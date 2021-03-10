«Чёткий сигнал Вашингтона»: почему Джо Байден до сих пор не поговорил с Владимиром Зеленским

Прямой разговор между Владимиром Зеленским и Джо Байденом до сих пор не состоялся, потому что глава Белого дома пока не сформировал свою администрацию. Так объяснила отсутствие прямых контактов между лидерами пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. По её словам, переговоры пройдут, но для этого нужно «хорошо подготовить платформу». Однако эксперты считают, что молчание Вашингтона сложно объяснить техническими причинами — скорее всего, Байден намеренно держит паузу в отношениях с Киевом. По мнению аналитиков, это тревожит Зеленского, поскольку подобный бойкот со стороны США серьёзно подрывает его политические позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не беседовал напрямую с 46-м президентом США Джо Байденом, поскольку для переговоров необходимо подготовить «платформу». Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

«Поговорить — это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу», — сказала она.

При этом Мендель добавила, что у Джо Байдена «тоже есть склонность к результативности, как у Владимира Зеленского».

«У нас будут очень эффективные и сильные переговоры. И здесь речь не просто о звонке. Просто для этого нужно хорошо подготовить платформу», — подчеркнула представитель украинского президента.

По словам Мендель, мало кто обращает внимание на тот факт, что Байден пока не «составил свою администрацию».

«То есть там (в Белом доме. — RT) не было многих людей, с которыми можно было связаться», — добавила она.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

globallookpress.com

© Yuliya Ovsyannikova

Тем не менее офис Зеленского уже наладил контакты с пресс-службой Белого дома, пояснила Мендель.

«Контакты происходят постоянно на определённом уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймём, что с США у нас всё налажено. Действительно, ведётся очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно чёткие месседжи, которые показали, что происходит», — пояснила представитель Зеленского.

Повод для беспокойства

Ранее сам Зеленский заявил, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с американской стороной, несмотря на отсутствие личных переговоров с главой Белого дома. Политик отметил, что контакты с администрацией Байдена есть на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном. Я знаю о его детальном содержании. В соответствии с этим разговором никто никакой напряжённости не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнёра. Пока что так», — заявил Зеленский во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

В начале февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что дата телефонного разговора президентов Украины и США пока не определена, поскольку американский лидер «очень сосредоточен» на других вопросах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Если не искать конспирологию, а просто следить за американской политикой, то видно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутренних американских вопросах и количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено», — заявил Кулеба.

По мнению экспертов, за оптимистичными заявлениями руководства Украины скрывается серьёзная тревога.

«Учитывая, что украинская политическая система зависит от поддержки западных партнёров, отсутствие прямого диалога между лидерами негативно влияет на авторитет украинской власти внутри страны. Если окажется, что у Зеленского не будет хороших связей с Белым домом, то это может подвигнуть его оппонентов начать новый процесс по смене власти. Пока ситуация далека от этого, поскольку с момента инаугурации Байдена прошло мало времени, но уже есть намёк на проблемы», — отметил в комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«В офисе Зеленского чувствуют тревогу по этому вопросу. И основания для неё есть, поскольку Байден мог пообщаться с украинским коллегой по телефону, но не сделал этого», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Источник RT в партии Зеленского «Слуга народа» подтвердил, что пока офису президента не удалось наладить прямой контакт с администрацией Джо Байдена.

«Я думаю, что это чёткий сигнал Вашингтона руководству Украины — нужно выполнять требования западных партнёров, в противном случае они будут готовить нового кандидата на место главы государства. А Зеленскому не просто не дадут никаких кредитов, но и не будут с ним разговаривать», — отметил источник.

По его словам, решение Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы также было связано с позицией новой американской администрации.

Между двух огней

Ещё в декабре 2020 года Владимир Зеленский заявлял, что надеется на помощь избранного президента США Джо Байдена в вопросе урегулирования донбасского конфликта.

«Мне кажется, Джо Байден знает Украину лучше, чем предыдущий президент», — сказал тогда Зеленский в интервью изданию The New York Times.

Украинский лидер напомнил, что ещё до участия в президентской кампании у Джо Байдена были тесные связи с Украиной и он «хорошо понимает русских и понимает разницу между Украиной и Россией».

По мысли Зеленского, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и «положить конец оккупации» украинской территории.

К примеру, украинское руководство приветствовало бы вхождение президента США в нормандский формат, поскольку Байден «хорошо понимает вопрос Украины и России». Об этом также заявил тогда Владимир Зеленский.

Дом в посёлке Весёлое, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР

РИА Новости

© Сергей Аверин

Действительно, во время предвыборной кампании кандидат от Демократической партии США Джо Байден обещал, что в случае своей победы «ясно даст понять Кремлю, что он должен прекратить свою агрессию и оккупацию Украины».

«Администрация Байдена — Харрис позаботится о том, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносные виды оружия», — говорилось на сайте предвыборной кампании Байдена.

46-й глава Белого дома хорошо знаком с украинской политикой, поскольку, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, курировал украинское направление. Байден был вовлечён в события начала 2014 года на Украине — именно он призвал Виктора Януковича к сдержанности по отношению к протестующим в Киеве, а также требовал убрать с улиц украинской столицы спецназ.

Впоследствии политик поддерживал плотные связи с новыми властями Украины. Например, именно он настоял на увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Об этом Байден сам рассказал впоследствии — по его версии, отставка Шокина была продиктована антикоррупционными мотивами. Чтобы вынудить руководство Украины уволить генпрокурора, Байден пригрозил заморозить предоставление стране крупного кредита.

Впрочем, в 2019 году эта история заиграла новыми красками: незадолго до того, как Байден объявил о своём участии в президентской гонке, газета The Hill опубликовала материал, в котором утверждалось, что за увольнением Шокина стояли иные мотивы. Якобы причиной были планы генпрокурора открыть расследование из-за участия сына американского вице-президента Хантера Байдена в коррупционных схемах. В 2014 году Байден-младший вошёл в совет директоров энергетической компании Burisma, работающей на Украине. По сведениям СМИ, украинская Генпрокуратура заподозрила его в получении взятки от руководства компании.

Дональд Трамп не раз обвинял соперника в причастности к коррупции во время предвыборной кампании. Политик даже хотел, чтобы руководство Украины открыло расследование против Байденов. Однако этого не произошло — Владимир Зеленский предпочёл не подыгрывать ни одному из соперников.

«Мой подход был и остаётся таким: не допускать вовлечения Украины или кого-либо из украинцев в политическую ситуацию в США. У них своя страна, и они сами решают, как с ней быть. Не хочу, чтобы они втягивали нас в какие-либо дела, имеющие отношение к их внутренней политике», — заявлял Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Однако, несмотря на это, отношения между Зеленским и новой администрацией Белого дома пока складываются непросто, отмечают эксперты.

«Зеленский в ходе схватки между Байденом и Трампом пытался занимать нейтральную позицию. Однако, поскольку команда Обамы — Байдена стояла у истоков нынешнего украинского государства, 46-й глава Белого дома рассчитывал на большую лояльность со стороны Киева», — считает Владимир Жарихин.

Политический кастинг

В начале марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, обвинив его в коррупции во время работы на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014—2015 годах. По мнению американских властей, бизнесмен был причастен к действиям, которые подрывали верховенство закона.

При этом украинские СМИ не раз связывали персону Коломойского с Владимиром Зеленским, называя олигарха негласным покровителем политика.

Как пояснил Владимир Жарихин, хотя в последнее время Зеленский уже практически не опирался на олигарха, значительная часть фракции его партии в Раде представлена именно людьми Коломойского.

Игорь Коломойский

AFP

© Vladislav Musienko / UNIAN

«Санкции США против Коломойского показали, что США будут назначать самостоятельно коррупционерами на Украине тех, кого считают нужным. И этот жест также стал «щелчком по носу» Зеленскому», — считает эксперт.

По мнению источника RT в партии «Европейская солидарность», США ввели санкции против Игоря Коломойского с одной целью — ещё больше ослабить влияние олигарха на президента Украины.

«Тогда у Зеленского вообще не останется возможностей игнорировать требования партнёров, которые дают прямые указания Киеву. Не открою секрета, но у Джозефа Байдена и Петра Порошенко — дружеские отношения, и это тоже может влиять на отношения Белого дома с Зеленским. Тем более что Порошенко не скрывает своей готовности вернуться на политический Олимп», — пояснил источник.

Руслан Бортник, в свою очередь, уверен в том, что само отсутствие прямых переговоров с Зеленским — уже форма давления новой американской администрации на Киев.

«Это также можно рассматривать как проявление недовольства скоростью реформ, а также ролью олигархов в украинской политике. А также как знак Зеленскому, что он должен переоценить свою кадровую политику и быть более чутким к пожеланиям западных партнёров», — отметил эксперт.

С точки зрения Владимира Жарихина, холодность американской администрации связана с тем, что в Белом доме рассматривают возможность замены Зеленского другой политической фигурой.