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«Чёрный январь» - 30 лет: кто виноват в гибели бакинцев в январе 1990

20 января 2020, 16:09  •  85 • Аналитика

Тридцать лет назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в Баку были введены части Советской Армии общей численностью в 26 тыс. человек. Так началась операция «Удар», ответственность за жертвы которой в современном Азербайджане всецело возлагают на советское руководство.


«Чёрный январь» - именно так называют события тридцатилетней давности, приведшие к гибели как минимум 147 гражданских лиц.



Министерство иностранных дел Азербайджана распространило в связи с данной годовщиной специальное заявление, в котором обвинило Михаила Горбачева во введении чрезвычайного положения в республике в нарушение статей конституции СССР и Азербайджанской ССР. Естественно, что вся вина за жертвы среди мирного населения, а погибшие в результате операции были в большинстве своем азербайджанцами, руководством республики возлагается на Советскую Армию.

При этом в Азербайджане умалчивают о причинах ввода войск в Баку, которые заключались в массовых армянских погромах в городе. Лучшее доказательство тому, что происходило в городе накануне введения советских войск – массовый исход бакинских армян. Сегодня в столице Азербайджана лиц армянской национальности осталось крайне мало по сравнению с Баку до 1989-1990 гг. Изменение этнического состава населения Баку – прямое следствие событий тридцатилетней давности.

Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе привел к тому, что в самом Баку, где к концу 1980-х гг. проживало более 200 тысяч армян, 13 января 1990 года начались армянские погромы. Они были спровоцированы радикальным крылом азербайджанского Народного фронта, лидеры которого выступили с обращением, в котором рассказали о беженцах из Карабаха, заполнивших Баку, и о том, что при этом армянское население в столице республики чувствует себя вольготно. При этом руководство Народного фронта было против погромов и пыталось по возможности снизить их накал, но было уже поздно. Что интересно, первое время расквартированные в городе советские войска в происходящее не вмешивались. Это обстоятельство впоследствии и дало азербайджанским политикам основания для обвинений Москвы в бездействии.


Войска в Баку были введены после того, как советское руководство испугалось смещения власти КП АзССР Народным фронтом Азербайджана. Это, кстати, 26 января, уже после событий, признал и сам тогдашний министр обороны СССР Дмитрий Язов.

В течение 16-19 января в окрестностях Баку сосредоточилась крупная оперативная группировка общей численностью в 50 тыс. военнослужащих. Это были подразделения военных округов СА, ВМФ СССР, Внутренних войск МВД СССР. Непосредственно в операции «Удар» задействовали 76-ю и 106-ю воздушно-десантные дивизии, 56-ю и 21-ю десантно-штурмовые бригады, курсантов Ленинградского высшего политического училища МВД СССР и Саратовского высшего военного командного училища МВД СССР. Введенные в город войсковые части действовали жестко, было много погибших.

Что интересно, президент США Джордж Буш поддержал Михаила Горбачева, подчеркнув, что эти действия были необходимы для наведения порядка в республике. Очевидно, что Запад, который уже понимал, что политика советского руководства ведет страну к полному развалу, не хотел лишних проблем для Михаила Сергеевича – столь удобной для США фигуры. Оторвать от СССР богатый нефтью Азербайджан и максимально ухудшить отношения Баку и Москвы – «черный январь» с точки зрения реализации этой задачи был как нельзя кстати.

Однако нельзя все трагические последствия ввода советских войск в Баку связывать исключительно с политикой Москвы. Как бы не пытались в современном Азербайджане взваливать всю ответственность за произошедшее на советское руководство, азербайджанские националисты, дестабилизировавшие Баку армянскими погромами, возможно, не без поддержки со стороны третьих сил, имеют свою степень вины в тех событиях.

Если бы не активизация националистических сил в Азербайджане, Баку бы и в 1990-м оставался мирным и многонациональным городом, в котором столетиями уживались азербайджанцы, армяне, русские, грузины, евреи, лезгины, татары и представители многих других народов.
Илья Полонский

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