Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией. Как разрушить планы военного блока и расколоть его изнутри, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что в НАТО давно планировали нарастить присутствие в Чёрном море. Однако многие из этих планов рухнули, когда Крым вошёл в состав России. Теперь альянс пытается достичь цели через постоянную ротацию кораблей и создание военно-морской базы на Украине. Также НАТО может попробовать создать объединённый флот с Турцией.

Понятно, что Запад будет всё время провоцировать Россию, но у нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую атаку, для этого сегодня мы и укрепляем Черноморский флот, - отметил Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

Он добавил, что если Россия сможет наладить союзнические отношения с Турцией, то страна будет входить в НАТО только формально и планы Столтенберга провалятся. А если Анкара ещё и будет следить за частотой входа и выхода кораблей НАТО, Москва сможет активно противодействовать альянсу. Кроме того, к этому делу можно привлечь ещё и Болгарию.