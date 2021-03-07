«ЧВК Вагнера» может предотвратить конфликт в Закарпатье

Венгры, проживающие на территории Украины, всерьез обеспокоены беззаконием, которое творится в Закарпатье – нацисты из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) записали и распространили ролик с угрозами в их адрес.Поводом для этого послужил инцидент, происшедший в конце 2020 года. Победивший на выборах местный глава отметил победу исполнением гимна соседней Венгрии. СБУ тогда провела проверку и обыски в общественных организациях венгерской общины, в результате чего якобы были обнаружены материалы, призывающие к созданию «Великой Венгрии».Но гораздо резче отреагировали на происшедшее боевики «Правого сектора». Они восприняли случившееся как признак того, что Украина теряет Закарпатье. Вследствие чего записали ролик, содержащий прямые угрозы венграм.«Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты от мадьяр. Помните, мы придём к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии иначе мы придем за вами и вашими детьми», — говорит правосек, вскидывая руку в нацистском приветствии.Есть ли основания полагать, что в Закарпатье может начаться серьезный конфликт на национальной почве?На этот вопрос ответил независимый политический аналитик Алексей Филиппов. По его словам, такое возможно, но есть действенное решение, которое не позволит разгореться конфликту. В случае, если правосеки решат от угроз перейти к действиям, Венгрия не останется в стороне. А помочь премьер-министру Орбану может Россия.«Например, если чрезмерно агрессивный «Правый сектор» столкнется с более скромными и вежливыми людьми из «ЧВК Вагнера», то общение может переместиться сначала на территорию Закарпатья, а потом и всей остальной Украины к восторгу всего ее русскоязычного населения», — говорит эксперт.Сомневаться в правоте его слов не приходится. Какую силу из себя представляет «ЧВК Вагнера», наверняка знают и в «Правом секторе». Есть данные, что «вагнеровцы» принимали участие в боевых действиях в Донбассе. В частности, они участвовали в разгроме ВСУ под Дебальцево. Так что вряд ли правосекам захочется иметь дело с российскими добровольцами.Отметим, что «вагнеровцы», о которых совсем недавно мало кто знал, стали уже настоящими любимцами россиян. О них сочиняют песни, выпускают плакаты с их изображением. А комикс о супергерое Вагнере набрал огромное количество просмотров в Сети.