|
Чья победа выгодна России: эксперт о выборах президента в США
04 ноября 2020, 14:10 • 143 • Политика
Пока в Штатах идет напряженная борьба за власть, специалисты делают прогнозы
Для экономических отношений Москвы и Вашингтона полезнее будет, если кресло президента США вновь займет Дональд Трамп. Такое мнение высказал бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин.
Эксперт указал на данные за прошлый год – в 2019-м товарооборот между РФ и США увеличился почти на пять процентов, невзирая на ограничительные меры. Микин в беседе с РИА Новости отметил, что в случае победы Трампа это будет его последний срок президентства. В этой ситуации у политика будут развязаны руки – он получит возможность действовать более свободно в отношении нашей страны и продолжит укреплять отношения.
Если выиграет демократ Джо Байден, последствия для России будут хуже. Об этом не раз заявляли и другие эксперты. Ожидается, что Байден будет действовать в отношении Москвы более жестко. Высказался Микин и о торговой войне Америки с КНР. Здесь на уступки китайцами могут пойти как Трамп, так и Байден в случае победы. Оба политика, вероятно, захотят торговой сделки с Пекином.
Подсчет голосов на выборах в США, ставших, пожалуй, одними из самых скандальных, продолжается. Тем не менее, Трамп уже объявил себя победителем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 октября 2020, 00:10
|
31 октября 2020, 02:00
|
01 ноября 2020, 15:35
|
02 ноября 2020, 05:20
|
29 октября 2020, 00:30
|
02 ноября 2020, 01:40
|
29 октября 2020, 00:30