлялись конечная сборка и хранение ударных беспилотников. Обе цели были успешно уничтожены.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Соловьёв отметил, что доказательством эффективности российской войсковой разведки в Сирии является освобождение территории арабской республики от террористов и невысокие потери российской группировки за минувшие пять лет.

«Российская разведка успешно действовала в Сирии, судя по тому, что правительственные войска решили основные задачи по нейтрализации террористов. И второй фактор — небольшие потери. Этим, собственно, и определяется успех разведки. Она получает информацию о боевом построении противника и выявляет цели для поражения, что в итоге позволяет одержать победу», — пояснил Соловьёв.

«Профессионалы высшей пробы»

Как сообщает «Красная звезда», подготовка войскового разведчика включает комплекс сложных занятий. Например, военнослужащих разведподразделения 138-й гвардейской мотострелковой бригады (Ленинградская область) обучают навыкам стрельбы из разных видов огнестрельного оружия для уничтожения противника как на пересечённой местности, так и на городских улицах.

При этом солдаты и офицеры самостоятельно выбирают приоритетные цели и соответствующее вооружение. Упражнения выполняются как с места, так и в движении с применением двух и более видов стрелкового оружия, а также с использованием элементов рукопашного боя.

Военнослужащие ВС РФ

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Все разведчики должны быть универсальными солдатами и одинаково хорошо владеть автоматом, пулемётом, снайперской винтовкой, гранатомётом, уметь устанавливать мины, проводить разминирование и оказывать медицинскую помощь товарищам.

Успех разведчиков в тылу противника сильно зависит от уровня слаженности — шероховатость действий одного разведчика может свести на нет усилия всей группы. Важную роль играет и человеческий контакт, когда военнослужащие понимают друг друга с полуслова.

«Методы подготовки разведчиков постоянно совершенствуются. Но главное — это, конечно, умение действовать в коллективе. Безусловно, это профессионалы высшей пробы, что показали результаты сирийской операции», — пояснил Вадим Соловьёв.

Кроме того, российские войсковые разведчики постоянно получают новые образцы вооружений. Это радиолокационные станции «Соболятник-О», «Фара-ВР», комплексы разведывательно-сигнальных средств «Секстан», станции радиотехнической разведки «Радиотехника», беспилотники «Элерон-3» и «Орлан-10».

Также в армии РФ высоко оценили комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». Данное техническое средство позволяет следить за физическим состоянием военнослужащих, осуществлять поиск раненых, корректировать огонь оперативно-тактической авиации и артиллерии.

Базовый комплект «Стрельца» состоит из модульного жилета, многофункционального информационного комплекса, дальномера, зарядного устройства, нашлемной системы индикации и пульта индикатора. Версия для командиров оснащается персональным компьютером (планшетом).

В интервью «Красной звезде» заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов заявил, что поставки новых вооружений позволили в 2,5 раза сократить временной цикл «разведка — поражение».

«Уже сейчас разведывательные подразделения способны вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности в реальном времени», — заявил Белоусов.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что военная разведка ВС РФ оснащается разнообразными современными техническими изделиями для эффективного выполнения боевых задач.