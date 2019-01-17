«Чёткий сигнал европейским политикам»: Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ

Госдума вслед за Совфедом приняла решение не посылать свою делегацию в ПАСЕ. В нижней палате парламента сообщили, что откажутся и от взносов в Совет Европы. Такой шаг продиктован ограничением прав российских представителей, в том числе в процедурах голосования и выбора руководящих органов, и должен стать сигналом европейским политикам о недопустимости подобного отношения, подчеркнули депутаты. Эксперты отметили, что Москву устроит только полноценное членство в организации, и выразили надежду, что в Совете Европы примут меры, чтобы сохранить Россию в ПАСЕ.

Госдума отказалась направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление было единогласно принято депутатами на пленарном заседании в четверг, 17 января.

«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты РФ взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим депутаты ГД заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ в 2019 году», — говорится в документе.

Решение было принято российскими парламентариями в связи с тем, что права представителей России, ограниченные в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения РФ и Крыма, так и не были восстановлены.

«ПАСЕ отошла от принципов демократии, она совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить — озвучивать свою позицию и защищать её», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

© Владимир Федоренко / РИА Новости

Аналогичное решение 16 января принял и Совет Федерации, отказавшись посылать свою делегацию для работы в ПАСЕ в 2019 году.

«Такой одиозной репрессивной меры, как санкции против законно избранных парламентариев, представляющих исключительно собственных избирателей, нет в процедурах ни одной другой межпарламентской организации», — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Чёткий сигнал русофобии»

Решения обеих палат не посылать свои делегации и не платить взносы в Совет Европы должны стать недвусмысленным сигналом о недопустимости подобного отношения европейских парламентариев к российским коллегам, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Отказ российской стороны от выплат в бюджет Совета Европы — это чёткий сигнал европейским политикам, что роль наказанного ученика Россия играть не будет… Пойдёт ли это на пользу отношениям с ПАСЕ? Вряд ли. Там уже в головах засел чёткий сигнал русофобии», — сказал он RT.

Россия продолжала участвовать в ПАСЕ до 2016 года, несмотря на ограничение прав своей делегации ещё в 2014 году. Кроме того, до июня 2017 года Москва продолжала платить взносы. Причём по этому показателю РФ была среди лидеров — €32,8 млн в 2017 году. Для сравнения: наибольший взнос в тот же год был внесён Францией — €37,5 млн.

«Позиция России понятна — не платить за то, чего нет. Членство в любом клубе предполагает не только требования по отношению к вам — ежегодно платить взносы, — но и ваши права как члена клуба. Соответственно, когда ваши права нарушаются, вы перестаёте платить. Как только ваши права восстанавливаются, вы снова можете в этом клубе участвовать», — подчеркнул в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«ПАСЕ ставит в очень сложную ситуацию Совет Европы»

В октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах может быть приостановлено в середине 2019 года из-за отказа платить взносы.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он.

Однако директор института политических исследований Сергей Марков считает, что Совет Европы способен повлиять на решение ПАСЕ.

«ПАСЕ ставит в очень сложную ситуацию Совет Европы. Из-за того, что ПАСЕ блокирует возможность российской делегации принимать участие в работе, Россия не платит значительную часть взносов. Поэтому я прогнозирую, что после этого решения России руководство Совета Европы будет вступать в конфликт с руководством ПАСЕ», — сказал он.

Так, в июне 2018 года Ягланд встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров он отметил, что Россия играет большую роль в Совете Европы, в частности в Европейском суде по правам человека.

Однако сценарий, при котором Совет Европы выступит против России и приостановит её участие в других структурах, также возможен, подчеркнул Марков.

В России заявили, что членство Москвы в Совете Европы может быть прекращено. О том, что такое решение, возможно, будет принято российской стороной в декабре 2018 года, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если до июня следующего года не будет принципиально изменён устав и не будет принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то настанет время «Ч». Это красная черта, за которой дальнейшее пребывание России в Совете Европы… становится бессмысленным», — приводит её слова РИА Новости.

По мнению Бышка, если членство России в Совете Европы прекратится, будет утрачена одна из немногих площадок, где могут общаться представители РФ и ЕС.

«У Европы сейчас три основные сложности: миграция, переговоры с Великобританией по брекситу и отношения с Россией. Первые две, то есть миграция и брексит, могут решаться и на других площадках — в рамках, скажем, Европейского союза, — а вот проблемы в отношениях с Россией, которая не входит в ЕС, могут быть решены посредством только такой площадки для коммуникации, как ПАСЕ», — отметил он.

Именно поэтому в руководстве ПАСЕ должны принять решение о признании России равноценной участницей организации, подчеркнул Бышок.

«Они должны понимать, что Россия на попятную не пойдёт и нужно что-то делать с её членством. И никакое половинчатое членство или статус России, который был бы ниже статуса всех остальных участников, Москву не устраивает», — заключил эксперт.