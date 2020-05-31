Чёрная гвардия Гитлера стала в Литве национальной гордостью

Об антикоммунистическом «движении сопротивления» в европейском нарративе

Из 38 000 литовцев, служивших у немцев, включая карателей из полицейских батальонов, 20 000 были задержаны органами госбезопасности СССР, 14 000 застрелили в лесах во время боёв с послевоенными антисоветскими вооружёнными формированиями, 100 покончили жизнь самоубийством при задержании, 900 приговорены к смертной казни за совершённые преступления, 3000 человек не найдены по сей день.

Офицер НКВД Нахман Душанский. Фото: dem-2011.com

В 1940-1941 годах подавляющее большинство военных преступников молились на приход немцев, хотя было ясно, что Гитлер никогда не признает литовцев арийцами и не признает Литву независимым государством. Чтобы понимать намерения фюрера, достаточно было помнить его выступление в Мемеле в марте 1939 года.

Почти 30 лет официальный Вильнюс утверждает, будто патриоты воевали против большевизма, «стремясь преградить коммунистической заразе путь в Европу». Планам не суждено было сбыться, о чём нацпаты сожалеют, предпринимая упорные попытки умалить роль СССР и дискредитировать его в исторической ретроспективе мировой войны. Для чего? Для того, в частности, чтобы лишить нынешнюю Россию особого положения, которое она занимает в Совете Безопасности ООН по праву правопреемницы страны-победительницы. Из литовских военных преступников реваншисты лепят «национальных героев», осыпают их орденами, задним числом возводят в ранг президентов Литовского государства; в 2009 году cейм принял декларацию, в которой говорится, что «с февраля 1949 года до смерти в ноябре 1954 года Йонас Жемайтис был фактически исполняющим обязанности президента государства, борющегося с оккупацией».

В европейском нарративе чётко обозначилась тенденция антикоммунистического «движения сопротивления». Обострение ситуации наблюдается с «крымской весны», а очередная вершина была достигнута в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О каких «героях» ведут речь в Вильнюсе? Например, о майоре Антанасе Импулявичюсе. «2-й полицейский батальон Импулявичюса был сформирован из самых отъявленных головорезов, на совести которых жизни 70 000 убитых ими евреев и свыше 20 000 уничтоженных военнопленных красноармейцев. Эти садисты отметились по всей Литве, потом проводили карательные операции в Белоруссии, служили охранниками в лагере уничтожения Майданек в Польше под Люблином.

Сплошь убийцы, звери, а не люди, пробы ставить негде, многих из этого батальона мы достали, но вот главного изувера, Импулявичюса, поймать не успели. Обнаружили его в США, но американцы отказали нашим неоднократным требованиям его выдать на суд как военного преступника»,

– воспоминает литовский чекист подполковник Нахман Душанский.

Монография Петраса Станкериса. Фото: auction.ru

Юозас Лукша – очередной негодяй из пантеона «национальных героев». Ещё до появления немцев в Каунасе участвовал в жестокой расправе над евреями в центральном гараже компании «Летукис». Этим же промышлял все годы немецкой оккупации. После войны перебрался в Америку, где обучался в разведшколе. «Осенью 1949 года он был заброшен в Литву через Лондон при участии английской разведки. "Холодная война" была в самом разгаре, и наши бывшие союзники работали против СССР сообща. Диверсантом Лукша оказался бездарным и сразу попал в засаду. Его брали живым, чтобы предъявить потом в ООН как доказательство шпионской и подрывной диверсионной деятельности англо-американских спецслужб против СССР. Однако выполнить задуманное не удалось. Лукша в ходе операции был убит», – рассказывает подполковник Душанский.

Кто из этих отъявленных головорезов, что числятся в «патриотах, первыми поднявшимися на борьбу с Советами за независимость Литвы», за 30 лет сел на скамью подсудимых? Никто! На эксплуатации «героических» мифов делают головокружительные политические карьеры, повторяя слова о вечной благодарности участникам сопротивления и его идейным вождям. В конце 2019 года президент Гитанас Науседа во время визита в США пообещал вдове Лукши найти его могилу и перезахоронить останки с воинскими почестями. «Означает ли такая устойчивость («в целом»), что в оценке кровавых преступлений своих соотечественников власти и народ едины?» – спрашивает в статье «Давно пора напомнить латышским легионерам СС о Жестяной Горке» доктор исторических наук, профессор Ю. Рубцов.

Палачи и жертвы. Фото: sensum.pro

Срока давности у преступлений нацистов и их пособников не существует. Известный охотник за нацистами Эфраим Зурофф во время презентации в Вильнюсе книги Руты Ванагайте «Наши» , посвящённой разоблачению литовских военных преступников, заявил: «Ради наших детей следует писать честную историю самой большой войны ХХ века».

Эфраим Зурофф, охотник на нацистов. Фото: vastarinta.com

Множество документов подтверждает, что работники советских органов неутомимо занимались поисками гитлеровских коллаборационистов, проводили кропотливую работу среди бывших пленных, остарбайтеров, среди тех, кто в возрасте от 16 лет и старше проживал на оккупированной нацистами территории. Без этой систематической, многотрудной, многолетней работы не были бы выявлены тысячи фашистских пособников, убийц, садистов. Нынешняя Россия продолжает в этом вопросе политику Советского Союза.

Установлено, что большая часть военнослужащих 29-го стрелкового корпуса, сформированного на базе литовской буржуазной армии, 22 и 23 июня 1941 года без приказа оставила боевые позиции, дезертировала с оружием, открыв наступающим немецким частям огромный по ширине участок фронта. Враг без сопротивления выскочил к Минску, западнее города в окружение попали две армии. Создалась угроза быстрого выхода подвижных германских соединений к Днепру и прорыва к Смоленску. Это была катастрофа. Позже командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Павлов с группой генералов были преданы суду военной коллегии Верховного суда СССР и расстреляны «за трусость, бездействие, нераспорядительность, развал управления войсками, сдачу оружия и боеприпасов противнику без боя и самовольное оставление боевых позиций частями фронта». Однако никто из литовских предателей не пострадал.

Официальная статистика утверждает: на территории Литвы захоронено около 80 тысяч солдат, погибших в 1944 году при освобождении страны от гитлеровского режима. Кроме них земля приняла 220 тысяч (по другим данным более 300 тыс.) военнопленных, замученных в лагерях во время немецкой оккупации. И нет даже приблизительной информации о количестве военнослужащих Красной армии, погибших здесь 22-26 июня 1941 года, хотя речь, безусловно, идёт о десятках тысяч человек.

Предательство – это не только «самое большое преступление, которое может быть на Земле», но и «самое мерзкое преступление, которое можно себе представить», сказал Владимир Путин в интервью изданию Financial Times.

Историк Евгений Гурьев. Фото: riafan.ru

«Потому-то историческая правда нуждается в защите, – не сомневается доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев. – Попытки стран коллективного Запада переписать историю входят в канву их информационной войны против России. И наибольшие усилия в данном направлении прилагают прибалтийские союзники Вашингтона, которые стремятся выставить СССР в роли оккупанта, а не освободителя стран Европы от фашистской Германии».

Не только в Литве в игру любят вбрасывать такой «козырь»: множество граждан СССР других национальностей тоже воевали на стороне Гитлера! К стыду нашему, да, воевали. Однако разница в том, что в РФ они навсегда остались предателями; их перевешали, осудили. А Прибалтике из убийц и негодяев сделали национальных героев и борцов за свободу.