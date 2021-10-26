Чёрный господин из США инспектирует американские протектораты в Европе

Утверждён стратегический план «защиты Европы от России»

18-22 октября министр обороны США Ллойд Остин совершил большое турне по Европе, проведя встречи сначала в Киеве, Тбилиси и Бухаресте, а затем с руководством НАТО в Брюсселе. При этом в действиях главы Пентагона можно усмотреть определенные тенденции. В частности, сразу после его отъезда с Украины вновь обострилась ситуация в Донбассе.

На Украине Остин пообщался с министром обороны Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским. Шеф Пентагона публично выдал несколько высокопарных фраз о «поддержке украинского суверенитета» и «евроатлантических устремлений» Украины, а также заявил, что у Украины есть право идти в НАТО «без внешнего вмешательства» со стороны третьих стран. Однако о конкретных перспективах сотрудничества Киева с Североатлантическим альянсом Остин промолчал. Зато не поскупился на русофобские заявления, обвинив Россию в развязывании войны с Украиной и возведению препятствий к мирному урегулированию в Донбассе. Саботаж Киевом Минских договоренностей и убийства тысяч жителей Донецка и Луганска при этом не комментировались. С Зеленским глава Пентагона, согласно официальной версии, обсуждал «энергетическую безопасность» и «военное сотрудничество», но о чем на самом деле шла речь за закрытыми дверями, неизвестно. Сразу после отъезда министра обороны США западные окраины Донецка подверглись жестокому обстрелу. По информации издания «Страна.UA», местные жители оценили этот обстрел как самый интенсивный с начала года.

Обстрел Донецка 21 октября 2021 года. Фото: Страна.UA

«Это выглядит как месседж России – Киев получил "добро" на продолжение обстрелов», – комментирует «Страна». А через два дня после визита шефа Пентагона американцы доставили на Украину оружия и боеприпасов на 60 млн долларов.

«Лев оглядел свой прайд», – прокомментировал приезд Остина в Киев украинский военный эксперт Олег Жданов. По мнению Жданова, глава Пентагона приехал, чтобы «лично ознакомиться с геополитическим расположением и ролью Украины на вероятном театре военных действий». И увидел в визите знак того, что НАТО не «сдаст» Украину, забыв, что в марте тот же Остин посещал своих союзников в Афганистане…

В Тбилиси Ллойд Остин подписал соглашение о продлении программы военного оснащения Грузии под руководством США. Действия России по защите населения Южной Осетии и Абхазии шеф Пентагона назвал «российской оккупацией» и пообещал укреплять грузинские «демократические институты». Любопытно, что из Тбилиси глава Минобороны США обрушился с жёсткой критикой на Китай, назвав КНР «определяющим вызовом».

В Румынии Ллойд Остин провел встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом и руководством министерства обороны. Там он хвалил «румынско-американское стратегическое партнерство» и снова ругал Китай и Россию, которая, по его словам, совершает «злонамеренные» действия в Черноморском регионе. Шеф Пентагона посетил также военную базу «Михаил Когэлничану», где расквартированы американские военные.

Из Румынии Остин отправился в Брюссель для участия в совещании министров обороны стран НАТО. «Я приехал сюда, чтобы содействовать военной адаптации НАТО и обеспечить готовность альянса к будущим вызовам», – объявил Остин участникам заседания. На совещании был утвержден стратегический план «защиты Европы от России».

Однако по проблеме отношений с Китаем у членов НАТО сохраняются определённые противоречия. США требуют признать Пекин противником и проводить в его отношении жёсткую политику, но Германия и Франция пока призывают к сдержанности в отношении КНР. Тем не менее Остин, возвращаясь в США, назвал переговоры в Брюсселе «замечательными». «Альянс НАТО остается краеугольным камнем трансатлантической безопасности», – написал он в «Твиттере».

Пообщаться с Остином прибыл в Брюссель и руководитель Министерства обороны Финляндии, которая членом НАТО не является. О чём беседовали шеф Пентагона и финский министр обороны, неизвестно.

Антироссийская и частично антикитайская направленность поездки Ллойда Остина по Европе очевидна. Акцент сделан на дестабилизацию ситуации у юго-западных границ Российской Федерации.

Китайские СМИ обратили внимание на то, что перед европейским турне шефа Пентагона США и Греция возобновили действие соглашения в области обороны сроком на 5 лет. Вашингтон планирует увеличивать объем инвестиций в экономику Греции и наращивать на ее территории американское военное присутствие. Летом Сенат США принял «Акт о сотрудничестве между США и Грецией в области обороны и парламентского партнерства 2021 года». По мнению китайских экспертов, США создают себе плацдарм в Восточном Средиземноморье у «входа» в Чёрное море.

Синхронная активность США в Греции, Грузии, Румынии и на Украине могут говорить о том, что под прицелом находятся российские Крым и Северный Кавказ.