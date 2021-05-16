Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "необоснованным" решение Москвы внести США и Чехию в перечень недружественных стран. Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции.

Руководитель внешнеполитического европейского ведомства выразил солидарность с Чехией и США, которые попали в созданный Россией чёрный список недружественных стран. Включение в данный перечень означает, что для этого государства будет ограничена возможность или дан полный запрет нанимать на работу в свои дипломатические представительства граждан России. А это значит, что иностранным державам придётся серьёзно увеличить расходы на содержание своих посольств и консульств.

Боррель в очередной раз обвинил Россию в провоцировании обострения отношений с Евросоюзом, хотя принятые Москвой меры были ответными.

Мы выражаем полную солидарность с Чешской Республикой и США и призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию (о дипломатических сношениях от 1961 года),

- заявил Боррель.

Отметим, что глава европейской дипломатии не вспоминал о Венской конвенции, когда Чехия выслала из страны 18 русских дипломатов из-за своих подозрений в отношении спецслужб России, которые так и не были доказаны. Венская конвенция также не упоминалась чиновником, когда другие европейские страны тоже начали высылать русских дипломатов, чтобы выразить солидарность с Чехией.

При этом Боррель обвинил Москву в "необоснованных действиях", когда она выдворила европейских дипломатов в ответ.