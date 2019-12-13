ЧВК Вагнера и Мозамбик. Ждём информационного цунами • 25 • Аналитика

Обычно тема «теневой армии» Путина (я имею в виду ЧВК Вагнера и ещё несколько частных военных и охранных компаний, которые используют сотрудников из республик бывшего СССР) всплывает тогда, когда кому-то очень необходимо создать «информационное цунами» в России или на Западе.



Причина этого проста. Российский бизнес или российские бизнесмены в составе международных компаний побеждают в конкурентной борьбе за природные ресурсы в каких-то странах. Русский бизнес научился работать по западным лекалам и, учитывая наш менталитет, стал активно вытеснять западные компании из традиционных «мест кормления».





Когда появляются материалы о потерях в российских ЧВК

Если посмотреть на историю появления «жалостливых» материалов о гибели российских наемников из состава ЧВК, то увидеть эту тенденцию достаточно легко. Сирийская нефть — гибель сотрудников ЧВК в Сирии. Африканская нефть, алмазы, рубины, золото — гибель сотрудников в ЦАР или Мозамбике.



И под этой маркой обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других стран, в установлении режимов, лояльных к Москве, в поддержке сепаратистов или, наоборот, в подавлении народно-освободительного движения в каких-то странах. Отсюда, кстати, и появление самого термина «теневая армия Путина».



Для Запада использование ЧВК для решения каких-то «деликатных» военных задач — норма. Этот факт давно не скрывается. «Де-факто мы это делаем, но де-юре мы не виновны. Это дело частных компаний, частного бизнеса. Государство де-юре в этом не участвует». Естественно, такой подход к частникам распространился и на Россию.



По некоторым признакам, нас ожидает в скором времени очередная волна «расследований независимых журналистов» о ЧВК в Африке. Тем более что там действительно работают наши охранные структуры и действительно есть трагические случаи. По непроверенным данным, два сотрудника из Владимира погибли при нападении на охраняемый объект банды мятежников.



Сирия уже не актуальна. Африка важнее

Почему я так уверенно пишу о начале очередной кампании, осуждающей вмешательство России во внутренние дела африканских стран? Ответ опять же на поверхности. Вспомните недавний (октябрь 2019) саммит «Россия — Африка» в Сочи. Точнее, экономический форум в рамках этого саммита.



Событие для бурной политической жизни России проходное. Большинство даже внимания на этот саммит не обратили. Однако в Сочи приехали руководители 43 (!) африканских стран. Какова видимая часть этого форума? Более 20 оборонных соглашений! А ведь были ещё и соглашения о намерениях, какие-то подвижки в сторону таких соглашений.



Зачем Россия, которая не может сегодня похвастаться богатством и силой США или Европы, начинает вкладывать в Африку деньги? Ведь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что поставки вооружения, гуманитарные поставки, медицинское оборудование и прочие траты России никогда не будут оплачены «живыми» деньгами. Мы в очередной раз простим долг.



Но посмотрите, что происходит сегодня в этих странах. США сокращают свое военное присутствие и, соответственно, финансирование правительств африканских государств. Огромные вложения, которые сделал Запад в Африку, не приносят быстрых дивидендов. Отсюда сокращение финансирования местных органов власти.



Дальше что? А дальше ослабление государственной власти, дальше появление различных бандформирований. Дальше — время государственных переворотов и массового обнищания населения. Дальше — гражданские войны. Президенты и главы африканских правительств это прекрасно понимают. Потому и обращаются за помощью к сильным мира сего.



Чтобы пресечь разговоры о бедных голодных дедушках и бабушках без дров в сибирских деревнях, скажу, что окупаются наши вложения с лихвой. Мы получаем не только стратегическое влияние на этот регион, но и преференциальный доступ к огромным природным богатствам Африки. Мы получаем возможность получать прибыль от их добычи и реализации. Так что бабушки и дедушки не страдают от голода и холода.



И вот тут-то и появляются ЧВК или охранные предприятия из России. Русскому бизнесу действительно удобнее работать с русскими ЧВК. Именно удобнее. И дело тут не в каких-то политических или экономических амбициях. Все гораздо проще. Русскоязычные специалисты, работающие в компаниях, гораздо быстрее находят общий язык с русскоязычной охраной. Обратите внимание на то, что речь идет именно о русскоязычных, а не о русских.







Почему ЧВК не могут быть армейскими подразделениями

Чем же реально занимаются ЧВК в Африке? Почему у одних, тех, кто любит читать некоторые либеральные российские издания, ЧВК воюют и выполняют «заказ Кремля», а у других, тех кто владеет хоть одним иностранным языком и интересуется новостями из мировых источников информации, это всего лишь охрана каких-то компаний, морских судов, жилых комплексов и т. п.?



Чтобы не разбредаться по африканскому континенту, посмотрим на Мозамбик. Тем более что уже упомянутые погибшие сотрудники ЧВК работали именно в Мозамбике.



Итак, Мозамбик как классический пример развития политической ситуации, описанной выше. «Полный фарш», как говорят автомобилисты. Начиная от ухода американских компаний и американских ЧВК и заканчивая появлением банд в северных районах страны.



Да и действия президента страны Филипе Ньюси прекрасно иллюстрируют алгоритм действий лидеров африканских государств. В августе 2019 года он прибыл с визитом в Россию. Впервые за 20 лет! И достаточно быстро в ходе переговоров с российским президентом подписал договоры по минеральным ресурсам, энергетике, обороне и безопасности. Фактически российские компании получили карт-бланш на разработку нефтяных месторождений, залежей золота и драгоценных камней и прочих природных ресурсов.



Кто-то сомневается в деловой хватке наших бизнесменов? В частности, основного игрока на африканском континенте Евгения Пригожина? Появление ЧВК Вагнера в Мозамбике датируется сентябрем (13 сентября) этого года. Именно тогда западные источники зафиксировали российский транспортник «Ан-124» на военной базе Накалу (восточное побережье Мозамбика) со 160 сотрудниками ЧВК.



Можно ли считать ЧВК армейскими подразделениями, которые прибыли для оказания помощи армии Мозамбика в борьбе с мятежниками? Извините, но это полная чушь. Кто-то сомневается в том, что советские военнослужащие уже бывали в Мозамбике? А в том, что в штабах ВС РФ сохранились материалы об этой стране и наработки по ведению боевых действия в условиях Мозамбика?



А теперь пара цитат из сообщения CNN от сентября 2019 года. Думаю, этого будет достаточно для выводов о том, кто же прибыл в Накалу: спецназ ГРУ или охранники.



«Русские плохо экипированы для ведения боя в густом кустарнике, и отношения между наемниками и армией Мозамбика напряженные».

«Один из мозамбикских солдат сказал продюсеру, работающему с CNN, что русские «ничего не делают в плане уменьшения воздействия атак [исламистов]» и что мозамбикские войска отказываются принимать участие в некоторых [совместных] операциях».



К выводам CNN можно добавить и октябрьское заявление Дмитрия Пескова. Официальный представитель президента России тогда прямо сказал: «…что касается Мозамбика, то там нет российских солдат».



В Мозамбике все только начинается

Сегодня понятно, что для сохранения статус-кво в Мозамбике Россия будет вынуждена использовать собственные вооруженные силы. Не мифические «супервойска» ЧВК, а реальных армейских специалистов. Армия Мозамбика немногим отличается от банд мятежников по подготовке и оснащению. Бойцы предпочитают воевать на расстоянии. Расстреливать противника из артиллерийских орудий. Приключение чемезовских в Италии



Мозамбик для нас сегодня крайне интересен. Именно как регион для инвестиций. Просто для примера, чтобы не быть голословным. «Роснефть» подписала контракт с государственной энергетической компанией Мозамбика на разработку газовых месторождений в регионе. Если все срастется, «Роснефть» выходит на уровень крупнейших компаний мира по производству СПГ.



Точно так же обстоит дело и с компанией «АЛРОСА». Именно эта компания сегодня проводит работы по поиску месторождений алмазов в Мозамбике. И при удачном раскладе тоже становится одной из крупнейших компаний мира по этому профилю. Наши энергетические компании занимаются строительством энергетической инфраструктуры на границе с Танзанией.



Тема российских ЧВК очень тесно связана с бизнесом. На примере конкретной страны прекрасно видно, что в современном мире борьба за рынки ресурсов, за рынки сбыта, за первенство в какой-то сфере ведется во всех сферах. Причем увидеть связь одного события с другим не всегда можно.



Я не зря начал материал с рассказа о будущем информационном цунами в отношении ЧВК. Российское влияние в Мозамбике быстро растет. Уже появились сведения, пока на уровне слухов, что в мятежные провинции прибыли боевики ИГИЛ (запрещенного в России), которые будут активно мешать русским осваивать богатства страны. Уже появились «консультанты» в отрядах мятежников из числа европейских и американских наемников.



Не может в таком случае остаться в стороне и наша «демократическая пресса». Деньги спонсоров необходимо отработать. Подождем… Обычно тема «теневой армии» Путина (я имею в виду ЧВК Вагнера и ещё несколько частных военных и охранных компаний, которые используют сотрудников из республик бывшего СССР) всплывает тогда, когда кому-то очень необходимо создать «информационное цунами» в России или на Западе.Причина этого проста. Российский бизнес или российские бизнесмены в составе международных компаний побеждают в конкурентной борьбе за природные ресурсы в каких-то странах. Русский бизнес научился работать по западным лекалам и, учитывая наш менталитет, стал активно вытеснять западные компании из традиционных «мест кормления».Если посмотреть на историю появления «жалостливых» материалов о гибели российских наемников из состава ЧВК, то увидеть эту тенденцию достаточно легко. Сирийская нефть — гибель сотрудников ЧВК в Сирии. Африканская нефть, алмазы, рубины, золото — гибель сотрудников в ЦАР или Мозамбике.И под этой маркой обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других стран, в установлении режимов, лояльных к Москве, в поддержке сепаратистов или, наоборот, в подавлении народно-освободительного движения в каких-то странах. Отсюда, кстати, и появление самого термина «теневая армия Путина».Для Запада использование ЧВК для решения каких-то «деликатных» военных задач — норма. Этот факт давно не скрывается. «Де-факто мы это делаем, но де-юре мы не виновны. Это дело частных компаний, частного бизнеса. Государство де-юре в этом не участвует». Естественно, такой подход к частникам распространился и на Россию.По некоторым признакам, нас ожидает в скором времени очередная волна «расследований независимых журналистов» о ЧВК в Африке. Тем более что там действительно работают наши охранные структуры и действительно есть трагические случаи. По непроверенным данным, два сотрудника из Владимира погибли при нападении на охраняемый объект банды мятежников.Почему я так уверенно пишу о начале очередной кампании, осуждающей вмешательство России во внутренние дела африканских стран? Ответ опять же на поверхности. Вспомните недавний (октябрь 2019) саммит «Россия — Африка» в Сочи. Точнее, экономический форум в рамках этого саммита.Событие для бурной политической жизни России проходное. Большинство даже внимания на этот саммит не обратили. Однако в Сочи приехали руководители 43 (!) африканских стран. Какова видимая часть этого форума? Более 20 оборонных соглашений! А ведь были ещё и соглашения о намерениях, какие-то подвижки в сторону таких соглашений.Зачем Россия, которая не может сегодня похвастаться богатством и силой США или Европы, начинает вкладывать в Африку деньги? Ведь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что поставки вооружения, гуманитарные поставки, медицинское оборудование и прочие траты России никогда не будут оплачены «живыми» деньгами. Мы в очередной раз простим долг.Но посмотрите, что происходит сегодня в этих странах. США сокращают свое военное присутствие и, соответственно, финансирование правительств африканских государств. Огромные вложения, которые сделал Запад в Африку, не приносят быстрых дивидендов. Отсюда сокращение финансирования местных органов власти.Дальше что? А дальше ослабление государственной власти, дальше появление различных бандформирований. Дальше — время государственных переворотов и массового обнищания населения. Дальше — гражданские войны. Президенты и главы африканских правительств это прекрасно понимают. Потому и обращаются за помощью к сильным мира сего.Чтобы пресечь разговоры о бедных голодных дедушках и бабушках без дров в сибирских деревнях, скажу, что окупаются наши вложения с лихвой. Мы получаем не только стратегическое влияние на этот регион, но и преференциальный доступ к огромным природным богатствам Африки. Мы получаем возможность получать прибыль от их добычи и реализации. Так что бабушки и дедушки не страдают от голода и холода.И вот тут-то и появляются ЧВК или охранные предприятия из России. Русскому бизнесу действительно удобнее работать с русскими ЧВК. Именно удобнее. И дело тут не в каких-то политических или экономических амбициях. Все гораздо проще. Русскоязычные специалисты, работающие в компаниях, гораздо быстрее находят общий язык с русскоязычной охраной. Обратите внимание на то, что речь идет именно о русскоязычных, а не о русских.Чем же реально занимаются ЧВК в Африке? Почему у одних, тех, кто любит читать некоторые либеральные российские издания, ЧВК воюют и выполняют «заказ Кремля», а у других, тех кто владеет хоть одним иностранным языком и интересуется новостями из мировых источников информации, это всего лишь охрана каких-то компаний, морских судов, жилых комплексов и т. п.?Чтобы не разбредаться по африканскому континенту, посмотрим на Мозамбик. Тем более что уже упомянутые погибшие сотрудники ЧВК работали именно в Мозамбике.Итак, Мозамбик как классический пример развития политической ситуации, описанной выше. «Полный фарш», как говорят автомобилисты. Начиная от ухода американских компаний и американских ЧВК и заканчивая появлением банд в северных районах страны.Да и действия президента страны Филипе Ньюси прекрасно иллюстрируют алгоритм действий лидеров африканских государств. В августе 2019 года он прибыл с визитом в Россию. Впервые за 20 лет! И достаточно быстро в ходе переговоров с российским президентом подписал договоры по минеральным ресурсам, энергетике, обороне и безопасности. Фактически российские компании получили карт-бланш на разработку нефтяных месторождений, залежей золота и драгоценных камней и прочих природных ресурсов.Кто-то сомневается в деловой хватке наших бизнесменов? В частности, основного игрока на африканском континенте Евгения Пригожина? Появление ЧВК Вагнера в Мозамбике датируется сентябрем (13 сентября) этого года. Именно тогда западные источники зафиксировали российский транспортник «Ан-124» на военной базе Накалу (восточное побережье Мозамбика) со 160 сотрудниками ЧВК.Можно ли считать ЧВК армейскими подразделениями, которые прибыли для оказания помощи армии Мозамбика в борьбе с мятежниками? Извините, но это полная чушь. Кто-то сомневается в том, что советские военнослужащие уже бывали в Мозамбике? А в том, что в штабах ВС РФ сохранились материалы об этой стране и наработки по ведению боевых действия в условиях Мозамбика?А теперь пара цитат из сообщения CNN от сентября 2019 года. Думаю, этого будет достаточно для выводов о том, кто же прибыл в Накалу: спецназ ГРУ или охранники.К выводам CNN можно добавить и октябрьское заявление Дмитрия Пескова. Официальный представитель президента России тогда прямо сказал: «…что касается Мозамбика, то там нет российских солдат».Сегодня понятно, что для сохранения статус-кво в Мозамбике Россия будет вынуждена использовать собственные вооруженные силы. Не мифические «супервойска» ЧВК, а реальных армейских специалистов. Армия Мозамбика немногим отличается от банд мятежников по подготовке и оснащению. Бойцы предпочитают воевать на расстоянии. Расстреливать противника из артиллерийских орудий.Мозамбик для нас сегодня крайне интересен. Именно как регион для инвестиций. Просто для примера, чтобы не быть голословным. «Роснефть» подписала контракт с государственной энергетической компанией Мозамбика на разработку газовых месторождений в регионе. Если все срастется, «Роснефть» выходит на уровень крупнейших компаний мира по производству СПГ.Точно так же обстоит дело и с компанией «АЛРОСА». Именно эта компания сегодня проводит работы по поиску месторождений алмазов в Мозамбике. И при удачном раскладе тоже становится одной из крупнейших компаний мира по этому профилю. Наши энергетические компании занимаются строительством энергетической инфраструктуры на границе с Танзанией.Тема российских ЧВК очень тесно связана с бизнесом. На примере конкретной страны прекрасно видно, что в современном мире борьба за рынки ресурсов, за рынки сбыта, за первенство в какой-то сфере ведется во всех сферах. Причем увидеть связь одного события с другим не всегда можно.Я не зря начал материал с рассказа о будущем информационном цунами в отношении ЧВК. Российское влияние в Мозамбике быстро растет. Уже появились сведения, пока на уровне слухов, что в мятежные провинции прибыли боевики ИГИЛ (запрещенного в России), которые будут активно мешать русским осваивать богатства страны. Уже появились «консультанты» в отрядах мятежников из числа европейских и американских наемников.Не может в таком случае остаться в стороне и наша «демократическая пресса». Деньги спонсоров необходимо отработать. Подождем… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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