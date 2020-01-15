«Чёрные береты» будущего: нужна ли России морская пехота • 55 • Аналитика

Морская пехота – гордость многих стран, в состав вооруженных сил которых входят ее подразделения. В современных войнах и конфликтах ее роль по-прежнему остается весьма высокой.



Недавно издание The National Interest составило рейтинг подразделений морской пехоты мира. В пятерку лучших попали морпехи США, России, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Конечно, поскольку издание американское, не отдать первое место соотечественникам его авторы просто не могли. Но, с другой стороны, Корпус морской пехоты США остается не только самым многочисленным в мире, но и наиболее задействованным в многочисленных военных операциях. Однако и российским морпехам журнал отдал должное, поставив их на второе место.







История морской пехоты во всех странах мира, у которых она есть, неразрывно связана с историей флота и морского могущества. Поэтому и появились первые подразделения морской пехоты у тех стран, которые вели колониальные войны в заморских странах – у Португалии, Испании и Великобритании.



В то же время, некоторые скептики сегодня сомневаются в необходимости сохранения в России многочисленных соединений морской пехоты – мол, ее востребованность в боевых действиях в будущем будет только снижаться. Но так ли это на самом деле?



Главные задачи морской пехоты

В современных условиях морская пехота выполняет несколько важнейших задач. Во-первых, это – мобильные экспедиционные силы, способные выполнять задачи практически в любой точке мира, вне зависимости от ее удаленности. Все дело лишь в возможностях флота своей страны. Например, американцы свою морскую пехоту всегда использовали именно как ударную экспедиционную силу.



В России, не ведшей заморских колониальных войн, значение морской пехоты в этом плане было меньшим, но зато морские десантники покрыли себя славой в Великой Отечественной войне, а затем прекрасно показывали себя во всех многочисленных локальных конфликтах.



Сейчас главная задача российской морской пехоты не изменилась – быстро высадиться на берег, закрепиться и обеспечить плацдарм для высадки частей и подразделений Сухопутных войск. Действия морпехов поддерживают огнем корабли и авиация, но у морской пехоты есть и свои танковые и артиллерийские подразделения. Российская морская пехота постепенно наращивает свою огневую мощь и это – не стремление к агрессии, а здоровая конкуренция с вероятным противником.



Во-вторых, морская пехота выполняет важнейшие задачи по охране кораблей и морских караванов. Сегодня эта составляющая в деятельности морской пехоты становится все более заметной: например, российские морпехи участвовали в охране судов в Индийском океане от сомалийских и других пиратов, террористических группировок. Ведь многие моря до сих пор остаются весьма опасными для судоходства именно по причине пиратства и террористической активности.



Наконец, морская пехота используется для обеспечения безопасности объектов своих стран за границей – военно-морских баз, посольств и представительств. Например, бойцы Корпуса морской пехоты традиционно охраняют все американские посольства в других государствах мира.



На защите интересов России

У России, как и у США, Китая и многих иных стран, есть свои интересы, простирающиеся далеко за пределы ее границ. Поскольку современные конфликты носят преимущественно локальный характер, морская пехота становится идеальным инструментом для защиты и утверждения своих позиций в странах, отделенных от России морем и большими расстояниями.



Наши морпехи прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. В последнее время много говорят о возможности создания наших баз в странах Африки – Судане, Мозамбике, Египте, Ливии. Если они будут созданы, то именно на морскую пехоту ляжет основная нагрузка по их охране и защите в случае нападений. В том, что бойцы с этим справятся, можно не сомневаться – даже журнал вероятного противника отметил высокую боеспособность морской пехоты ВМФ России, отменную подготовку личного состава, которой вполне могут позавидовать и американцы, не говоря уже об англичанах или китайцах.



Кстати, американский генерал Роберт Неллер, с 2015 по 2019 гг. командовавший Корпусом морской пехоты США, как то заявил личному составу, что американским морпехам в будущем придется действовать не столько на Ближнем Востоке, сколько в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь именно Россию и Китай США считают своими главными соперниками и потенциальной угрозой для своего господства.



Несомненно, что Тихий океан является одной из важнейших зон противостояния держав, и как раз в состав Тихоокеанского флота входят наиболее многочисленные соединения российской морской пехоты, а офицеров – морпехов традиционно готовили в Дальневосточном общевойсковом училище (сейчас их учат и в Рязани, вместе с будущими офицерами Воздушно-десантных войск и спецназа).







Поэтому, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод – пока Россия будет мировой державой, пока у нее остаются интересы в других регионах мира, пока будет существовать российский флот, будет нужна и морская пехота - в том числе и при учёте современных версий вооружённых конфликтов с так называемыми "гибридными" составляющими. Морская пехота – гордость многих стран, в состав вооруженных сил которых входят ее подразделения. В современных войнах и конфликтах ее роль по-прежнему остается весьма высокой.Недавно издание The National Interest составило рейтинг подразделений морской пехоты мира. В пятерку лучших попали морпехи США, России, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Конечно, поскольку издание американское, не отдать первое место соотечественникам его авторы просто не могли. Но, с другой стороны, Корпус морской пехоты США остается не только самым многочисленным в мире, но и наиболее задействованным в многочисленных военных операциях. Однако и российским морпехам журнал отдал должное, поставив их на второе место.История морской пехоты во всех странах мира, у которых она есть, неразрывно связана с историей флота и морского могущества. Поэтому и появились первые подразделения морской пехоты у тех стран, которые вели колониальные войны в заморских странах – у Португалии, Испании и Великобритании.В то же время, некоторые скептики сегодня сомневаются в необходимости сохранения в России многочисленных соединений морской пехоты – мол, ее востребованность в боевых действиях в будущем будет только снижаться. Но так ли это на самом деле?В современных условиях морская пехота выполняет несколько важнейших задач. Во-первых, это – мобильные экспедиционные силы, способные выполнять задачи практически в любой точке мира, вне зависимости от ее удаленности. Все дело лишь в возможностях флота своей страны. Например, американцы свою морскую пехоту всегда использовали именно как ударную экспедиционную силу.В России, не ведшей заморских колониальных войн, значение морской пехоты в этом плане было меньшим, но зато морские десантники покрыли себя славой в Великой Отечественной войне, а затем прекрасно показывали себя во всех многочисленных локальных конфликтах.Сейчас главная задача российской морской пехоты не изменилась – быстро высадиться на берег, закрепиться и обеспечить плацдарм для высадки частей и подразделений Сухопутных войск. Действия морпехов поддерживают огнем корабли и авиация, но у морской пехоты есть и свои танковые и артиллерийские подразделения. Российская морская пехота постепенно наращивает свою огневую мощь и это – не стремление к агрессии, а здоровая конкуренция с вероятным противником.Во-вторых, морская пехота выполняет важнейшие задачи по охране кораблей и морских караванов. Сегодня эта составляющая в деятельности морской пехоты становится все более заметной: например, российские морпехи участвовали в охране судов в Индийском океане от сомалийских и других пиратов, террористических группировок. Ведь многие моря до сих пор остаются весьма опасными для судоходства именно по причине пиратства и террористической активности.Наконец, морская пехота используется для обеспечения безопасности объектов своих стран за границей – военно-морских баз, посольств и представительств. Например, бойцы Корпуса морской пехоты традиционно охраняют все американские посольства в других государствах мира.У России, как и у США, Китая и многих иных стран, есть свои интересы, простирающиеся далеко за пределы ее границ. Поскольку современные конфликты носят преимущественно локальный характер, морская пехота становится идеальным инструментом для защиты и утверждения своих позиций в странах, отделенных от России морем и большими расстояниями.Наши морпехи прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. В последнее время много говорят о возможности создания наших баз в странах Африки – Судане, Мозамбике, Египте, Ливии. Если они будут созданы, то именно на морскую пехоту ляжет основная нагрузка по их охране и защите в случае нападений. В том, что бойцы с этим справятся, можно не сомневаться – даже журнал вероятного противника отметил высокую боеспособность морской пехоты ВМФ России, отменную подготовку личного состава, которой вполне могут позавидовать и американцы, не говоря уже об англичанах или китайцах.Кстати, американский генерал Роберт Неллер, с 2015 по 2019 гг. командовавший Корпусом морской пехоты США, как то заявил личному составу, что американским морпехам в будущем придется действовать не столько на Ближнем Востоке, сколько в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь именно Россию и Китай США считают своими главными соперниками и потенциальной угрозой для своего господства.Несомненно, что Тихий океан является одной из важнейших зон противостояния держав, и как раз в состав Тихоокеанского флота входят наиболее многочисленные соединения российской морской пехоты, а офицеров – морпехов традиционно готовили в Дальневосточном общевойсковом училище (сейчас их учат и в Рязани, вместе с будущими офицерами Воздушно-десантных войск и спецназа).Поэтому, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод – пока Россия будет мировой державой, пока у нее остаются интересы в других регионах мира, пока будет существовать российский флот, будет нужна и морская пехота - в том числе и при учёте современных версий вооружённых конфликтов с так называемыми "гибридными" составляющими. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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