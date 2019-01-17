|
«Чёткий сигнал европейским политикам»: Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
17 января 2019, 16:39 • 142 • В мире
Госдума вслед за Совфедом приняла решение не посылать свою делегацию в ПАСЕ. В нижней палате парламента сообщили, что откажутся и от взносов в Совет Европы. Такой шаг продиктован ограничением прав российских представителей, в том числе в процедурах голосования и выбора руководящих органов, и должен стать сигналом европейским политикам о недопустимости подобного отношения, подчеркнули депутаты. Эксперты отметили, что Москву устроит только полноценное членство в организации, и выразили надежду, что в Совете Европы примут меры, чтобы сохранить Россию в ПАСЕ.
Reuters © Vincent Kessler
Госдума отказалась направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление было единогласно принято депутатами на пленарном заседании в четверг, 17 января.
Решение было принято российскими парламентариями в связи с тем, что права представителей России, ограниченные в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения РФ и Крыма, так и не были восстановлены.
«ПАСЕ отошла от принципов демократии, она совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить — озвучивать свою позицию и защищать её», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Аналогичное решение 16 января принял и Совет Федерации, отказавшись посылать свою делегацию для работы в ПАСЕ в 2019 году.
«Такой одиозной репрессивной меры, как санкции против законно избранных парламентариев, представляющих исключительно собственных избирателей, нет в процедурах ни одной другой межпарламентской организации», — отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
«Чёткий сигнал русофобии»
Решения обеих палат не посылать свои делегации и не платить взносы в Совет Европы должны стать недвусмысленным сигналом о недопустимости подобного отношения европейских парламентариев к российским коллегам, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Россия продолжала участвовать в ПАСЕ до 2016 года, несмотря на ограничение прав своей делегации ещё в 2014 году. Кроме того, до июня 2017 года Москва продолжала платить взносы. Причём по этому показателю РФ была среди лидеров — €32,8 млн в 2017 году. Для сравнения: наибольший взнос в тот же год был внесён Францией — €37,5 млн.
«Позиция России понятна — не платить за то, чего нет. Членство в любом клубе предполагает не только требования по отношению к вам — ежегодно платить взносы, — но и ваши права как члена клуба. Соответственно, когда ваши права нарушаются, вы перестаёте платить. Как только ваши права восстанавливаются, вы снова можете в этом клубе участвовать», — подчеркнул в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«ПАСЕ ставит в очень сложную ситуацию Совет Европы»
В октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах может быть приостановлено в середине 2019 года из-за отказа платить взносы.
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он.
Однако директор института политических исследований Сергей Марков считает, что Совет Европы способен повлиять на решение ПАСЕ.
«ПАСЕ ставит в очень сложную ситуацию Совет Европы. Из-за того, что ПАСЕ блокирует возможность российской делегации принимать участие в работе, Россия не платит значительную часть взносов. Поэтому я прогнозирую, что после этого решения России руководство Совета Европы будет вступать в конфликт с руководством ПАСЕ», — сказал он.
Так, в июне 2018 года Ягланд встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров он отметил, что Россия играет большую роль в Совете Европы, в частности в Европейском суде по правам человека.
Однако сценарий, при котором Совет Европы выступит против России и приостановит её участие в других структурах, также возможен, подчеркнул Марков.
В России заявили, что членство Москвы в Совете Европы может быть прекращено. О том, что такое решение, возможно, будет принято российской стороной в декабре 2018 года, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По мнению Бышка, если членство России в Совете Европы прекратится, будет утрачена одна из немногих площадок, где могут общаться представители РФ и ЕС.
«У Европы сейчас три основные сложности: миграция, переговоры с Великобританией по брекситу и отношения с Россией. Первые две, то есть миграция и брексит, могут решаться и на других площадках — в рамках, скажем, Европейского союза, — а вот проблемы в отношениях с Россией, которая не входит в ЕС, могут быть решены посредством только такой площадки для коммуникации, как ПАСЕ», — отметил он.
Именно поэтому в руководстве ПАСЕ должны принять решение о признании России равноценной участницей организации, подчеркнул Бышок.
«Они должны понимать, что Россия на попятную не пойдёт и нужно что-то делать с её членством. И никакое половинчатое членство или статус России, который был бы ниже статуса всех остальных участников, Москву не устраивает», — заключил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2019, 14:24
|
10 января 2019, 22:24
|
15 января 2019, 16:09
|
12 января 2019, 19:54
|
16 января 2019, 11:24
|
16 января 2019, 05:09
|
15 января 2019, 03:09