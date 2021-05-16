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Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции

16 мая 2021, 02:20  •  95 • Политика
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "необоснованным" решение Москвы внести США и Чехию в перечень недружественных стран. Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции.
Руководитель внешнеполитического европейского ведомства выразил солидарность с Чехией и США, которые попали в созданный Россией чёрный список недружественных стран. Включение в данный перечень означает, что для этого государства будет ограничена возможность или дан полный запрет нанимать на работу в свои дипломатические представительства граждан России. А это значит, что иностранным державам придётся серьёзно увеличить расходы на содержание своих посольств и консульств.
Боррель в очередной раз обвинил Россию в провоцировании обострения отношений с Евросоюзом, хотя принятые Москвой меры были ответными.
Мы выражаем полную солидарность с Чешской Республикой и США и призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию (о дипломатических сношениях от 1961 года),
- заявил Боррель.
Отметим, что глава европейской дипломатии не вспоминал о Венской конвенции, когда Чехия выслала из страны 18 русских дипломатов из-за своих подозрений в отношении спецслужб России, которые так и не были доказаны. Венская конвенция также не упоминалась чиновником, когда другие европейские страны тоже начали высылать русских дипломатов, чтобы выразить солидарность с Чехией.
При этом Боррель обвинил Москву в "необоснованных действиях", когда она выдворила европейских дипломатов в ответ.

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