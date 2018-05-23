Чёрный миф о "взаимовыгодности" продажи Русской Америки • 203 • Аналитика



Прозападный чёрный миф о «выгодности» продажи русских земель в Америке поддерживается на самом высоком уровне. В МИД считают сделку по продаже Русской Америки взаимовыгодной.



«Соглашение между Россией и США по продаже Аляски было честным и объективно выгодно обеим сторонам», — заявил на российско-американской международной конференции «Диалог Форт Росс – встреча в России» замдиректора историко-документального департамента МИД РФ, доктор исторических наук Артем Рудницкий.





«Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени», — сказал Рудницкий.



Замдиректора историко-документального департамента МИД повторил несколько популярных пунктов у сторонников «неизбежности», «полезности» и «необходимости» продажи Русской Америки. Так, якобы колония была нерентабельной, имелись очевидные трудности по её защите в случае нападения. По словам историка, Россия изначально хотела выручить от продажи земель примерно 5 млн. долларов, но в итоге удалось выручить гораздо больше — 7 млн. долларов, что считалось большим достижением. При этом деньги от продажи Аляски пошли на нужные России железные дороги.



Отличное «достижение» — продажа русской земли, добытой кровью и потом нескольких поколений русских людей и имевшей огромное военно-стратегическое, а в перспективе экономическое значение!



Кроме того, продажа Аляски, по мнению Рудницкого, стала свидетельством близости двух крупных государств – России и США, их взаимной симпатии, осознания того, что страны не намерены угрожать друг другу. Укрепление отношений с США было важно для Российской империи, находившейся в международной изоляции после проигранной Крымской (Восточной) войны. «К американцам относились хорошо и считали, что это никоим образом не ущемит интересы России. Отношения были хорошие, почти прекрасные», — сообщил историк.



Отличные отношения! Прозападная элитарная группировка в Петербурге, не видящая смысла тратить деньги на удаленные и «бесперспективные» территории, и не желающая ссориться из-за них с западными великими державами (Англией и США), продавила вредоносное решение. В результате Россия заключила «отличную сделку», пойдя по пути индейских племен, которые за огненную воду, табак и кучку безделушек сдавали огромные территории пронырливым и беспринципным «бледнолицым братьям». Таким способом довольно легко обосновать уже в современное время «необходимость и полезность» уступки Курил Японии или Калининграда Германии. Мол, далеко, да и бесперспективно, давайте налаживать дружеские отношение с «мировым сообществом».



В России же, чтобы скрыть провал внешней политики царя-освободителя Александра Второго, а также роль прозападных сил в правительстве (в частности, в МИД) и при дворе, создали миф том, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным для США и России. Якобы он был основан на трезвом расчете Петербурга сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья (Дальнего Востока). О том, как их «хорошо» развивали и осваивали, показали позорные провалы японской кампании 1904-1905 гг. Тогда доказывали, как и сейчас вещают, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой с военно-стратегической точки зрения территории будут весьма превышать потенциальную прибыль и пользу от неё. Что лучше было продать Аляску и Алеуты «дружественным» Штатам, а не ждать, пока их захватит враждебная Англия.



Упущенная возможность полного доминирования России в северной части Тихого океана



И что получили, продав русскую землю? Великое движение Руси и русского народа к Тихому океану и его логичный результат, Русская Америка, с потенциалом расширения русской сферы влияния на Русскую Калифорнию (Форт Росс) и Гавайские острова, были преданы европеизированной «элитой» Российской империи, которая всецело была сосредоточена на Западной Европе и её делах. Вместо «внутреннего» Берингова пролива и моря с обоими русскими берегами, вместо русской Калифорнии, вполне возможных русских Гавайских островов, дружеской Японии, протектората над Кореей и стратегического контроля над северной частью Тихого океана Россия на Востоке теряла одну свою восточную перспективу за другой. Двенадцать тезисов Вашингтона и один ответ Тегерана



Таким образом, продажа Аляски нашему глобальному конкуренту и врагу (США) стала лишь одним из ярких предвестников будущего падения империи Романовых. При этом были утрачены огромные ресурсы региона и ушли впустую большие затраты на открытие и освоение Русской Америки. Труд нескольких поколений русских первопроходцев, моряков, промышленников, тружеников просто зачеркнули и фактически предали.



Кроме того, потеря Россией владений в Америке значительно укрепила потенциал Соединенных Штатов, которые сделали очередной шаг на пути создания американского мирового порядка, где Америка будет лидером западного проекта. США стали доминировать в Северной Америке, затем и в Южной. То есть Петербург укрепил будущего лидера западного мира (цивилизации), по сути, дал ему возможность возглавить Запад, изначально враждебный Руси-России. При этом продолжают говорить бред об укреплении «дружбы» с США. Можно вспомнить печальный опыт могущественных индейских племен, которые заключали «удачные» сделки и договоры с «белыми братьями». Все эти племена и народности исчезли с лица планеты, или их жалкие остатки стали влачить жалкое существование в резервациях и «этнографических деревнях», развлекая туристов.



Потеря стратегического плацдарма в Америке сделала Россию слабее и уязвимее. В свою очередь, покупка Аляски сделает Штаты сильнее. Последующие события это наглядно покажут. США и Англия натравят на Россию Японию, Романовы проиграют войну. Русских выдавят из Кореи и Китая, Россия потеряет Порт-Артур и т. н. Желтороссию. Во время гражданской войны в России западные державы и Япония начнут интервенцию на русском Дальнем Востоке. В итоге выправить ситуацию на Дальнем Востоке в пользу русского народа сможет только Иосиф Сталин, в августе-сентябре 1945 года. Тогда Россия возьмёт реванш за поражение от Японии и англосаксов в 1905 году, вернёт утраченные позиции в Корее и Китае. ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия



США же значительно укрепили свои военно-стратегические и экономические позиции на Тихом океане. Внутри самого западного проекта американцы получили сильный козырь в противостоянии с британцами. Покупка Аляски позволила США ослабить позиции компании Гудзонова залива и зажать британскую Колумбию между своими владениями. Аляска и Алеутские острова позволяли США получить стратегический плацдарм, направленный к берегам русской Северо-Восточной Азии.



При этом с 1991 года, когда был разрушен Советский Союз, наши позиции на Дальнем Востоке снова были ослаблены.



Экономика хиреет, стала экономикой «трубы». Население постепенно вымирает и бежит с Дальнего Востока. Русский Тихоокеанский флот долго не обновлялся, позиции вооруженных сил из-за долгого времени «реформ» и «оптимизаций» не так радужны, как показывает официальная пропаганда. А США наращивают свои силы на наших границах. Япония снова идёт по пути милитаризации и облизывается на наши Курильские острова, всё Приморье. Китай, во многом благодаря советским и русским технологиям, помощи СССР стал сверхдержавой. Китайцы считают, что рано или поздно яблоко созреет, и «китайские земли» (Дальний Восток и Сибирь) вернутся в состав Поднебесной.



Таким образом, Русь-Россия и русский народ снова стоят перед коренными, цивилизационными вызовами, вопросом выживания и создания нового созидательного проекта развития. И никакие «взаимовыгодные сделки» с Западом нас не спасут. Только защита своей земли, рост численности и благосостояния народа и сохранение, развитие русской культуры и языка (русскости)!





Российские владения в Северной Америке (1835) Прозападный чёрный миф о «выгодности» продажи русских земель в Америке поддерживается на самом высоком уровне. В МИД считают сделку по продаже Русской Америки взаимовыгодной.«Соглашение между Россией и США по продаже Аляски было честным и объективно выгодно обеим сторонам», — заявил на российско-американской международной конференции «Диалог Форт Росс – встреча в России» замдиректора историко-документального департамента МИД РФ, доктор исторических наук Артем Рудницкий.«Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени», — сказал Рудницкий.Замдиректора историко-документального департамента МИД повторил несколько популярных пунктов у сторонников «неизбежности», «полезности» и «необходимости» продажи Русской Америки. Так, якобы колония была нерентабельной, имелись очевидные трудности по её защите в случае нападения. По словам историка, Россия изначально хотела выручить от продажи земель примерно 5 млн. долларов, но в итоге удалось выручить гораздо больше — 7 млн. долларов, что считалось большим достижением. При этом деньги от продажи Аляски пошли на нужные России железные дороги.Отличное «достижение» — продажа русской земли, добытой кровью и потом нескольких поколений русских людей и имевшей огромное военно-стратегическое, а в перспективе экономическое значение!Кроме того, продажа Аляски, по мнению Рудницкого, стала свидетельством близости двух крупных государств – России и США, их взаимной симпатии, осознания того, что страны не намерены угрожать друг другу. Укрепление отношений с США было важно для Российской империи, находившейся в международной изоляции после проигранной Крымской (Восточной) войны. «К американцам относились хорошо и считали, что это никоим образом не ущемит интересы России. Отношения были хорошие, почти прекрасные», — сообщил историк.Отличные отношения! Прозападная элитарная группировка в Петербурге, не видящая смысла тратить деньги на удаленные и «бесперспективные» территории, и не желающая ссориться из-за них с западными великими державами (Англией и США), продавила вредоносное решение. В результате Россия заключила «отличную сделку», пойдя по пути индейских племен, которые за огненную воду, табак и кучку безделушек сдавали огромные территории пронырливым и беспринципным «бледнолицым братьям». Таким способом довольно легко обосновать уже в современное время «необходимость и полезность» уступки Курил Японии или Калининграда Германии. Мол, далеко, да и бесперспективно, давайте налаживать дружеские отношение с «мировым сообществом».В России же, чтобы скрыть провал внешней политики царя-освободителя Александра Второго, а также роль прозападных сил в правительстве (в частности, в МИД) и при дворе, создали миф том, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным для США и России. Якобы он был основан на трезвом расчете Петербурга сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья (Дальнего Востока). О том, как их «хорошо» развивали и осваивали, показали позорные провалы японской кампании 1904-1905 гг. Тогда доказывали, как и сейчас вещают, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой с военно-стратегической точки зрения территории будут весьма превышать потенциальную прибыль и пользу от неё. Что лучше было продать Аляску и Алеуты «дружественным» Штатам, а не ждать, пока их захватит враждебная Англия.И что получили, продав русскую землю? Великое движение Руси и русского народа к Тихому океану и его логичный результат, Русская Америка, с потенциалом расширения русской сферы влияния на Русскую Калифорнию (Форт Росс) и Гавайские острова, были преданы европеизированной «элитой» Российской империи, которая всецело была сосредоточена на Западной Европе и её делах. Вместо «внутреннего» Берингова пролива и моря с обоими русскими берегами, вместо русской Калифорнии, вполне возможных русских Гавайских островов, дружеской Японии, протектората над Кореей и стратегического контроля над северной частью Тихого океана Россия на Востоке теряла одну свою восточную перспективу за другой.Таким образом, продажа Аляски нашему глобальному конкуренту и врагу (США) стала лишь одним из ярких предвестников будущего падения империи Романовых. При этом были утрачены огромные ресурсы региона и ушли впустую большие затраты на открытие и освоение Русской Америки. Труд нескольких поколений русских первопроходцев, моряков, промышленников, тружеников просто зачеркнули и фактически предали.Кроме того, потеря Россией владений в Америке значительно укрепила потенциал Соединенных Штатов, которые сделали очередной шаг на пути создания американского мирового порядка, где Америка будет лидером западного проекта. США стали доминировать в Северной Америке, затем и в Южной. То есть Петербург укрепил будущего лидера западного мира (цивилизации), по сути, дал ему возможность возглавить Запад, изначально враждебный Руси-России. При этом продолжают говорить бред об укреплении «дружбы» с США. Можно вспомнить печальный опыт могущественных индейских племен, которые заключали «удачные» сделки и договоры с «белыми братьями». Все эти племена и народности исчезли с лица планеты, или их жалкие остатки стали влачить жалкое существование в резервациях и «этнографических деревнях», развлекая туристов.Потеря стратегического плацдарма в Америке сделала Россию слабее и уязвимее. В свою очередь, покупка Аляски сделает Штаты сильнее. Последующие события это наглядно покажут. США и Англия натравят на Россию Японию, Романовы проиграют войну. Русских выдавят из Кореи и Китая, Россия потеряет Порт-Артур и т. н. Желтороссию. Во время гражданской войны в России западные державы и Япония начнут интервенцию на русском Дальнем Востоке. В итоге выправить ситуацию на Дальнем Востоке в пользу русского народа сможет только Иосиф Сталин, в августе-сентябре 1945 года. Тогда Россия возьмёт реванш за поражение от Японии и англосаксов в 1905 году, вернёт утраченные позиции в Корее и Китае.США же значительно укрепили свои военно-стратегические и экономические позиции на Тихом океане. Внутри самого западного проекта американцы получили сильный козырь в противостоянии с британцами. Покупка Аляски позволила США ослабить позиции компании Гудзонова залива и зажать британскую Колумбию между своими владениями. Аляска и Алеутские острова позволяли США получить стратегический плацдарм, направленный к берегам русской Северо-Восточной Азии.При этом с 1991 года, когда был разрушен Советский Союз, наши позиции на Дальнем Востоке снова были ослаблены.Экономика хиреет, стала экономикой «трубы». Население постепенно вымирает и бежит с Дальнего Востока. Русский Тихоокеанский флот долго не обновлялся, позиции вооруженных сил из-за долгого времени «реформ» и «оптимизаций» не так радужны, как показывает официальная пропаганда. А США наращивают свои силы на наших границах. Япония снова идёт по пути милитаризации и облизывается на наши Курильские острова, всё Приморье. Китай, во многом благодаря советским и русским технологиям, помощи СССР стал сверхдержавой. Китайцы считают, что рано или поздно яблоко созреет, и «китайские земли» (Дальний Восток и Сибирь) вернутся в состав Поднебесной.Таким образом, Русь-Россия и русский народ снова стоят перед коренными, цивилизационными вызовами, вопросом выживания и создания нового созидательного проекта развития. И никакие «взаимовыгодные сделки» с Западом нас не спасут. Только защита своей земли, рост численности и благосостояния народа и сохранение, развитие русской культуры и языка (русскости)!Российские владения в Северной Америке (1835) Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 203 Источник Похожие новости Отдадим наши деньги Америке! Моди заставил американцев обходить собственные санкции «Заговор генералов», придуманный майором

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