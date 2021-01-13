Чёрные лучше белых, это генетическое превосходство: Советница Байдена написала нацистскую статью

Как известно, у Дональда Трампа отняли право свободно высказываться. Во всяком случае, на тех медиаплатформах, на которых он привык это делать. В разгар выборной кампании сообщения в Twitter система помечала как "президент врёт", а потом аккаунт и вовсе был забанен.

Новость последних дней: Google и Apple из своих магазинов приложений удалили соцсеть Parler, которой активно пользовались американские консерваторы. Сейчас всё отчётливее слышатся предположения, что такая же участь ждёт Telegram. Тем более что у этой платформы нет жёсткой идеологической цензуры.

Обо всём этом пишет колумнист "РИА Новости" Виктор Мараховский. Он предложил читателям представить, что советником американского национального лидера будет человек, который серьёзно и доказательно будет утверждать превосходство белых над темнокожими. Современные политические реалии США таковы, что это просто невозможно.

А вот наоборот - запросто. Вот у Джо Байдена советницей будет Кристен Кларк, автор статьи, где говорится, что чёрные лучше белых, это генетическое превосходство. Лучше в "физическом, умственном и духовном плане". Почему? Просто у белых меланина маловато.

Статья была опубликована в газете Гарварда, когда Кларк была студенткой. Материал датирован 1994 годом. Тогда Кристен возглавляла Ассоциацию чернокожих студентов. Теперь этот человек будет отвечать за законы о гражданских правах Соединённых Штатов.