Чёрные дыры бюджета прикрыли. Мишустин уничтожил "засадный полк" Медведева

Такое мнение высказал автор канала "Власть и деньги", комментируя недавнее решение правительства вплотную заняться институтами развития. Всего было создано более 40 таких организаций, а на их финансирование с 2005 года потрачено около 5 трлн рублей. При этом как такового выхлопа от институтов развития практически не было. Деньги частично тратились на зарплаты руководителям и сотрудникам, частично аккумулировались на чёрный день.

Этим "чёрным днём", как полагает автор материала, должно было стать выдвижение Дмитрия Медведева в президенты. В этом случае накопленные институтами развития ресурсы пошли бы на финансирование его кампании.

Однако теперь на этом сценарии поставлен крест. Мишустин провёл свою реформу, в ходе которой часть институтов была передана под управление ВЭБ, часть ликвидирована, часть укрупнена (что привело к сокращению дублирующих органов), а часть переформатирована.