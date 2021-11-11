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Чёрное море: США и НАТО начали эскалацию

11 ноября 2021, 15:10  •  306 • Война
После двухдневного пребывания в Батуми утром 10 ноября штабной корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием и системой ПРО Aegis) Porter покинули порт в Аджарии для того, чтобы продолжить операции в Черном море, говорится в заявлении американского Шестого флота:
«Спасибо, Батуми, за теплый прием и прекрасный визит в порт. Сейчас для Mount Whitney и Porter пришло время продолжить плановые операции в Чёрном море вместе с союзниками и партнерами по НАТО».
Засвидетельствовать своё почтение дорогим гостям в Батуми поспешил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, культурно-массовое мероприятие сопровождались традиционным исполнением американского гимна и лезгинкой. Эсминец Porter бороздит черноморские воды с 30 октября, танкер John Lenthall зашёл через Дарданеллы и Босфор 3 ноября, а на следующий день – Mount Whitney.
Именно Porter, способный нести до ста боеголовок как в обычном, так и в ядерном исполнении потенциально представляют наибольшую опасность, отмечают специалисты. Напомним, именно с его борта (а также с борта эсминца Donald Cook) в апреле 2017 года была обстреляна ракетами «Томагавк» (радиусом действия до 2500 км) сирийская авиабаза эш-Шайрат. В свою очередь, флагман Mount Whitney, оснащённый противовоздушным прикрытием, отвечает за координацию действий средиземноморского Шестого флота и союзников по НАТО. Танкер John Lenthall предназначен для оперативной дозаправки кораблей в открытом море. Вся эта армада демонстративно стягивается к российским берегам Чёрного моря под предлогом внеплановых многонациональных учений.
Согласно заявлению Министерства обороны России, действия ВМС США направлены на военное освоение территории Украины и на дестабилизацию ситуации в Черноморском регионе. Готовясь к очередной эскалации в Донбассе, заинтересованные стороны активно изучают предполагаемый театр военных действий:
«С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке».
9 ноября над Чёрным морем был обнаружен самолёт-шпион Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны России. Минимальное приближение его к границе России составило 35 километров. Сопровождались также самолет-разведчик RC-135 ВВС США (вылетел с базы на Крите), патрульный самолет P-8А «Посейдон» ВМС США (вылетел с авиабазы на Сицилии) и самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции (вылетел из Румынии). Ещё один стратегический самолет-разведчик, U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался над территорией Украины. Все эти аппараты приближались к государственным границам РФ на расстояние до нескольких десятков километров.
В тот же день, 9 ноября, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что он лично попросил госсекретаря США Энтони Блинкена рассмотреть вопрос об увеличении присутствия американских войск в регионе. В ответ глава американской дипломатии похвалил Румынию как «верного союзника по НАТО», разделяющего цели сотрудничества «на Восточном фланге» альянса (южной части которого, как считают в Бухаресте, уделяется недостаточное внимание), включая противодействие «российской агрессии против Украины».
«Мы будем действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным», – безапелляционно заявляет пресс-секретарь Пентагона Дж. Кирби. Действия НАТО на Чёрном море и в воздухе (разведывательные полёты) отслеживают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» ВМФ России.
Происходящее в Чёрном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса, отметил военный эксперт Виктор Мураховский:
«Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России».
По оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
«Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ»,
– предположил министр иностранных дел Сергей Лавров.
В случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе западные партнёры отрабатывают упреждающие действия на случай того, что они именуют «российским военным вмешательством».
Как говорит военный эксперт Виктор Литовкин, в зоне поражения ракетных эсминцев класса Arleigh Burke могут оказаться ракетные дивизии стратегического значения на территории Калужской, Тверской и Саратовской областей. Вместе с тем система обороны Крыма и черноморского побережья Кавказа (включая зенитно-ракетные системы С-300, С-400, противокорабельные системы «Бал», «Бастион» и др.), не говоря о новых системах вооружения, таких как комплексы «Кинжал» и «Циркон», способны отразить потенциальное нападение.
«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полётов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Чёрного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу»,
– предупредил партнёров президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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