Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами!
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
Отказали в обучении и называли "идиотами": Boeing не помог Индонезии п...
"Сирия - показатель для всех": Авторитет Шойгу спасает Ливию от агонии...
Главная / Аналитика

«Чёрные береты» будущего: нужна ли России морская пехота

15 января 2020, 09:24  •  55 • Аналитика

Морская пехота – гордость многих стран, в состав вооруженных сил которых входят ее подразделения. В современных войнах и конфликтах ее роль по-прежнему остается весьма высокой.


Недавно издание The National Interest составило рейтинг подразделений морской пехоты мира. В пятерку лучших попали морпехи США, России, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Конечно, поскольку издание американское, не отдать первое место соотечественникам его авторы просто не могли. Но, с другой стороны, Корпус морской пехоты США остается не только самым многочисленным в мире, но и наиболее задействованным в многочисленных военных операциях. Однако и российским морпехам журнал отдал должное, поставив их на второе место.



История морской пехоты во всех странах мира, у которых она есть, неразрывно связана с историей флота и морского могущества. Поэтому и появились первые подразделения морской пехоты у тех стран, которые вели колониальные войны в заморских странах – у Португалии, Испании и Великобритании.

В то же время, некоторые скептики сегодня сомневаются в необходимости сохранения в России многочисленных соединений морской пехоты – мол, ее востребованность в боевых действиях в будущем будет только снижаться. Но так ли это на самом деле?

Главные задачи морской пехоты


В современных условиях морская пехота выполняет несколько важнейших задач. Во-первых, это – мобильные экспедиционные силы, способные выполнять задачи практически в любой точке мира, вне зависимости от ее удаленности. Все дело лишь в возможностях флота своей страны. Например, американцы свою морскую пехоту всегда использовали именно как ударную экспедиционную силу.

В России, не ведшей заморских колониальных войн, значение морской пехоты в этом плане было меньшим, но зато морские десантники покрыли себя славой в Великой Отечественной войне, а затем прекрасно показывали себя во всех многочисленных локальных конфликтах.

Сейчас главная задача российской морской пехоты не изменилась – быстро высадиться на берег, закрепиться и обеспечить плацдарм для высадки частей и подразделений Сухопутных войск. Действия морпехов поддерживают огнем корабли и авиация, но у морской пехоты есть и свои танковые и артиллерийские подразделения. Российская морская пехота постепенно наращивает свою огневую мощь и это – не стремление к агрессии, а здоровая конкуренция с вероятным противником.

Во-вторых, морская пехота выполняет важнейшие задачи по охране кораблей и морских караванов. Сегодня эта составляющая в деятельности морской пехоты становится все более заметной: например, российские морпехи участвовали в охране судов в Индийском океане от сомалийских и других пиратов, террористических группировок. Ведь многие моря до сих пор остаются весьма опасными для судоходства именно по причине пиратства и террористической активности.

Наконец, морская пехота используется для обеспечения безопасности объектов своих стран за границей – военно-морских баз, посольств и представительств. Например, бойцы Корпуса морской пехоты традиционно охраняют все американские посольства в других государствах мира.

На защите интересов России


У России, как и у США, Китая и многих иных стран, есть свои интересы, простирающиеся далеко за пределы ее границ. Поскольку современные конфликты носят преимущественно локальный характер, морская пехота становится идеальным инструментом для защиты и утверждения своих позиций в странах, отделенных от России морем и большими расстояниями.

Наши морпехи прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. В последнее время много говорят о возможности создания наших баз в странах Африки – Судане, Мозамбике, Египте, Ливии. Если они будут созданы, то именно на морскую пехоту ляжет основная нагрузка по их охране и защите в случае нападений. В том, что бойцы с этим справятся, можно не сомневаться – даже журнал вероятного противника отметил высокую боеспособность морской пехоты ВМФ России, отменную подготовку личного состава, которой вполне могут позавидовать и американцы, не говоря уже об англичанах или китайцах.

Кстати, американский генерал Роберт Неллер, с 2015 по 2019 гг. командовавший Корпусом морской пехоты США, как то заявил личному составу, что американским морпехам в будущем придется действовать не столько на Ближнем Востоке, сколько в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь именно Россию и Китай США считают своими главными соперниками и потенциальной угрозой для своего господства.

Несомненно, что Тихий океан является одной из важнейших зон противостояния держав, и как раз в состав Тихоокеанского флота входят наиболее многочисленные соединения российской морской пехоты, а офицеров – морпехов традиционно готовили в Дальневосточном общевойсковом училище (сейчас их учат и в Рязани, вместе с будущими офицерами Воздушно-десантных войск и спецназа).



Поэтому, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод – пока Россия будет мировой державой, пока у нее остаются интересы в других регионах мира, пока будет существовать российский флот, будет нужна и морская пехота - в том числе и при учёте современных версий вооружённых конфликтов с так называемыми "гибридными" составляющими.
Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 13:54
Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране
15 января 2020, 09:24
«Чёрные береты» будущего: нужна ли России морская пехота
14 января 2020, 20:24
В Грузии: В случае американо-иранской войны Грузии поможет Россия
15 января 2020, 09:24
Кресты на бортах. Не спорьте с патриотами!
14 января 2020, 20:24
«В американском стойле»
15 января 2020, 09:24
Простой победы не будет. Война США с Ираном откладывается?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
09 января 2020, 16:54
Если швейцарцы струсят, "Северный поток - 2" станет абсолютно русским. Сдадут проект в срок – эксперты
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.