ЧВК или не ЧВК: армия будущего от либертарианцев • 14 • Аналитика

Как же живучи у нас слова. Особенно малоизвестные и появившиеся в лексиконе большинства людей недавно. В частности либертарианство. Красивое слово означающее свободу основным принципом жизни человека. Свобода выбора, свобода добровольного объединения по интересам, свобода жить так, как хочется. Независимость от государства…







Для меня слишком сложно различить это самое либертарианство и старую "добрую" анархию. Да и незачем мне это было до недавнего времени. Помните, чуть больше года будущий президент одной сопредельной территории назвал это самое либертарианство своей идеологией и идеологией государства, которым он собирался руководить. И что? Прошло совсем немного времени, и уже президент этой территории даже слово это забыл.



А вот наши сторонники этой идеи помнят. Более того, они стали применять принципы либертарианства в своих разговорах о будущем. Том будущем, за которое они «готовы идти на плаху». В смысле митинговать на площадях и улицах российских городов. Кстати, они даже нашли примеры реализации этой идеи в реальной жизни. Добровольные пожарные дружины и подразделения Национальной Гвардии в западных странах и США! «Люди добровольно объединяются и тушат пожары или ликвидируют последствия стихийных бедствий и катастроф».



Армия должна стать добровольным объединением людей для защиты Родины во время войны

Разговоры о том, что сегодня армия как один из инструментов государства изжила себя, ведутся давно. Армия изжила себя, по мнению некоторых философов, в 19 веке. Затем армия изжила себя в 20 веке. Традиция продолжается и в первой четверти 21 века. «Армия - это огромная язва на желудке государства, в которой исчезает огромное количество средств, необходимых для улучшения жизни простого человека» - помните тираду?..



Действительно, затраты на содержание, обучение и вооружение армии для любого государства - достаточно обременительная статья расходов. Более того, расходы на армию постоянно растут. Растут даже тогда, когда армия не ведет боевых действий, а просто существует и обучается владению боевой техникой и вооружением. В случае же начала войны, расходы увеличиваются многократно.



Но, многие до сих пор помнят и цитируют высказывание императора Наполеона Бонапарта, правда часто путаясь в авторстве, о своей и чужой армии. «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»! Помнят просто потому, что уже на памяти нашего поколения есть примеры из жизни, которые подтверждают правильность мысли Наполеона Бонапарта. Примеры трагические…



Страны, которые мало уделяли внимания собственной армии, которые надеялись на мобилизацию общества в случае войны, достаточно быстро проигрывали войны и теряли часть собственных территорий, а то и оккупировались иностранными армиями.



И наоборот, даже небольшие государства, которые действительно заботились о собственной безопасности, успешно противостояли более мощным государствам или самим своим существованием служили и служат прекрасным «холодным душем» для горячих голов ястребов из других стран.



Израиль, находясь в окружении враждебных стран, не только успешно противостоит этим странам, но и сам диктует политику в регионе. При этом, сказать о том, что Израиль политически подчиняется своим более сильным союзникам, вроде США или стран ЕС, язык не поворачивается. Израильтяне прекрасно воплощают в жизнь русскую поговорку - «ласковый теленок двух маток сосет».



Северная Корея не ведет войн. Более того, она не обладает многими видами современных вооружений. Но крепкая боевым духом, достаточно многочисленная армия способна напугать любого врага. Что мы видели на примере США. Американская «собака» побегала вокруг забора, облаяла ворота и убежала дальше. Просто потому, что за забором могла достаточно сильно быть покусана небольшой северокорейской рысью…



ЧВК - прообраз армии будущего

О частных военных компаниях и у нас, и за рубежом, написано столько, что казалось бы вопрос пора бы закрыть. Легальные ЧВК это всего лишь частные охранные предприятия, которые могут выполнять функции охраны объектов на территориях других стран. Участие ЧВК в боевых действиях на чьей-либо стороне автоматически ставит их вне закона. Именно потому и существуют достаточно засекреченные ЧВК. Существует рынок «серых гусей», наемников, «солдат удачи». Это комбатанты, на которых не распространяются законы и международные договоры.



Непонимание самой сути ЧВК и наемничества привело к тому, что сегодня все громче звучат голоса тех, кто видит в ЧВК прообраз армии будущего. Хорошо, что даже у сторонников этой идеи есть понимание того, что обычные, нормальные люди добровольно не пойдут воевать. Количество же тех, для кого война становится образом жизни, достаточно не большое.



Основанием для того, что ЧВК будут армией, сторонники идеи называют добровольный характер этих компаний. В принципе с этим не поспоришь. Действительно, в ЧВК или в наемники идут добровольно. О причинах такого решения говорить не стоит. Решил человек и решил.



Но тогда возникает простой вопрос. ЧВК сегодня существуют за счет того, что выполняют какие-то задачи за деньги. Это нормальный бизнес. Ты платишь, я выполняю работу. Отсюда и обратный принцип. Нет оплаты - нет работы. И третий принцип. Выполняем работы у того, кто заплатит больше. И где тут государство? Где Родина? Деньги как стимул для выполнения работы...







Получается совсем плохо для сторонников «новой армии». Мы, налогоплательщики, должны будем платить армии-ЧВК больше, чем наш противник. При этом, наши «защитники» вполне законно могут перейти на сторону врага просто потому, что там зарплата выше. Ничего личного, просто бизнес.



Добровольное объединение людей для выполнения задач обороны страны идея изначально глупая. Чисто внешне можно создать мощную армию из желающих служить. Более того, можно обучить эту армию и сделать действительно сильной. Но, нельзя сделать армию бессмертной! И противника джентльменом, который заранее будет кричать «Иду на вы», нельзя сделать.



Современные войны начинают профессионалы, а заканчивают резервисты. Я говорю о глобальных войнах. А где мы возьмем резервистов при добровольной армии? Добровольцы служат. А те, кто не хочет служить, к армии на пушечный выстрел не подойдут. И что в итоге?



А в итоге очередная «оборона Москвы 1941 года». Десятки, а может сотни, тысяч ополченцев, которые в своем первом бою даже выстрелить не успели? Тысячи людей, которые сознательно пойдут умирать только потому, что дураки с погонами офицеров и генералов решили, что армия самостоятельно сможет победить? Сколько в процентах от призванных из числа ополченцев вернулись домой после войны?



Если дело касается обороноспособности страны, нужно забывать модные слова

Мне иногда становится стыдно за деградацию нашего общества. Мы что-то упускаем в образовании и воспитании нашей молодежи. Мы соглашаемся на то, что наши дети глупее нас. «Вырастет, станет умнее, тогда и поймет...».



А если не поймет? Ведь не все с возрастом мудреют. Более того, как показывает горький опыт сопредельной территории, возраст совсем не мерило ума. А все то, что внушалось всю жизнь, легко «смывается» контрпропагандой, основанной на низменных инстинктах и желаниях. Очевидность преимущества российских С-400 над американскими Patriot и THAAD



Вы заметили в какой прослойке нашего общества чаще всего зарождаются идеи, подобные той, о которой я писал выше? Это молодежь! Причем та молодежь, которая сегодня «видит на шее у родителей». Чаще всего это студенты. Люди, которые сегодня учатся! Люди, которых сегодня учат! Учат люди более старшего поколения. Мы учим!



Что будет завтра? А завтра эти уже не студенты, а специалисты, станут руководителями. Не те, кто сегодня у станка и им некогда раздумывать о судьбах мира, а эти, которые учатся. Завтра это будут руководители младшего и среднего звена. А послезавтра? Через 15-20 лет кто-то из сегодняшних студентов будет министром, губернатором, депутатом. Они будут руководить страной. И они будут определять внутреннюю и внешнюю политику нашей страны.



Я помню выражение Козьмы Пруткова. «Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу». Потому и считаю, что наша задача сегодня состоит в том, чтобы воспитать тех, кому «гусарский мундир» действительно к лицу. Чтобы именно эти люди решали судьбу российской армии.



А «мундир» может быть не только «гусарским». Сфер приложения своих сил у молодежи множество. И везде есть свой «мундир». Как когда-то говорил знакомый инструктор по снайперской подготовке: «Точность - вежливость снайперов». Нужно, чтобы у всех будущих руководителей была своя «вежливость». Как же живучи у нас слова. Особенно малоизвестные и появившиеся в лексиконе большинства людей недавно. В частности либертарианство. Красивое слово означающее свободу основным принципом жизни человека. Свобода выбора, свобода добровольного объединения по интересам, свобода жить так, как хочется. Независимость от государства…Для меня слишком сложно различить это самое либертарианство и старую "добрую" анархию. Да и незачем мне это было до недавнего времени. Помните, чуть больше года будущий президент одной сопредельной территории назвал это самое либертарианство своей идеологией и идеологией государства, которым он собирался руководить. И что? Прошло совсем немного времени, и уже президент этой территории даже слово это забыл.А вот наши сторонники этой идеи помнят. Более того, они стали применять принципы либертарианства в своих разговорах о будущем. Том будущем, за которое они «готовы идти на плаху». В смысле митинговать на площадях и улицах российских городов. Кстати, они даже нашли примеры реализации этой идеи в реальной жизни. Добровольные пожарные дружины и подразделения Национальной Гвардии в западных странах и США! «Люди добровольно объединяются и тушат пожары или ликвидируют последствия стихийных бедствий и катастроф».Разговоры о том, что сегодня армия как один из инструментов государства изжила себя, ведутся давно. Армия изжила себя, по мнению некоторых философов, в 19 веке. Затем армия изжила себя в 20 веке. Традиция продолжается и в первой четверти 21 века. «Армия - это огромная язва на желудке государства, в которой исчезает огромное количество средств, необходимых для улучшения жизни простого человека» - помните тираду?..Действительно, затраты на содержание, обучение и вооружение армии для любого государства - достаточно обременительная статья расходов. Более того, расходы на армию постоянно растут. Растут даже тогда, когда армия не ведет боевых действий, а просто существует и обучается владению боевой техникой и вооружением. В случае же начала войны, расходы увеличиваются многократно.Но, многие до сих пор помнят и цитируют высказывание императора Наполеона Бонапарта, правда часто путаясь в авторстве, о своей и чужой армии. «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»! Помнят просто потому, что уже на памяти нашего поколения есть примеры из жизни, которые подтверждают правильность мысли Наполеона Бонапарта. Примеры трагические…Страны, которые мало уделяли внимания собственной армии, которые надеялись на мобилизацию общества в случае войны, достаточно быстро проигрывали войны и теряли часть собственных территорий, а то и оккупировались иностранными армиями.И наоборот, даже небольшие государства, которые действительно заботились о собственной безопасности, успешно противостояли более мощным государствам или самим своим существованием служили и служат прекрасным «холодным душем» для горячих голов ястребов из других стран.Израиль, находясь в окружении враждебных стран, не только успешно противостоит этим странам, но и сам диктует политику в регионе. При этом, сказать о том, что Израиль политически подчиняется своим более сильным союзникам, вроде США или стран ЕС, язык не поворачивается. Израильтяне прекрасно воплощают в жизнь русскую поговорку - «ласковый теленок двух маток сосет».Северная Корея не ведет войн. Более того, она не обладает многими видами современных вооружений. Но крепкая боевым духом, достаточно многочисленная армия способна напугать любого врага. Что мы видели на примере США. Американская «собака» побегала вокруг забора, облаяла ворота и убежала дальше. Просто потому, что за забором могла достаточно сильно быть покусана небольшой северокорейской рысью…О частных военных компаниях и у нас, и за рубежом, написано столько, что казалось бы вопрос пора бы закрыть. Легальные ЧВК это всего лишь частные охранные предприятия, которые могут выполнять функции охраны объектов на территориях других стран. Участие ЧВК в боевых действиях на чьей-либо стороне автоматически ставит их вне закона. Именно потому и существуют достаточно засекреченные ЧВК. Существует рынок «серых гусей», наемников, «солдат удачи». Это комбатанты, на которых не распространяются законы и международные договоры.Непонимание самой сути ЧВК и наемничества привело к тому, что сегодня все громче звучат голоса тех, кто видит в ЧВК прообраз армии будущего. Хорошо, что даже у сторонников этой идеи есть понимание того, что обычные, нормальные люди добровольно не пойдут воевать. Количество же тех, для кого война становится образом жизни, достаточно не большое.Основанием для того, что ЧВК будут армией, сторонники идеи называют добровольный характер этих компаний. В принципе с этим не поспоришь. Действительно, в ЧВК или в наемники идут добровольно. О причинах такого решения говорить не стоит. Решил человек и решил.Но тогда возникает простой вопрос. ЧВК сегодня существуют за счет того, что выполняют какие-то задачи за деньги. Это нормальный бизнес. Ты платишь, я выполняю работу. Отсюда и обратный принцип. Нет оплаты - нет работы. И третий принцип. Выполняем работы у того, кто заплатит больше. И где тут государство? Где Родина? Деньги как стимул для выполнения работы...Получается совсем плохо для сторонников «новой армии». Мы, налогоплательщики, должны будем платить армии-ЧВК больше, чем наш противник. При этом, наши «защитники» вполне законно могут перейти на сторону врага просто потому, что там зарплата выше. Ничего личного, просто бизнес.Добровольное объединение людей для выполнения задач обороны страны идея изначально глупая. Чисто внешне можно создать мощную армию из желающих служить. Более того, можно обучить эту армию и сделать действительно сильной. Но, нельзя сделать армию бессмертной! И противника джентльменом, который заранее будет кричать «Иду на вы», нельзя сделать.Современные войны начинают профессионалы, а заканчивают резервисты. Я говорю о глобальных войнах. А где мы возьмем резервистов при добровольной армии? Добровольцы служат. А те, кто не хочет служить, к армии на пушечный выстрел не подойдут. И что в итоге?А в итоге очередная «оборона Москвы 1941 года». Десятки, а может сотни, тысяч ополченцев, которые в своем первом бою даже выстрелить не успели? Тысячи людей, которые сознательно пойдут умирать только потому, что дураки с погонами офицеров и генералов решили, что армия самостоятельно сможет победить? Сколько в процентах от призванных из числа ополченцев вернулись домой после войны?Мне иногда становится стыдно за деградацию нашего общества. Мы что-то упускаем в образовании и воспитании нашей молодежи. Мы соглашаемся на то, что наши дети глупее нас. «Вырастет, станет умнее, тогда и поймет...».А если не поймет? Ведь не все с возрастом мудреют. Более того, как показывает горький опыт сопредельной территории, возраст совсем не мерило ума. А все то, что внушалось всю жизнь, легко «смывается» контрпропагандой, основанной на низменных инстинктах и желаниях.Вы заметили в какой прослойке нашего общества чаще всего зарождаются идеи, подобные той, о которой я писал выше? Это молодежь! Причем та молодежь, которая сегодня «видит на шее у родителей». Чаще всего это студенты. Люди, которые сегодня учатся! Люди, которых сегодня учат! Учат люди более старшего поколения. Мы учим!Что будет завтра? А завтра эти уже не студенты, а специалисты, станут руководителями. Не те, кто сегодня у станка и им некогда раздумывать о судьбах мира, а эти, которые учатся. Завтра это будут руководители младшего и среднего звена. А послезавтра? Через 15-20 лет кто-то из сегодняшних студентов будет министром, губернатором, депутатом. Они будут руководить страной. И они будут определять внутреннюю и внешнюю политику нашей страны.Я помню выражение Козьмы Пруткова. «Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу». Потому и считаю, что наша задача сегодня состоит в том, чтобы воспитать тех, кому «гусарский мундир» действительно к лицу. Чтобы именно эти люди решали судьбу российской армии.А «мундир» может быть не только «гусарским». Сфер приложения своих сил у молодежи множество. И везде есть свой «мундир». Как когда-то говорил знакомый инструктор по снайперской подготовке: «Точность - вежливость снайперов». Нужно, чтобы у всех будущих руководителей была своя «вежливость». Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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