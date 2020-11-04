Чья победа выгодна России: эксперт о выборах президента в США

Фото: Ilya Galakhov/www.globallookpress.com

Пока в Штатах идет напряженная борьба за власть, специалисты делают прогнозы

Для экономических отношений Москвы и Вашингтона полезнее будет, если кресло президента США вновь займет Дональд Трамп. Такое мнение высказал бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин.



Эксперт указал на данные за прошлый год – в 2019-м товарооборот между РФ и США увеличился почти на пять процентов, невзирая на ограничительные меры. Микин в беседе с РИА Новости отметил, что в случае победы Трампа это будет его последний срок президентства. В этой ситуации у политика будут развязаны руки – он получит возможность действовать более свободно в отношении нашей страны и продолжит укреплять отношения.

Если выиграет демократ Джо Байден, последствия для России будут хуже. Об этом не раз заявляли и другие эксперты. Ожидается, что Байден будет действовать в отношении Москвы более жестко. Высказался Микин и о торговой войне Америки с КНР. Здесь на уступки китайцами могут пойти как Трамп, так и Байден в случае победы. Оба политика, вероятно, захотят торговой сделки с Пекином.

Подсчет голосов на выборах в США, ставших, пожалуй, одними из самых скандальных, продолжается. Тем не менее, Трамп уже объявил себя победителем.