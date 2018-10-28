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«Чёрная акула», «Аллигатор» и «Ночной охотник»: как изменилась армейская авиация России за 70 лет
28 октября 2018, 16:39 • 58 • В России
28 октября 1948 года в Серпухове была сформирована первая эскадрилья, укомплектованная вертолётами. Это событие считается днём рождения армейской авиации, основная задача которой — огневая и транспортная поддержка наземных сил. Винтокрылые машины прекрасно проявили себя при уничтожении танков, бронетехники и артиллерии. С 2015 российская армейская авиация успешно решает задачи в Сирии. О её 70-летней истории и перспективах развития — в материале RT.
Вертолёты Ми-8 в сопровождении Ка-52 отрабатывают учебные задачи © function.mil.ru
Датой создания армейской авиации (АА) принято считать 28 октября 1948 года — в этот день была сформирована первая авиационная эскадрилья. В её состав включили вертолёты ГМ-1 (Ми-1). На тот момент винтокрылая машина Михаила Миля представляла собой экспериментальный образец. Её государственные испытания начались только 10 сентября 1949 года.
ГМ-1 был абсолютно новым видом военной техники. В конце 1940-х — начале 1950-х годов в СССР отсутствовала необходимая испытательная и производственная база. Однако в короткие сроки советское правительство ликвидировало эту проблему. Разработка и испытания вертолётов проводились в РСФСР, а выпуск Ми-1 и других машин ОКБ имени Миля был развёрнут в социалистической Польше.
Уже к середине 1960-х годов СССР наряду с США обрёл статус вертолётной державы. Высокие эксплуатационные характеристики продемонстрировали многоцелевая машина Ми-2, военно-транспортные вертолёты Ми-4 и Ми-6. Но настоящая слава пришла к Советскому Союзу после изобретения среднего вертолёта Ми-8, ставшего самой популярной машиной такого рода в мире.
Помимо ОКБ Миля разработкой вертолётной техники в СССР занималось конструкторское бюро под управлением Николая Камова. Оно специализировалось на создании противолодочных, транспортных и многоцелевых машин для нужд ВМФ.
Фирменный почерк ОКБ Камова — неклассическая соосная схема, которая подразумевает использование двух несущих винтов. Такие машины, в отличие от продукции ОКБ Миля, лишены громоздкой хвостовой балки, крайне уязвимой на театре военных действий (ТВД). Соосная схема считается безопасной и эффективной на малых высотах, но представляет собой более сложный и дорогой механизм. Эксперты отмечают, что она действительно обладает рядом преимуществ, но вместе с тем не лишена недостатков.
«Незаменимые помощники»
Под армейской авиацией подразумевается род войск, который используется для поддержки сухопутных формирований на ТВД. До Второй мировой войны АА состояла из лёгких истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Однако оперативно-тактическая авиация далеко не всегда эффективно справлялась с задачами по десантированию солдат, транспортировке грузов и поражению наземных целей.
После победы над нацистской Германией ведущие державы осознали необходимость создания винтокрылых машин, которые могли бы наносить высокоточные удары с малых высот, приземляться в тылу противника, на неподготовленные плацдармы и палубы кораблей.
«Вертолёты очень быстро стали незаменимыми помощниками вооружённых сил. Во-первых, они могут приземляться на необорудованные аэродромы и площадки. Таким образом, эти машины значительно облегчили процесс транспортировки грузов и переброски военнослужащих», — сообщил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.
Кроме того, вертолёты проявили себя как более эффективное средство поражения танков, бронетехники, а в отдельных случаях и огневых точек противника. В 1970-е годы началась эпоха ударных вертолётов. На вооружение СССР был принят боевой вертолёт Ми-24 взлётной массой 11,5 т (экспортные варианты — Ми-25 и Ми-35).
В 1980-е годы ОКБ Миля представило более совершенный ударный вертолёт — Ми-28. Однако из-за глубокого экономического кризиса 1990-х годов испытания и доработка машины сильно затянулись. Серийное производство ударного вертолёта было развёрнуто на ПАО «Роствертол» (Ростов-на-Дону) в середине 2000-х годов. Сейчас Ми-28 известен широкой публике под названием «Ночной охотник».
В одно время с Ми-28 был создан ударно-разведывательный вертолёт Ка-50. Изящный и одновременно хищный облик этой машины произвёл большое впечатление на современников. В связи с этим детище генерального конструктора ОАО «Камов» Сергея Михеева получило в России прозвище «Чёрная акула», а на Западе — «Вервольф» (оборотень. — RT).
Однако Минобороны не спешило принимать на вооружение эту грозную машину из-за одноместной компоновки. Функции оператора (штурмана) в Ка-50 выполняла передовая на тот момент аппаратура. Но военные настояли на переоборудовании вертолёта, и в середине 1990-х годов эта работа была завершена.
25 июня 1997 года состоялся первый полёт двухместного Ка-52 «Аллигатор». Обновлённая машина сохранила хищный облик и все технические преимущества предшественницы, включая потрясающую манёвренность и высокую тяговооружённость. Помимо этого специалистам удалось увеличить дальность обнаружения и поражения целей до 10 км днём и до 5—6 км в тёмное время суток.
Боевая нагрузка Ка-52 составляет две тонны. Вертолёт может использовать широкий арсенал управляемых и неуправляемых боеприпасов и около десяти разновидностей авиационных бомб. Серийное производство машины началось в конце октября 2008 года на заводе «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Приморский край).
Сирийский опыт
Армейская авиация России приняла широкое участие в афганской кампании и антитеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2015—2016 годах группировка вертолётов была переброшена в Сирию. Подразделения АА участвовали в боевых действиях, поисково-спасательных операциях, переброске военнослужащих, доставке личного состава и облёте зон деэскалации. В современной России без вертолётов не обходится ни одно учение и ни одна военная операция.
По результатам эксплуатации в сирийских условиях оборонная промышленность и Минобороны РФ определили направления модернизации вертолётного парка. Так, Ми-28 получит обновлённый комплекс радиоэлектронного оборудования и систему управления вооружением. На Ка-52 будет улучшена защита от попадания 23-мм и 57-мм снарядов. Также вертолёт оснастят системой «Гермес-А» со сверхзвуковой управляемой ракетой дальностью до 20 км.
26 октября заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил журналистам, что доля современных образцов авиатехники в российских вооружённых силах превышает 80%. При этом боевой состав АА за последние 5 лет увеличился на 25%. Основу армейской авиации составляют Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н, Ми-26 и Ми-8.
Новые скорости
В последние годы конструкторские бюро Миля и Камова разрабатывают проекты высокоскоростных машин Ми-Х1 и Ка-92. Как полагает Дьяконов, для их воплощения в железо потребуются новая аэродинамическая схема, более совершенные двигатели и авионика.
В июне 2017 года глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил, что конструкторы должны создать винтокрылую машину, способную разгоняться до 450 км/ч. По словам топ-менеджера, летающая лаборатория на основе Ми-24 уже смогла достичь скорости порядка 400 км/ч (для сравнения: максимальная скорость Ка-52 составляет 300 км/ч, крейсерская скорость — 260 км/ч. — RT).
Как считает эксперт, успех милевцев и камовцев будет во многом зависеть от эффективности кооперации с концерном «Радиоэлектронные технологии» (производитель высокотехнологичного бортового оборудования. — RT) и АО «ОДК-Климов» (выпуск силовых установок. — RT).
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