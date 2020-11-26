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Чёрные дыры бюджета прикрыли. Мишустин уничтожил "засадный полк" Медведева
26 ноября 2020, 23:30 • 116 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уничтожил "засадный полк" своего предшественника Дмитрия Медведева, когда затеял большую реформу институтов развития. Теперь, когда правительство прикрыло чёрные дыры бюджета, авторитет Мишустина усилился, а вот Медведев лишился весомой ресурсной базы.
Такое мнение высказал автор канала "Власть и деньги", комментируя недавнее решение правительства вплотную заняться институтами развития. Всего было создано более 40 таких организаций, а на их финансирование с 2005 года потрачено около 5 трлн рублей. При этом как такового выхлопа от институтов развития практически не было. Деньги частично тратились на зарплаты руководителям и сотрудникам, частично аккумулировались на чёрный день.
Этим "чёрным днём", как полагает автор материала, должно было стать выдвижение Дмитрия Медведева в президенты. В этом случае накопленные институтами развития ресурсы пошли бы на финансирование его кампании.
Однако теперь на этом сценарии поставлен крест. Мишустин провёл свою реформу, в ходе которой часть институтов была передана под управление ВЭБ, часть ликвидирована, часть укрупнена (что привело к сокращению дублирующих органов), а часть переформатирована.
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