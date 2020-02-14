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Чёрный список пополнился: США ввели новые санкции против России

14 февраля 2020, 01:24  •  56 • Политика
Госдеп США сообщил о введении новых санкций против трёх предприятий России по производству оружия. Американский чёрный список пополнился авиационным заводом, военно-промышленной корпорацией и конструкторским бюро.
Согласно сообщению Госдепартамента, ограничения вводятся за «нарушение национального американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии».
Под санкции попали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".
Также в чёрный список вошли несколько китайских компаний. Рестрикции ввели на два года.
Ранее издание Die Welt рассказало, как Россия выиграла от санкций США. По мнению журналистов, наша страна сумела воспользоваться экономическими мерами и даже извлечь из них выгоду.

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