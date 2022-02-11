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Чёрные списки полны: Евросоюз приготовил для России "серый"

11 февраля 2022, 11:25  •  105 • Политика
Об очередных мерах в отношении России со стороны Евросоюза стало известно изданию EUobserver со ссылкой на проект документа о внесении нашей страны в "серый" список.
Речь идёт о так называемом сером списке налоговых убежищ. Кроме России, сообщает издание, в перечень также попадут Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Предполагается, что окончательное решение будет принято в конце февраля.
По словам представителя международной организации Oxfam Кьяра Путатуро, такое решение связано с пересмотров критериев ЕС.
В серый список входят государства, взявшие на себя обязательства по корректировке налоговой политики, за выполнением которых следит Евросоюз.

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