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Чужой среди своих

13 июня 2018, 14:09  •  104 • Карикатуры

Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, что Киев теряет Одессу по донбасскому сценарию. По его словам, в городе "развернут террор против активистов".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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