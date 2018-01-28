Чёрная энергетика: почему США решили вернуться на мировой рынок нефти

Министерство энергетики США прогнозирует значительный прирост добычи нефти американскими компаниями уже к 2019 году. Согласно расчётам ведомства, в обозримом будущем Америка опередит по объёмам выкачиваемого углеводорода Саудовскую Аравию и приблизится к российским показателям. По мнению экспертов, ресурсная база позволяет американским нефтяникам добиться таких показателей, однако рентабельность сланцевой нефти пока уступает традиционной. RT выяснял, каковы шансы Соединённых Штатов, в 1970-е годы ушедших с мирового рынка энергоносителей, вернуть былые позиции.

По прогнозам министерства энергетики США, уже в 2019 году американские нефтяники должны обойти по объёмам добычи Саудовскую Аравию и сравняться с Россией. Планируется, что через год сырьевые компании США смогут поставлять на внутренний и внешний рынки по 10,8 млн баррелей нефти в сутки, а к концу 2019 года отрасль выйдет на показатель в 11 млн баррелей в сутки. Управление энергетической информации Минэнерго США рассчитывает, что уже в текущем году темпы добычи углеводородов в Соединённых Штатах составят в среднем 10,3 млн баррелей.

Одновременно с этим американские компании наращивают поставки нефти за рубеж. Так, в октябре 2017 года экспорт нефти США составил около 1,5—2 млн баррелей в день. Покупателями сырья являются Канада, европейские и азиатские страны.

При этом для покрытия внутренних потребностей Соединённых Штатов необходимо порядка 19 млн баррелей нефти в сутки (по данным за 2015 год). Для сравнения: Саудовская Аравия потребляет порядка 3,4 млн баррелей нефти в день, излишки сырья идут на экспорт.

Вместе с тем Америка продолжает импортировать нефть, хотя объёмы иностранных поставок постепенно снижаются. В 2005 году Штаты приобретали за рубежом порядка 10 млн баррелей нефти в сутки, к 2014 году этот показатель снизился до 7,4 млн.

«В любом случае не менее 10% потребления нефти в США будет осуществляться за счёт импорта, — пояснил в интервью RT генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. — Это необходимо с точки зрения диверсификации поставок, даже если с экономической точки зрения и нецелесообразно. Американцы не хотят полагаться только на собственную нефтяную добычу».

Но если грандиозные планы Дональда Трампа по реиндустриализации американской экономики будут воплощены в жизнь, потребление нефти в США может возрасти, предупреждают эксперты.

Напомним, что, обращаясь к нации в июле 2017 года, Трамп сообщил, что его администрация «разрушит все возможные барьеры», которые прежде мешали развитию энергетического сектора США.

Ещё в апреле Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения на добычу углеводородов на шельфах Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Мексиканском заливе. По словам главы Белого дома, это решение открывает возможность не только для создания «тысяч и тысяч» высокооплачиваемых рабочих мест в США, но и позволит наладить поставки энергоносителей за рубеж.

Разлив нефти в Мексиканском заливе, 2010 год

Reuters

© Dan Anderson

Напомним, что запрет на шельфовое бурение был ведён администрацией Барака Обамы в 2010 году после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon. Тогда в результате аварии в воды Мексиканского залива попало порядка 5 млн баррелей нефти, площадь нефтяного пятна достигла 75 тыс. кв. км.

Энергетический коллапс

Между тем, по мнению многих экспертов, Трамп несправедлив по отношению к своему предшественнику. Так, в 2015 году Барак Обама отменил мораторий на экспорт нефти, действовавший на протяжении 40 лет. К этому решению американскую администрацию подтолкнул рост производства сырой нефти, связанный с так называемой «сланцевой революцией» 2000-х годов.

Напомним, что в первой половине XX века Соединённые Штаты были ведущим мировым производителем и экспортёром нефти. Наиболее богатые месторождения были открыты в Техасе, Оклахоме, Луизиане, на Аляске и в других районах страны.

Однако к началу 1970-х годов запасы традиционных месторождений нефти в США начали истощаться, а темпы добычи пошли на спад, что привело к росту импортных поставок, в первую очередь из стран Ближнего Востока.

Разразившийся в 1973 году энергетический кризис, когда государства — члены ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль в войне Судного дня против Сирии и Египта, вынудил Вашингтон пересмотреть свою политику в сфере нефтедобычи. В 1975 году президент США Джеральд Форд подписал закон о запрете поставок американской нефти за рубеж. Кроме того, на территории США был сформирован стратегический запас в четырёх природных подземных хранилищах, в которых содержится порядка 700 млн баррелей нефти. Сокращению добычи нефти в США также способствовало снижение мировых цен на энергоносители в 1980-х годах.

Закрытые заправки в штате Вашингтон, 1973 год

© David Falconer

Ещё одним мотивом для сворачивания добычи чёрного золота стало бытовавшее в те годы мнение, что объём ресурсов ограничен, и нефти может не хватить для будущих поколений, полагают эксперты.

«США тоже поддались этой кампании, и было решено законсервировать запасы нефти на будущее, — пояснил Бушуев. — Сейчас проблема дефицита ресурсов не стоит — новые технологии позволяют осваивать залежи нефти на большой глубине. В этих условиях уже не нужно держать под замком собственные месторождения, тем более что потребность в нефти может вообще снизиться через какое-то время. В начале 1990-х годов Белый дом объявил курс на энергетическую независимость страны от импорта, сейчас просто продолжается реализация этого решения».

Сланцевые баррикады

Новый прирост добычи нефти в США начался в 2000-х годах и связан с активной разработкой сланцевых месторождений. К сланцевым относятся два типа месторождений. В первом случае нефть выделяется из горючих сланцев непосредственно в толще породы. Горючие сланцы — полезное ископаемое, дающее после обработки керогеновую, или сланцевую, нефть. Для извлечения нефти при этом используется ряд химических реакций, таких как пиролиз. В результате применения данной методики наносится серьёзный ущерб окружающей среде, но на практике её используют нечасто.

Большая часть нефти в США сегодня добывается другим способом, и такая нефть называется light tight oil (LTO). В этом случае речь идёт о нефти, залегающей на глубине двух-трёх километров в низкопронецаемых коллекторах — горных породах, обладающих низкой способностью отдавать углеводороды в процессе разработки, таких как известняк и песчаник. В данном случае бурение ведётся не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости, а также производится гидроразрыв пласта нефтеносной породы. В результате нефть стекает в образовавшийся резервуар. Именно этот способ добычи углеводородов получил широкое распространение в США. В 2011 году объёмы добычи нефти LTO достигли 1 млн баррелей в день, а к началу 2014 года — уже 3,5 млн.

Однако себестоимость такой нефти значительно превышает аналогичные показатели традиционных скважин, что делает отрасль уязвимой перед ценовыми колебаниями. Снижение цен на энергоносители в 2014 году привело к приостановке работы более чем половины всех нефтяных вышек в США. На тот момент нефтедобыча сланцевой нефти была нерентабельна уже при цене в $90 за баррель — такие цифры называл, в частности, Абдалла эль-Бадри, занимавший в 2014 году пост генсека ОПЕК.

К серьёзным недостаткам такой методики эксперты также относят быстрое истощение скважины: заметное снижение объёмов добычи происходит уже в первый год, а через пять лет скважина закрывается.

Впрочем, как отмечают эксперты, благодаря совершенствованию технологий с каждым годом себестоимость добычи нефти light tight снижается.

По мнению Виталия Бушуева, физические запасы сланцевой нефти неограничены, и это справедливо не только для США, но и для других стран-производителей нефти. «Сегодня себестоимость американской сланцевой нефти колеблется от 20 до 60$ за баррель, рентабельность очень индивидуальна для каждого месторождения. Вопрос заключается только в экономической целесообразности добычи — разница между экономически рентабельными и физическими запасами нефти очень велика, — пояснил эксперт. — Мировые цены на нефть волатильны и зависят не столько от фактической добычи или даже спроса, сколько от финансовых, инвестиционных факторов».

Вопрос конъюнктуры





Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что прогноз, представленный Министерством энергетики США, вполне реален.

«Скорее всего, отметку в 10 млн баррелей в сутки они пройдут уже в этом году, — заявил эксперт в интервью RT. — Но США продолжают импортировать нефть, притом что собственное потребление превышает добычу по простой причине — промышленность нуждается в разных сортах углеводородов. В основном американцы завозят тяжёлую нефть, а поставляют на внешние рынки лёгкую».

По мнению Пикина, хотя за последние годы американские компании очень сильно увеличили рентабельность нефтедобычи, сланцевая нефть всё же не может сравняться по себестоимости с традиционной нефтью.

Похожую позицию занимает и Виталий Бушуев. По словам эксперта, ресурсные возможности позволяют американским нефтяникам исполнить прогнозы Министерства энергетики. «Но дело в том, что всё в отрасли зависит не от запасов, а от той экономической и политической обстановки, которая сложится к тому моменту, и от конъюнктуры рынка — нужно разделять возможность и целесообразность», — подвёл итог эксперт.