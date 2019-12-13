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ЧВК Вагнера и Мозамбик. Ждём информационного цунами
13 декабря 2019, 18:09 • 25 • Аналитика
Обычно тема «теневой армии» Путина (я имею в виду ЧВК Вагнера и ещё несколько частных военных и охранных компаний, которые используют сотрудников из республик бывшего СССР) всплывает тогда, когда кому-то очень необходимо создать «информационное цунами» в России или на Западе.
Причина этого проста. Российский бизнес или российские бизнесмены в составе международных компаний побеждают в конкурентной борьбе за природные ресурсы в каких-то странах. Русский бизнес научился работать по западным лекалам и, учитывая наш менталитет, стал активно вытеснять западные компании из традиционных «мест кормления».
Когда появляются материалы о потерях в российских ЧВК
Если посмотреть на историю появления «жалостливых» материалов о гибели российских наемников из состава ЧВК, то увидеть эту тенденцию достаточно легко. Сирийская нефть — гибель сотрудников ЧВК в Сирии. Африканская нефть, алмазы, рубины, золото — гибель сотрудников в ЦАР или Мозамбике.
И под этой маркой обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других стран, в установлении режимов, лояльных к Москве, в поддержке сепаратистов или, наоборот, в подавлении народно-освободительного движения в каких-то странах. Отсюда, кстати, и появление самого термина «теневая армия Путина».
Для Запада использование ЧВК для решения каких-то «деликатных» военных задач — норма. Этот факт давно не скрывается. «Де-факто мы это делаем, но де-юре мы не виновны. Это дело частных компаний, частного бизнеса. Государство де-юре в этом не участвует». Естественно, такой подход к частникам распространился и на Россию.
По некоторым признакам, нас ожидает в скором времени очередная волна «расследований независимых журналистов» о ЧВК в Африке. Тем более что там действительно работают наши охранные структуры и действительно есть трагические случаи. По непроверенным данным, два сотрудника из Владимира погибли при нападении на охраняемый объект банды мятежников.
Сирия уже не актуальна. Африка важнее
Почему я так уверенно пишу о начале очередной кампании, осуждающей вмешательство России во внутренние дела африканских стран? Ответ опять же на поверхности. Вспомните недавний (октябрь 2019) саммит «Россия — Африка» в Сочи. Точнее, экономический форум в рамках этого саммита.
Событие для бурной политической жизни России проходное. Большинство даже внимания на этот саммит не обратили. Однако в Сочи приехали руководители 43 (!) африканских стран. Какова видимая часть этого форума? Более 20 оборонных соглашений! А ведь были ещё и соглашения о намерениях, какие-то подвижки в сторону таких соглашений.
Зачем Россия, которая не может сегодня похвастаться богатством и силой США или Европы, начинает вкладывать в Африку деньги? Ведь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что поставки вооружения, гуманитарные поставки, медицинское оборудование и прочие траты России никогда не будут оплачены «живыми» деньгами. Мы в очередной раз простим долг.
Но посмотрите, что происходит сегодня в этих странах. США сокращают свое военное присутствие и, соответственно, финансирование правительств африканских государств. Огромные вложения, которые сделал Запад в Африку, не приносят быстрых дивидендов. Отсюда сокращение финансирования местных органов власти.
Дальше что? А дальше ослабление государственной власти, дальше появление различных бандформирований. Дальше — время государственных переворотов и массового обнищания населения. Дальше — гражданские войны. Президенты и главы африканских правительств это прекрасно понимают. Потому и обращаются за помощью к сильным мира сего.
Чтобы пресечь разговоры о бедных голодных дедушках и бабушках без дров в сибирских деревнях, скажу, что окупаются наши вложения с лихвой. Мы получаем не только стратегическое влияние на этот регион, но и преференциальный доступ к огромным природным богатствам Африки. Мы получаем возможность получать прибыль от их добычи и реализации. Так что бабушки и дедушки не страдают от голода и холода.
И вот тут-то и появляются ЧВК или охранные предприятия из России. Русскому бизнесу действительно удобнее работать с русскими ЧВК. Именно удобнее. И дело тут не в каких-то политических или экономических амбициях. Все гораздо проще. Русскоязычные специалисты, работающие в компаниях, гораздо быстрее находят общий язык с русскоязычной охраной. Обратите внимание на то, что речь идет именно о русскоязычных, а не о русских.
Почему ЧВК не могут быть армейскими подразделениями
Чем же реально занимаются ЧВК в Африке? Почему у одних, тех, кто любит читать некоторые либеральные российские издания, ЧВК воюют и выполняют «заказ Кремля», а у других, тех кто владеет хоть одним иностранным языком и интересуется новостями из мировых источников информации, это всего лишь охрана каких-то компаний, морских судов, жилых комплексов и т. п.?
Чтобы не разбредаться по африканскому континенту, посмотрим на Мозамбик. Тем более что уже упомянутые погибшие сотрудники ЧВК работали именно в Мозамбике.
Итак, Мозамбик как классический пример развития политической ситуации, описанной выше. «Полный фарш», как говорят автомобилисты. Начиная от ухода американских компаний и американских ЧВК и заканчивая появлением банд в северных районах страны.
Да и действия президента страны Филипе Ньюси прекрасно иллюстрируют алгоритм действий лидеров африканских государств. В августе 2019 года он прибыл с визитом в Россию. Впервые за 20 лет! И достаточно быстро в ходе переговоров с российским президентом подписал договоры по минеральным ресурсам, энергетике, обороне и безопасности. Фактически российские компании получили карт-бланш на разработку нефтяных месторождений, залежей золота и драгоценных камней и прочих природных ресурсов.
Кто-то сомневается в деловой хватке наших бизнесменов? В частности, основного игрока на африканском континенте Евгения Пригожина? Появление ЧВК Вагнера в Мозамбике датируется сентябрем (13 сентября) этого года. Именно тогда западные источники зафиксировали российский транспортник «Ан-124» на военной базе Накалу (восточное побережье Мозамбика) со 160 сотрудниками ЧВК.
Можно ли считать ЧВК армейскими подразделениями, которые прибыли для оказания помощи армии Мозамбика в борьбе с мятежниками? Извините, но это полная чушь. Кто-то сомневается в том, что советские военнослужащие уже бывали в Мозамбике? А в том, что в штабах ВС РФ сохранились материалы об этой стране и наработки по ведению боевых действия в условиях Мозамбика?
А теперь пара цитат из сообщения CNN от сентября 2019 года. Думаю, этого будет достаточно для выводов о том, кто же прибыл в Накалу: спецназ ГРУ или охранники.
«Русские плохо экипированы для ведения боя в густом кустарнике, и отношения между наемниками и армией Мозамбика напряженные».
«Один из мозамбикских солдат сказал продюсеру, работающему с CNN, что русские «ничего не делают в плане уменьшения воздействия атак [исламистов]» и что мозамбикские войска отказываются принимать участие в некоторых [совместных] операциях».
К выводам CNN можно добавить и октябрьское заявление Дмитрия Пескова. Официальный представитель президента России тогда прямо сказал: «…что касается Мозамбика, то там нет российских солдат».
В Мозамбике все только начинается
Сегодня понятно, что для сохранения статус-кво в Мозамбике Россия будет вынуждена использовать собственные вооруженные силы. Не мифические «супервойска» ЧВК, а реальных армейских специалистов. Армия Мозамбика немногим отличается от банд мятежников по подготовке и оснащению. Бойцы предпочитают воевать на расстоянии. Расстреливать противника из артиллерийских орудий.
Мозамбик для нас сегодня крайне интересен. Именно как регион для инвестиций. Просто для примера, чтобы не быть голословным. «Роснефть» подписала контракт с государственной энергетической компанией Мозамбика на разработку газовых месторождений в регионе. Если все срастется, «Роснефть» выходит на уровень крупнейших компаний мира по производству СПГ.
Точно так же обстоит дело и с компанией «АЛРОСА». Именно эта компания сегодня проводит работы по поиску месторождений алмазов в Мозамбике. И при удачном раскладе тоже становится одной из крупнейших компаний мира по этому профилю. Наши энергетические компании занимаются строительством энергетической инфраструктуры на границе с Танзанией.
Тема российских ЧВК очень тесно связана с бизнесом. На примере конкретной страны прекрасно видно, что в современном мире борьба за рынки ресурсов, за рынки сбыта, за первенство в какой-то сфере ведется во всех сферах. Причем увидеть связь одного события с другим не всегда можно.
Я не зря начал материал с рассказа о будущем информационном цунами в отношении ЧВК. Российское влияние в Мозамбике быстро растет. Уже появились сведения, пока на уровне слухов, что в мятежные провинции прибыли боевики ИГИЛ (запрещенного в России), которые будут активно мешать русским осваивать богатства страны. Уже появились «консультанты» в отрядах мятежников из числа европейских и американских наемников.
Не может в таком случае остаться в стороне и наша «демократическая пресса». Деньги спонсоров необходимо отработать. Подождем…
Александр Ставер
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