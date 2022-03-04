ЧВК из США предлагает услуги по эвакуации из Украины: "В стране психопаты с автоматами"

ЧВК из США набирают военных для вывоза богатых граждан из охваченной мародерством Украины.

На Украине продолжается агония бандеровского режима Зеленского-Порошенко посе начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Однако из всех официальных лиц бандеровской власти в Киеве публично мы видим только Владимира Зеленского, изредка из неизвестных мест делают заявления премьер Шмыгаль и спикер Рады. Никаких заявлений от олигархов, являющихся настоящими хозяевами Украины - практически нет.

Стало известно, что пока пропаганда Киева призывает граждан умирать за режим Майдана, наиболее обеспеченные украинцы покидают страну. Одна частная военная кампания США уже объявила о наборе персонала для проведения "тайных операций по эвакуации отдельных лиц и семей в сельской местности и крупных городах Украины".

Набираются военные профессионалы, им обещается оплата до $2000 долларов в сутки. Требуются только "высококвалифицированные кандидаты", имеющие не менее 5 лет боевой службы в горячих точках, свободное владение украинским, русским, польским языками, а также хорошее ориентирование на Украине. Обязательным условием является наличие у кандидата действующего паспорта США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Польши или одной из стран ЕС.

Известно, что практически все депутаты, высшие чиновники и бизнесмены уже покинули Украину. С 14 февраля из Кива вылетело только за сутки 20 частных самолетов, в основном в столицы стран Европы, в Турцию и в Израиль. По данным "СВ-пресса", из платежеспособных персон на Украине остались только спонсоры бандеровскийх террористов Петр Порошенко, Игорь Коломойский, бандит Арсен Аваков, и экс-актер и президент Зеленский.

Эксперт в области социопсихологии и геополитики, глава информационного интернет-портала "Альтернатива" Андрей Ваджра пояснил "Свободной прессе", что все радикалы, которые намеревались воевать вместе с украинскими нацистами, уже находятся в окруженных котлах на Донбассе, например в Мариуполе. Киевская власть давно ввозила в страну террористов, желающих воевать. Однако на Украине еще много достаточно богатых людей, способных оплатить свою эвакуацию, их даже больше, чем сотни человек.

Сейчас вся эта верхушка социальная, которая жирела тридцать лет на умирающей Украине, высасывая из нее все соки, побежала. Поняли, что все: "Кина не будет! Электричество кончилось", поэтому надо валить... Ценности надо вывозить. А кому это доверить? Местным — опасно. Пристрелят и отберут все. Значит, нужны западные специалисты, профессионалы, которым можно довериться. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что какие-то иностранные компании организовали подобный бизнес

- пояснил эксперт.

Ваджра пояснил главную опасность для жителей Украины сейчас:

Страна вся погружена в хаос. Они вооружили десятки тысяч непонятных персонажей. И вооруженные банды мародеров, грабителей и убийц теперь бродят по городам и весям. Эти психопаты с автоматами главная сейчас проблема и основная опасность на Украине.

Эксперт пояснил, что реальность на Украине перевернулась, и теперь бандеровские нацисты используют мирное наспеление как щит, чтобы попытаться выжить и ускользнуть от возмездия.

С начала гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада впытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.

Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.

Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

Солдаты России, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!