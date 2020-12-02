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Чёрное море поможет расколоть НАТО изнутри: Политолог объяснил, как сорвать планы Столтенберга
02 декабря 2020, 10:35 • 122 • Политика
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит усиливаться в Чёрном море. Как сорвать планы военного блока и расколоть альянс изнутри, рассказал политолог Александр Перенджиев.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс продолжит наращивать военную мощь в Черноморском регионе, а также более плотно сотрудничать с Украиной и Грузией. Как разрушить планы военного блока и расколоть его изнутри, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Он отметил, что в НАТО давно планировали нарастить присутствие в Чёрном море. Однако многие из этих планов рухнули, когда Крым вошёл в состав России. Теперь альянс пытается достичь цели через постоянную ротацию кораблей и создание военно-морской базы на Украине. Также НАТО может попробовать создать объединённый флот с Турцией.
Он добавил, что если Россия сможет наладить союзнические отношения с Турцией, то страна будет входить в НАТО только формально и планы Столтенберга провалятся. А если Анкара ещё и будет следить за частотой входа и выхода кораблей НАТО, Москва сможет активно противодействовать альянсу. Кроме того, к этому делу можно привлечь ещё и Болгарию.
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