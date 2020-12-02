Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная / Политика

Чёрное море поможет расколоть НАТО изнутри: Политолог объяснил, как сорвать планы Столтенберга

02 декабря 2020, 10:35  •  122 • Политика
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит усиливаться в Чёрном море. Как сорвать планы военного блока и расколоть альянс изнутри, рассказал политолог Александр Перенджиев.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией. Как разрушить планы военного блока и расколоть его изнутри, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Он отметил, что в НАТО давно планировали нарастить присутствие в Чёрном море. Однако многие из этих планов рухнули, когда Крым вошёл в состав России. Теперь альянс пытается достичь цели через постоянную ротацию кораблей и создание военно-морской базы на Украине. Также НАТО может попробовать создать объединённый флот с Турцией.
Понятно, что Запад будет всё время провоцировать Россию, но у нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую атаку, для этого сегодня мы и укрепляем Черноморский флот, - отметил Александр Перенджиев в беседе с Nation News.
Он добавил, что если Россия сможет наладить союзнические отношения с Турцией, то страна будет входить в НАТО только формально и планы Столтенберга провалятся. А если Анкара ещё и будет следить за частотой входа и выхода кораблей НАТО, Москва сможет активно противодействовать альянсу. Кроме того, к этому делу можно привлечь ещё и Болгарию.
Мы должны попытаться расколоть НАТО изнутри, при правильном подходе это сделать можно, - заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 05:05
Адвокат Трампа попросил помилования - NYT
02 декабря 2020, 01:25
Пронько осадил защитников Google: "А завтра придут в ваши дома…"
02 декабря 2020, 09:40
На Украине "раскрыли" имена виновников Второй мировой войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 03:15
Поляки копают под российскую базу в Судане: О договорённости не знает даже министр?
02 декабря 2020, 01:25
Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2020, 09:35
Полное дно
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
30 ноября 2020, 17:20
Русские пришли в восторг после отповеди Шойгу немцам: "Слова, достойные министра обороны России"
27 ноября 2020, 09:35
«Восточная Малопольша» на старте
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.