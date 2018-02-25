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Чья-то большая фантазия: Совбез России разоблачил фейк о наркотиках в самолете Патрушева

25 февраля 2018, 20:09  •  169 • Политика
Ведомство опровергло информацию западных СМИ о перевозке наркотиков из Аргентины в Россию в самолете секретаря Совбеза РФ.
Аппарат Совета безопасности России оперативно опроверг сведения о том, что секретарь ведомства Николай Патрушев якобы перевозил наркотики из Аргентины в Европу. В пресс-службе подчеркнули, что опубликованная в The Telegraph история о 12 чемоданах кокаина в самолете чиновника является фейком.
Ранее британская газета напечатала историю о том, что Патрушев принял участие в операции по пресечению наркотрафика из Аргентины в Европу. Утверждалось, что на территории российского посольства в Аргентине якобы было обнаружено 400 килограммов наркотика, готового к отправке, и чтобы выследить получателей груза, правоохранители заменили наркотик мукой и снабдили груз трекером. Патрушев во время своего аргентинского визита якобы взял груз наркотиков на борт и помог доставить в Россию, где по маяку удалось вычислить и задержать группу наркоторговцев.
"Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов", - прокомментировали статью в Совбезе России.
Также в ведомстве указали и на другие неточности в материале. Так, The Telegraph указала неверные сроки визита секретаря Совбеза России в Аргентину.
По данным Министерства иностранных дел России, полтора года назад наркотики действительно были найдены в одном из вспомогательных зданий российского посольства в Буэнос-Айресе. Правоохранительными органами двух стран была проведена совместная спецоперация, в результате которой наркоторговцы были арестованы.
Среди задержанных были как граждане Аргентины, так и России, сообщает Интерфакс.

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