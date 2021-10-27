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Чёрное море в планах США и безопасность России

27 октября 2021, 10:30  •  193 • Украина
«Ответ будет по уставу, а в уставе – топить»
Уход США из Афганистана нанес серьезный удар по доверию к Америке. Союзники засомневались, что Вашингтон способен выполнять свои обязательства, а у противников, как полагают некоторые американские эксперты, появился «соблазн проверить решимость США или еще больше подорвать репутацию Соединенных Штатов». Байдену предлагают решительно реагировать на любое такое испытание «сочетанием дипломатических, экономических и даже военных действий против злоумышленников».
The American Conservative в редакционной статье от 23 октября задается вопросом: ведет ли администрация Байдена американцев к новой войне? Опасения на этот счет вызваны намерениями Белого дома поддерживать каждую страну, находящуюся в конфликте с Россией и Китаем. Речь идет в том числе о Черноморском регионе, в котором, как отмечается в статье, США «намекают на конфронтацию и возможную войну с Россией».
Автор статьи Патрик Бьюкенен, редактор-основатель The American Conservative, недоумевает: «Почему мы держимся за Киев и Тбилиси»? В американском стремлении втянуть эти страны в НАТО он видит желание обеспечить им военные гарантии по статье 5 устава альянса, чтобы Европа сражалась вместе с Америкой, если произойдет еще один кризис с Россией, такой как это было в Южной Осетии и Грузии в 2008 году.
Удивляет, что США провозглашают Черное море жизненно важным для своей безопасности. В Пентагоне полагают, что тот, кто контролирует Черное море или доминирует над ним, может распространить власть на Балканы, Центральную Европу и Южный Кавказ, а также на Восточное Средиземноморье и на север Ближнего Востока. Три из шести черноморских стран (Болгария, Румыния и Турция) входят в НАТО и подпадают под гарантии безопасности Североатлантического союза. Еще две страны (Грузия и Украина) хотят вступить в НАТО, но пока пребывают в статусе «партнеров». В качестве главной цели американцев остается Россия.
Вашингтон стремится к тому, чтобы обеспечить военное присутствие США и НАТО на Украине и в Грузии. Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation) разработал соответствующие рекомендации для администрации Байдена. В докладе «Время действовать: США и НАТО не могут позволить себе игнорировать Черноморский регион», опубликованном накануне визитов главы Пентагона Ллойда Остина в Грузию, на Украину и в Румынию, прямо указано, что «должен» делать министр обороны.
В Грузии шеф Пентагона подтвердил, что США привержены поддержанию «тесного двустороннего сотрудничества в области безопасности и помощи Грузии в дальнейшем развитии ее обороноспособности и продвижении ее евроатлантических устремлений». Не обошлось без упоминаний «угрозы, которую Россия представляет для Грузии и Черноморского региона».
А вот выполнить рекомендацию Heritage пригласить Грузию предоставить войска в многонациональный батальон под руководством США в Польше Остин не рискнул. Напомним, что многонациональные боевые группы были развернуты в 2017 г. по инициативе США в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках программы «Расширенного передового присутствия» (Enhanced Forward Presence, EFP) для «сдерживания» России. Участие в этих боевых подразделениях войск Грузии означало бы неформальное получение Грузией полноправного членства в НАТО. По замыслу сотрудников Heritage, таким способом можно проверить реакцию России и, возможно, спровоцировать Москву на обострение напряженности.
В Киеве Остин пообещал, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 60 млн. долларов, в результате чего общая помощь в этом году может превысить 400 млн. долларов. Это больше, чем при президенте Трампе. К тому же, если при Трампе в соглашениях о поставках оружия предусматривались ограничения на его использование в зонах боевых действий на востоке Украины, то сейчас речь идет о поставках большего объема оружия с меньшими ограничениями.
В Киеве два министра обороны обсуждали, с чего начать реализацию договоренностей, зафиксированных в документе «Рамки стратегической обороны США и Украины», подписанном 31 августа 2021 года. Когда читаешь документ, то видишь, что это копия типового меморандума о взаимодействии США в сфере обороны с иностранным государством. Много пафоса, нет конкретики. Одни обещания о «более тесном партнерстве». Украина нужна американцам не как союзная военная держава, а как служебная площадка для дальнейшего продвижения НАТО на восток к границам РФ.
Что касается Румынии, которую тоже посетил Ллойд Остин, США используют в этой стране базы и тренировочные полигоны в нескольких местах. Причём Румыния взяла на себя расходы по их содержанию. Бухарест вкладывает почти 3 млрд. долларов в модернизацию авиабазы Михаила Когэлничану в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, в Румынии (Девеселу) находится объект Aegis Ashore, который начал функционировать в мае 2016 г. и является важным компонентом ПРО НАТО.
По мере дистанцирования нынешнего турецкого руководства от США и Европы Румыния все больше становится главным антироссийским плацдармом на Черном море.
Сейчас НАТО занимается разработкой своей следующей Стратегической концепции. Администрация Байдена ведет работу по включению Черноморского региона в ряд стратегий региональной безопасности с целью разработке эффективных способов работы с прибрежными государствами Черного моря против России. В случае принятия в НАТО Украины и Грузии, это станет для России прямой угрозой.
Американцы подталкивают и Европу. В частности, США предлагают привлечь корабли стран-членов НАТО к боевому патрулированию в Черном море. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 г. одновременное пребывание в Чёрном море для кораблей всех нечерноморских держав, вместе взятых, не может превышать 30 тысяч тонн. Это потребует от руководства Североатлантического блока установить ротационный порядок присутствия в Черном море. Предложение прорабатывается, первым на него откликнулась Великобритания.
23 июня 2021 года Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы британским эсминцем Defender в районе мыса Фиолент, действия которого были расценены как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. В Кремле не сомневались, что провокация была спланирована в США.
США, прощупывая реакцию Москвы на свои действия в Черном море, надеются на нерешительность русских. Однако пресс-секретарь президента РФ выразился после провокации с Defender вполне определённо: «Реакция на случившееся президента России Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе – топить».
Фото: эсминец США на учениях в Черном море
Николай БОБКИН

Фонд Стратегической Культуры

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