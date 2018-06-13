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Чужой среди своих
13 июня 2018, 14:09 • 104 • Карикатуры
Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, что Киев теряет Одессу по донбасскому сценарию. По его словам, в городе "развернут террор против активистов".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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