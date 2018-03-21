Чёрные невесты белых принцев и война пресс-служб • 100 • Война «Нежданчик» Трамп



Никогда этого не было, и вот опять. Судя по всему, избрание Трампа стало для американских кукловодов большой политики громом среди ясного неба. Удар был настолько силен и внезапен, что все американские акулы и гиены пера до сих пор без устали посылают в рыжего «Нежданчика» лучи ненависти. Как сказал мне мой не самый лучший друг из ясеневского «Аквариума», «после подсчета результатов голосования шерсть на теле американских рыцарей плаща и кинжала встала дыбом». Не знаю, как насчет кукловодов, но у американских журналистов она действительно не улеглась до сих пор.









Придя в себя, и ЦРУ, и ФБР, и всякие-разные «Интеллиджент сервисы» после недолгого замешательства дружно указали на закулисного директора банкета – русских хакеров. А дирижировало ими, естественно, вездесущее КГБ. А вот с этого момента начнем подробней.



Старые новые войны



Спецслужбы воевали друг с другом во все века и на всех континентах. Порой профессиональная работа разведчиков помогала избегать кровавых войн, спасала или сносила с карты мира целые государства. У каждой серьезной спецслужбы – своя история, свои законы, свои неписаные правила, в том числе и правила войны. Но возникают ситуации, когда эти правила меняются – резко и качественно. Они меняют всю картину мира – и в глазах разведчиков, и в глазах политиков. В очередной раз эта картина мира поменялась на наших глазах после выборов «Нежданчика». И чуть не каждый день меняется до сих пор.



Если выборы американского «Нежданчика» – действительно результат закулисной работы российских спецслужб, то этой операции можно только аплодировать. Она, несомненно, войдет в анналы истории лучших спецслужб мира. Вмешаться в выборы крупнейшей империи мира и «помочь» ей выбрать «нужного» президента – это высший пилотаж работы разведки.



Спусковой крючок



После явления «Нежданчика» народу в разных концах планеты один за другим стали вспыхивать скандалы, в которых с завидной регулярностью обнаруживался след российских чекистов. Недавно сплясали «танго с кокаином» на территории российского посольства и вокруг него аргентинские копы. Потом на берегах туманного Альбиона миазмы ядовитого газа окутали давно забытого российского разведчика и его дочь. Неистовый визг общественно-политического негодования был слышен далеко за пределами Атлантики. Все российские СМИ с кроличьей неутомимостью выдавали на-гора одну версию за другой, и только пресс-служба Службы внешней разведки заявила, что «она ничего не комментирует».



Широко известный в силовых кругах военный переводчик Евгений Крутиков в своей статье «Какой ущерб Лондон нанесет российской разведке» так оценил поведение департамента: «Внешней разведке давно следовало бы пойти на поводу у новейших технологий, уволить из пресс-службы живых сотрудников и зарядить компьютерного бота, который будет раз в полгода выдавать эту сакраментальную фразу: «Меня зовут пресс-служба СВР, я – робот, и я ничего не комментирую». По крайней мере, оправдать выплату зарплат пресс-службе СВР не представляется возможным с точки зрения здравого смысла. Понятно, что все это – часть игры, и мы ее принимаем. Но есть все-таки ситуации, когда можно поиграть живой мыслью, например сострить».



Острое раздражение Евгения Феликсовича легко объяснимо. Несколько месяцев тому назад, когда пресс-служба Министерства обороны потрясла нас своими «косяками», выдавая картинки бразильской компьютерной игры за видео с сирийского поля боя, именно переводчику Крутикову пришлось закрывать своим интеллектом эту зияющую информационную амбразуру. «Департамент массовых галлюцинаций» (так прозвали в СМИ Департамент массовых коммуникаций Министерства обороны) в это время находился в глубокой коме. Из которой он, судя по всему, не выбрался до сих пор – если не считать коллективного письма в Телеграм-канал офицеров департамента на своего шефа Конашенкова и «массового отрывания голов и погонов», которое последовало вслед за этим. Война спецслужб: «кокс» в обмен на «герыч»



Теперь в «кому умолчания» на фоне всеобщего медиабеснования решила тихо погрузиться пресс-служба СВР. Это у них почти получилось. Но публичное заявление Крутикова смешало с грязью их незамысловатые планы. Ирония судьбы, так же как и вящий ее сарказм, заключалась в том, что работники пресс-службы сами ¬после утреннего мониторинга принесли начальству приговор на себя любимых – в виде крутиковской статьи. Она стала спусковым крючком начальственного гнева. Пресс-секретарь «департамента тишины» после просмотра свежих публикаций был незамедлительно вызван на ковер к большому боссу. Чувствуя неладное, он на ватных ногах отправился навстречу своей судьбе, которая ждала его за дубовыми дверями. Предчувствие его не обмануло. Здесь приглашенному на казнь популярно объяснили, что он сам и вся его беззаветная «команда пластунов и молчунов» до сего времени занимались «сексом по телефону и боксом по переписке», после чего образцово-показательно «разложили и отымели» обомлевшую жертву прямо в кабинете большого босса. А потом сделали предложение, от которого тот не смог отказаться.



Придя в себя после всего пережитого и вытерев со лба липкий пот, пресс-секретарь по всем законам жанра проделал ту же самую процедуру с каждым из своих подчиненных. После чего потухшим голосом озвучил начальственный ультиматум. Суть его была проста и убийственна, как выстрел: либо «пластуны и молчуны» явят конторе зубодробительный креатив, который потрясет воображение всего прогрессивного (и не очень) человечества, либо начальство воспримет крутиковское пожелание как руководство к действию и на самом деле «пойдет на поводу у новейших технологий», сэкономив немалую сумму зарплат, регулярно выплачиваемых работникам департамента.



И работа закипела. «Шерсть встала дыбом» теперь у работников пресс-службы. Словно по мановению волшебной палочки, они дружно вышли из многолетней комы и зафонтанировали мыслями, соображениями, идеями и предложениями. Несколько дней департамент гудел, как провода высокого напряжения. «Пластуны» крутились как белки в колесе, прерываясь только на «пятиминутки ненависти», во время которых в курилках поминали талантливого журналиста Крутикова тихим добрым словом. А потом начальству на стол легла толстая коричневая папка с надписью «Скрипаль». «Будут организованы постановки в Восточной Гуте»



Несколько дней большой босс, довольный произведенным эффектом, изучал содержимое папки. Для пресс-службы это были дни мучительного ожидания – на кону стояло будущее всего департамента. Но судьба смилостивилась над «пластунами». Парочка идей начальству понравилась – относительной простотой исполнения и планируемым произведенным эффектом. Оно дало одобрительную отмашку и даже открыло некое финансирование для реализации предложенного. И «пластуны» снова засучили рукава. Буквально на следующий день в сети некие хакеры Celeb Jihad выложили в Сети интимные фото афроамериканской невесты принца Гарри Меган Маркл. Злоумышленники распространили фото и видео, на которых актриса предстала перед камерой топлес.



А на следующий день сорвались с цепи американские блогеры. Америка – страна, где расовая проблема стоит гораздо острее, чем в старой доброй Англии, и местные блогеры (особенно из южных Штатов), похоже, задались целью утонуть в собственной желчи, желая юному принцу тщательнее «жевать черный вельвет», после чего «полоскать содой рот и чистить зубы стиральным порошком». Англичане ответили им не менее крупной порцией животной ненависти и забористой ругани. Это и понятно. Традиции старушки Англии не позволяют жителям острова глумиться над сановными особами. Мысль о том, что красавица Диана крутит шашни с каким-то арабом, сама по себе была невыносима для чопорных «денди», но тот факт, что эту кошмарную историю обсуждает вся мировая пресса, окончательно выводил их из себя. И только трагическая смерть принцессы, случившаяся как нельзя «вовремя», поставила точку в этой истории, успокоив на какое-то время английское общественное мнение. И тут – такой реприманд неожиданный: невеста негритянка, да еще и топлес… Куда катится этот мир? Сирия: борьба за голову гидры



Черная река злобы протекла между интернет-сообществами двух континентов. Цель была достигнута. Казнь отложили на неопределенное время. Козни Крутикова не прошли.



Успокоившись и приободрившись, «пластуны» решили закрепить успех. Памятуя, что начальство ценит тонкий и изысканный английский юмор, они рискнули пошутить «по-английски» прямо возле центрального здания Форин-офис. И на следующий день после «топлес-шоу Меган Маркл» на здании британского МИДа появилась световая проекция с улыбающимся Владимиром Путиным. Она сопровождалась надписью «Miss me?» («Соскучились по мне?»). Эту фразу несколько раз произнес в знаменитых сериалах «Шерлок» главный злодей того времени Джим Мориарти.



Чудо произошло буквально на наших глазах. Больной, который еще вчера казался неоперабельным, сегодня ожил и продемонстрировал виртуозный креатив и великолепный интеллектуальный бокс. Теперь в своих бесконечных войнах спецслужбы будут все чаще активизировать пока еще дремлющий, но, несомненно, выдающийся потенциал своих пресс-служб. Надо только уметь его активизировать. Вангую: не за горами время, когда российская Служба внешней разведки обзаведется своей Марией Захаровой или собственным Песковым, способными парировать самые каверзные вопросы и пресекать «на взлете» любые вербальные инсинуации. Новое время – новые песни. И новые схватки. В том числе на информационном поле боя. Никогда этого не было, и вот опять. Судя по всему, избрание Трампа стало для американских кукловодов большой политики громом среди ясного неба. Удар был настолько силен и внезапен, что все американские акулы и гиены пера до сих пор без устали посылают в рыжего «Нежданчика» лучи ненависти. Как сказал мне мой не самый лучший друг из ясеневского «Аквариума», «после подсчета результатов голосования шерсть на теле американских рыцарей плаща и кинжала встала дыбом». Не знаю, как насчет кукловодов, но у американских журналистов она действительно не улеглась до сих пор.Придя в себя, и ЦРУ, и ФБР, и всякие-разные «Интеллиджент сервисы» после недолгого замешательства дружно указали на закулисного директора банкета – русских хакеров. А дирижировало ими, естественно, вездесущее КГБ. А вот с этого момента начнем подробней.Спецслужбы воевали друг с другом во все века и на всех континентах. Порой профессиональная работа разведчиков помогала избегать кровавых войн, спасала или сносила с карты мира целые государства. У каждой серьезной спецслужбы – своя история, свои законы, свои неписаные правила, в том числе и правила войны. Но возникают ситуации, когда эти правила меняются – резко и качественно. Они меняют всю картину мира – и в глазах разведчиков, и в глазах политиков. В очередной раз эта картина мира поменялась на наших глазах после выборов «Нежданчика». И чуть не каждый день меняется до сих пор.Если выборы американского «Нежданчика» – действительно результат закулисной работы российских спецслужб, то этой операции можно только аплодировать. Она, несомненно, войдет в анналы истории лучших спецслужб мира. Вмешаться в выборы крупнейшей империи мира и «помочь» ей выбрать «нужного» президента – это высший пилотаж работы разведки.После явления «Нежданчика» народу в разных концах планеты один за другим стали вспыхивать скандалы, в которых с завидной регулярностью обнаруживался след российских чекистов. Недавно сплясали «танго с кокаином» на территории российского посольства и вокруг него аргентинские копы. Потом на берегах туманного Альбиона миазмы ядовитого газа окутали давно забытого российского разведчика и его дочь. Неистовый визг общественно-политического негодования был слышен далеко за пределами Атлантики. Все российские СМИ с кроличьей неутомимостью выдавали на-гора одну версию за другой, и только пресс-служба Службы внешней разведки заявила, что «она ничего не комментирует».Широко известный в силовых кругах военный переводчик Евгений Крутиков в своей статье «Какой ущерб Лондон нанесет российской разведке» так оценил поведение департамента: «Внешней разведке давно следовало бы пойти на поводу у новейших технологий, уволить из пресс-службы живых сотрудников и зарядить компьютерного бота, который будет раз в полгода выдавать эту сакраментальную фразу: «Меня зовут пресс-служба СВР, я – робот, и я ничего не комментирую». По крайней мере, оправдать выплату зарплат пресс-службе СВР не представляется возможным с точки зрения здравого смысла. Понятно, что все это – часть игры, и мы ее принимаем. Но есть все-таки ситуации, когда можно поиграть живой мыслью, например сострить».Острое раздражение Евгения Феликсовича легко объяснимо. Несколько месяцев тому назад, когда пресс-служба Министерства обороны потрясла нас своими «косяками», выдавая картинки бразильской компьютерной игры за видео с сирийского поля боя, именно переводчику Крутикову пришлось закрывать своим интеллектом эту зияющую информационную амбразуру. «Департамент массовых галлюцинаций» (так прозвали в СМИ Департамент массовых коммуникаций Министерства обороны) в это время находился в глубокой коме. Из которой он, судя по всему, не выбрался до сих пор – если не считать коллективного письма в Телеграм-канал офицеров департамента на своего шефа Конашенкова и «массового отрывания голов и погонов», которое последовало вслед за этим.Теперь в «кому умолчания» на фоне всеобщего медиабеснования решила тихо погрузиться пресс-служба СВР. Это у них почти получилось. Но публичное заявление Крутикова смешало с грязью их незамысловатые планы. Ирония судьбы, так же как и вящий ее сарказм, заключалась в том, что работники пресс-службы сами ¬после утреннего мониторинга принесли начальству приговор на себя любимых – в виде крутиковской статьи. Она стала спусковым крючком начальственного гнева. Пресс-секретарь «департамента тишины» после просмотра свежих публикаций был незамедлительно вызван на ковер к большому боссу. Чувствуя неладное, он на ватных ногах отправился навстречу своей судьбе, которая ждала его за дубовыми дверями. Предчувствие его не обмануло. Здесь приглашенному на казнь популярно объяснили, что он сам и вся его беззаветная «команда пластунов и молчунов» до сего времени занимались «сексом по телефону и боксом по переписке», после чего образцово-показательно «разложили и отымели» обомлевшую жертву прямо в кабинете большого босса. А потом сделали предложение, от которого тот не смог отказаться.Придя в себя после всего пережитого и вытерев со лба липкий пот, пресс-секретарь по всем законам жанра проделал ту же самую процедуру с каждым из своих подчиненных. После чего потухшим голосом озвучил начальственный ультиматум. Суть его была проста и убийственна, как выстрел: либо «пластуны и молчуны» явят конторе зубодробительный креатив, который потрясет воображение всего прогрессивного (и не очень) человечества, либо начальство воспримет крутиковское пожелание как руководство к действию и на самом деле «пойдет на поводу у новейших технологий», сэкономив немалую сумму зарплат, регулярно выплачиваемых работникам департамента.И работа закипела. «Шерсть встала дыбом» теперь у работников пресс-службы. Словно по мановению волшебной палочки, они дружно вышли из многолетней комы и зафонтанировали мыслями, соображениями, идеями и предложениями. Несколько дней департамент гудел, как провода высокого напряжения. «Пластуны» крутились как белки в колесе, прерываясь только на «пятиминутки ненависти», во время которых в курилках поминали талантливого журналиста Крутикова тихим добрым словом. А потом начальству на стол легла толстая коричневая папка с надписью «Скрипаль».Несколько дней большой босс, довольный произведенным эффектом, изучал содержимое папки. Для пресс-службы это были дни мучительного ожидания – на кону стояло будущее всего департамента. Но судьба смилостивилась над «пластунами». Парочка идей начальству понравилась – относительной простотой исполнения и планируемым произведенным эффектом. Оно дало одобрительную отмашку и даже открыло некое финансирование для реализации предложенного. И «пластуны» снова засучили рукава. Буквально на следующий день в сети некие хакеры Celeb Jihad выложили в Сети интимные фото афроамериканской невесты принца Гарри Меган Маркл. Злоумышленники распространили фото и видео, на которых актриса предстала перед камерой топлес.А на следующий день сорвались с цепи американские блогеры. Америка – страна, где расовая проблема стоит гораздо острее, чем в старой доброй Англии, и местные блогеры (особенно из южных Штатов), похоже, задались целью утонуть в собственной желчи, желая юному принцу тщательнее «жевать черный вельвет», после чего «полоскать содой рот и чистить зубы стиральным порошком». Англичане ответили им не менее крупной порцией животной ненависти и забористой ругани. Это и понятно. Традиции старушки Англии не позволяют жителям острова глумиться над сановными особами. Мысль о том, что красавица Диана крутит шашни с каким-то арабом, сама по себе была невыносима для чопорных «денди», но тот факт, что эту кошмарную историю обсуждает вся мировая пресса, окончательно выводил их из себя. И только трагическая смерть принцессы, случившаяся как нельзя «вовремя», поставила точку в этой истории, успокоив на какое-то время английское общественное мнение. И тут – такой реприманд неожиданный: невеста негритянка, да еще и топлес… Куда катится этот мир?Черная река злобы протекла между интернет-сообществами двух континентов. Цель была достигнута. Казнь отложили на неопределенное время. Козни Крутикова не прошли.Успокоившись и приободрившись, «пластуны» решили закрепить успех. Памятуя, что начальство ценит тонкий и изысканный английский юмор, они рискнули пошутить «по-английски» прямо возле центрального здания Форин-офис. И на следующий день после «топлес-шоу Меган Маркл» на здании британского МИДа появилась световая проекция с улыбающимся Владимиром Путиным. Она сопровождалась надписью «Miss me?» («Соскучились по мне?»). Эту фразу несколько раз произнес в знаменитых сериалах «Шерлок» главный злодей того времени Джим Мориарти.Чудо произошло буквально на наших глазах. Больной, который еще вчера казался неоперабельным, сегодня ожил и продемонстрировал виртуозный креатив и великолепный интеллектуальный бокс. Теперь в своих бесконечных войнах спецслужбы будут все чаще активизировать пока еще дремлющий, но, несомненно, выдающийся потенциал своих пресс-служб. Надо только уметь его активизировать. Вангую: не за горами время, когда российская Служба внешней разведки обзаведется своей Марией Захаровой или собственным Песковым, способными парировать самые каверзные вопросы и пресекать «на взлете» любые вербальные инсинуации. Новое время – новые песни. И новые схватки. В том числе на информационном поле боя. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 100 Источник Похожие новости Порошенко все поменял: «юридически АТО завершается» «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к ударам» США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить

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