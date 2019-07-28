«Чёрные политтехнологии»: почему в США снова заявили об иностранном вмешательстве в выборы

США готовятся противостоять иностранному вмешательству в президентские выборы 2020 года. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По мнению главы американского дипведомства, во влиянии на исход голосования якобы заинтересованы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Аналитики констатируют, что такие обвинения уже стали частью американской избирательной кампании и внешнеполитического курса Вашингтона. Как считают эксперты, они служат удобным обоснованием для мер по «сдерживанию» геополитических противников Соединённых Штатов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа готовится к отражению иностранного вмешательства в избирательную кампанию и ход президентских выборов 2020 года.

«Всё правительство Соединённых Штатов сосредоточено на том, чтобы не допустить вмешательства не только со стороны России, но также Ирана, Северной Кореи, Китая и любого, кто хочет влезть в американские выборы. Американский народ должен знать, что нынешняя администрация невероятно сосредоточена на этом. Мне бы только хотелось, чтобы и предыдущая администрация в своё время действовала таким же образом», — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, проведя расследование, не обнаружила следов «сговора» между Россией и Трампом, который якобы оказал определённое влияние на исход президентских выборов в США в 2016 году. Тем не менее оппоненты американского лидера из числа представителей Демократической партии по-прежнему не снимают с него подозрений в намерении использовать предполагаемую «помощь» Москвы в своих интересах.

С подачи демократов 24 июля в конгрессе состоялись слушания, в которых принял участие спецпрокурор Мюллер. Он подтвердил, что никаких доказательств «сговора» России и Трампа нет, но при этом подчеркнул, что это вовсе не означает, что американский президент полностью оправдан.

Спецпрокурор заявил, что Россия «хотела получить выгоду» от победы Трампа, и допустил, что в дальнейшем, когда, возможно, всё-таки будут найдены дополнительные доказательства этому, нынешнему американскому президенту могут быть предъявлены определённые обвинения. О чём именно идёт речь, Мюллер не уточнил.

«Дополнительные рычаги давления»

Говоря о «вмешательстве» разных государств в американские выборы, представители администрации президента США хотят перехватить инициативу у критиков главы государства, считают эксперты. Они обращают внимание на то, что люди из окружения Трампа уже выступали с обвинениями такого рода.

Так, в октябре 2018 года вице-президент Майк Пенс обвинил Китай в попытке повлиять на промежуточные выборы в конгресс. Он не привёл каких-либо доказательств, однако подчеркнул, что в интересах КНР — не допустить победы республиканцев, так как Трамп проводит политику, идущую вразрез с интересами Пекина.

Обвинения в адрес РФ и КНР стали частью американской избирательной кампании, их цель — получить политические очки, считают политологи.

«Это пресловутые «чёрные политтехнологии». Кандидат проигрывает и не способен в силу, скажем, тщеславия признаться в том, что его соперник победил честно. Поэтому он выдумывает конкуренту иностранного союзника», — сказал в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Он отметил, что современный уровень технологий позволяет развернуться сторонникам конспирологических объяснений объективных политических процессов.

«Интернет есть интернет. Хакерских атак бывает много. Они идут ежедневно и ежеминутно. Но это не значит, что за ними стоит какое-то государство. Могут иметь место банальное хулиганство, испытание сил юных хакеров или, например, проверка уязвимости тех или иных систем безопасности в сугубо преступных целях. Истину тут установить сложно. Зато легко объявить, что вот эти хакеры действуют в интересах Китая или Трампа. Или России и Трампа. Убедительных опровержений всё равно не найти», — считает Синельников-Оришак.

Дебаты кандидатов от Демократической партии

Reuters

© Mike Segar

Эксперт полагает, что обвинения в адрес иностранных государств во вмешательстве в американский выборный процесс ориентированы на определённые категории избирателей.

«На восточном побережье, где находятся Нью-Йорк и Вашингтон, эта тема актуальна. Там обвинения такого рода избиратели воспринимают. А вот на западном побережье, в Калифорнии, тема иностранного вмешательства в американские выборы особого отклика не находит», — утверждает Синельников-Оришак.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с RT заметил, что степень влияния на сознание американцев теорий о «сговоре» тех или иных политиков с иностранными государствами не стоит абсолютизировать.

«Простым американцам внешняя политика вообще не интересна. Им интересны внутригосударственные проблемы, имеющие конкретное отношение к их жизни. Правильнее будет сказать, что обвинения, касающиеся внешней политики, используются как дополнительные рычаги давления на Трампа, не более того», — сказал Блохин в беседе с RT.

Он подчеркнул, что демократы ищут любые темы, которые могут так или иначе задеть президента США, лишить его пусть небольшой, но части сторонников.

«Трампа будут клевать по любому вопросу. По мере приближения выборов ему припомнят и всё, что было, и всё, чего не было. Такова особенность демократической системы», — заявил Блохин.

«Неконкретная угроза»

Эксперты также полагают, что любые обвинения в адрес тех стран, которых считают потенциальными противниками или геополитическими соперниками США, крайне важны для внешнеполитического курса Вашингтона.

Константин Блохин отмечает, что в Белом доме или конгрессе в преддверии выборов вполне могут заявить, что иностранные государства готовят некие провокации. Таким образом, по мнению аналитика, можно будет обосновать практически любые меры по экономическому или военно-политическому «сдерживанию» этих стран.

«В своё время в США уже говорили о существовании антиамериканской «оси зла». Такого рода теории общественным мнением востребованы», — утверждает Блохин.

В свою очередь, Михаил Синельников-Оришак проводит параллели между терминами «иностранное вмешательство в выборы» и «международный терроризм».

«Международный терроризм — весьма неконкретная угроза. Конечно, это не означает, что нет террористов. Это лишь говорит о том, что противник обозначен так, что под борьбу с ним можно подверстать всё что угодно. То же самое касается и иностранного вмешательства в выборы», — говорит эксперт.