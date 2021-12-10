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Чёрный день для журналистики: Минюст США в восторге от суда Лондона

10 декабря 2021, 22:10  •  96 • Политика
Минюст США остался в восторге от решения суда Лондона, который одобрил апелляцию Вашингтона, разрешив экстрадицию Джулиана Ассанжа. В WikiLeaks уже назвали это чёрным днём для журналистики.
Министерство юстиции США заявило, что оно довольно решением Высокого суда Лондона, которое разрешает передачу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа американским властям. От дальнейших комментариев представители ведомства отказались, передаёт ТАСС.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в разговоре с телеканалом RT заявил, что экстрадиция Ассанжа станет чёрным днём для независимой журналистики. Он не может поверить в то, что Высокий суд Лондона поверил заверениям американских чиновников о том, что с Ассанжем будут обращаться справедливо. И что он может даже отбыть свой срок в Австралии.
Храфнссон отметил, что обещания США "не стоят ломаного гроша".
Они просто ненадёжны. Конечно, в ответ на это Джулиан подаст апелляцию,
- пояснил редактор.
Напомним, что власти США уже много лет добиваются выдачи Ассанжа за то, что WikiLeaks разоблачил преступления американских спецслужб. По иронии судьбы решение Высокого суда Лондона об экстрадиции Ассанжа в Америку произошло в момент проведения "Саммита за демократию", в котором участвуют США и Великобритания. Многие правозащитники и журналисты приводят уголовное преследование Ассанжа в качестве наиболее яркого примера политических репрессий Запада.

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