Чёрные списки полны: Евросоюз приготовил для России "серый"

Об очередных мерах в отношении России со стороны Евросоюза стало известно изданию EUobserver со ссылкой на проект документа о внесении нашей страны в "серый" список.

Речь идёт о так называемом сером списке налоговых убежищ. Кроме России, сообщает издание, в перечень также попадут Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Предполагается, что окончательное решение будет принято в конце февраля.

По словам представителя международной организации Oxfam Кьяра Путатуро, такое решение связано с пересмотров критериев ЕС.

В серый список входят государства, взявшие на себя обязательства по корректировке налоговой политики, за выполнением которых следит Евросоюз.