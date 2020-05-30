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Чёрный силуэт в белом море облаков: Минобороны России показало перехват бомбардировщиков США

30 мая 2020, 00:55  •  59 • Политика
Истребители России сопроводили бомбардировщики США над Чёрным морем подальше от российских границ. Видео перехвата опубликовало Минобороны России. На кадрах бомбардировщик США выглядит как чёрный силуэт в белом море облаков.
Министерство обороны России показало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer на Чёрным и Балтийским морями вблизи российской границы. Противостояние в небе состоялось в пятницу, 29 мая.
На кадрах видно, как чёрный силуэт бомбардировщика США рассекает белоснежное море облаков. Затем сбоку к нему подлетает российский истребитель, контрастно отличающийся бело-голубой расцветкой. Самолёты летят на довольно близком расстоянии друг от друга, после чего американский бомбардировщик меняет курс.
"Известно, что бомбардировщики взлетели с базы в Южной Дакоте, на разных отрезках маршрута их сопровождали украинские, турецкие, греческие и румынские самолёты", - пишет Nation News.
Напомним, что на этой же неделе российские истребители также перехватили американский самолёт P-8 Poseidon, шпионивший у побережья Сирии. Русские самолёты плотно зажали его с двух сторон и не отпускали, пока он не удалился от побережья. Инцидент вызвал бурю негодования в США. Американские соцсети переполнились воплями о "непрофессионализме" и "опасных манёврах".

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