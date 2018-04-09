Чужой среди разрезов

• 84 • Аналитика

Правила создаются по ходу игры. Губернатора Кузбасса Амана Тулеева должны были изящным щелчком, как в шашечной игре «Чапаев», скинуть с доски, заменив заранее подготовленным, введенным в игру варягом Сергеем Цивилевым. Но тут Аман Гумирович со своим восточным хитроумием показал всем, что он играет в шахматы. Пока временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев входил в курс дел и разгребал скопившиеся и усугубившиеся за последнюю неделю проблемы, ушедший в добровольную отставку народный губернатор уже все продумал и придумал, моментально сменив свой пост губернатора на должность депутата законодательного собрания. Такой моментальной рокировки не предсказывали никакие политические эксперты. Однако мы больше интересовались вопросом, чего ждут в Кузбассе от нового главы региона.

Один в поле — воин. Два — медведи в одной берлоге…

Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева неожиданностью в политических кругах страны не стало. О начале операции «Преемник» заговорили сразу же, 2 марта, в день его назначения вице-губернатором. А стартовала она, по общему мнению, 27 февраля с исторической для Кузбасса встречи Владимира Путина со скромным гендиректором угольной компании средней руки «Колмар». После этой встречи все политические эксперты региона единодушно сходились в том, что Цивилев имеет большие шансы сменить Тулеева, но когда это должно произойти, никто не знал.

Но тут случился пожар в «Зимней вишне», который спутал все карты. Сегодня разговаривать о Цивилеве с местными представителями бизнеса, политики или общественности весьма забавно. Во-первых, они его просто не знают — он прибыл на новое место службы в начале марта. Многие его впервые увидели только тогда, когда он встал на одно колено и попросил у всех прощения за трагедию в «Зимней вишне». А во-вторых, когда здесь, в столице края, начинаешь спрашивать, чего следует ждать от нового губернатора (а никто теперь не сомневается, что на выборах Цивилев победит), чего опасаться и на что надеяться в этой новой политической парадигме, все быстро сползают на разговор о его предшественнике Амане Тулееве. Все ожидания от Цивилева — «от противного».

А кто это?

Если на улицах Кемерова спросить первого встречного: «Кто такой Сергей Цивилев?» — вас, скорее всего, переспросят: «А кто это?» Из десяти семеро через некоторое время вспомнят, что это тот самый чиновник администрации, который на митинге 27 марта попросил у народа прощения. Из этих семерых трое припомнят, что это тот самый Цивилев, которого накануне пожара внезапно и необъяснимо назначили вице-губернатором по вопросам промышленности, транспорта и предпринимательства.

За три недели до пожара он особо себя не проявил. Говорят, много ездил, осваивался, знакомился с регионом, проводил совещания, вел переговоры о привлечении новых инвестиций. Какое он производил впечатление тогда, в первые дни? Он очень гладко говорит — это отмечают люди, которые слышали его на выступлениях и до трагедии. Он свободно излагает свои мысли, ему не нужна бумажка — нормальная человеческая речь. Пятого марта он выступал на открытии одного из производств «Кемеровского азота», хранилищ карбамидно-аммиачной смеси, и некоторых удивило, что он, заезжий варяг, свободно оперирует словами «наш регион». С другой стороны, это показывало, что он сразу пытается встраиваться. Так же гладко, объединяя себя с населением Кузбасса, он говорил и спустя месяц, когда его представили, как врио. За это время он не обзавелся связями в администрации области, не привез никаких своих кадров, кроме личного помощника. Классический «свой среди чужих»…

Цивилев действительно хорошо проявил себя на пожаре. Его бросили разгребать это пепелище как ответственного за направление промышленности, транспорта и предпринимательства. При этом ситуация для него осложнялась тем, что торговля — это его сфера, но он ее не контролировал. Для этого существуют надзорные органы, и они находятся в федеральном подчинении, от Росстройнадзора до МЧС. Даже местный Горстройнадзор не в его ведении, в области есть замгубернатора по строительству.

Он провел на площади весь день с первым замом Тулеева, и это была адская работа — люди себя не контролировали, кричали, рыдали, предъявляли претензии, на которые невозможно было ответить немедленно. Ситуация контрпродуктивная, потому что практически ничего нельзя было сделать, не было даже списка требований.

— Я выступил, предложил создать рабочую группу, для объективного расследования, в которую не нужно брать депутатов — от них все равно нет толку. Люди меня поддержали. Также предложил отправить Тулеева в отставку. Люди тоже поддержали. А после выступления ко мне подошел Цивилев, пожал руку, сказал: «Хорошо выступил!» — вспоминает один из непосредственных участников того митинга. — У него крепкое рукопожатие. Создавалось впечатление, что он находится в некоторой растерянности, еще не совсем осознал, куда он попал. И он еще не перестроился на работу в административных органах — он ведь всю жизнь коммерцией занимался.

Цивилев пытался выстроить коммуникации с толпой, не совсем удачно, «наехал» на Игоря Вострикова. Но потом оправдался, когда попросил прощения у всех за то, что не уберегли детей. Кто-то говорит, что это было излишне театрально, но в той ситуации это можно расценивать как акт мужества.

— На митинге не все могли взвешенно оценить его слова про пиар на смерти детей — создавалось впечатление, что он сказал это лично потерявшему всю семью Вострикову. Он сказал это всем. Востриков просто рядом стоял, он спросил: «А вы знаете, кто у меня погиб?» — и Цивилев сразу извинился. Он был единственным, кто извинился, — рассказал тот же участник митинга.

Каким бы ни был Сергей Цивилев угольщиком или административным работником, работу в регионе он начинает с небольшим профицитом человеческого доверия.

«Темная лошадка» в угольной пыли

Для большинства людей в Кемерове, Цивилев — «темная лошадка». Он угольщик, но какой-то наполовину, ненастоящий — он отслужил во флоте, потом был юристом, причем не совсем понятно, каким именно. Потом занялся угольным бизнесом, неизвестными путями попал в якутскую угольную компанию «Колмар», где начал с миноритарной доли и вскоре выкупил мажоритарную.

Компания «Колмар» — одна из трех угольных компаний в Якутии, относительно новый проект. Создана местными предпринимателями, потом контролирующим акционером стал «Евразхолдинг», потом они вышли, контролирующим акционером некоторое время был Михаил Прохоров, потом — Геннадий Тимченко.

— Такая частая смена собственника при столь недолгой истории компании свидетельствует, что этот актив не очень привлекательный, — в приватной беседе рассуждают эксперты Кузбасса. — Если вы почитаете все о «Колмаре», то можете заметить, что они почему-то все время делают акцент на запасы угля. Но в России угля как грязи, во многих регионах — в Иркутске, Забайкалье, Бурятии, Красноярске. Любого угля. Хвалиться тут нечем — все крупные компании располагают запасами в сотни миллионов и в миллиарды тонн. Они лежат неосвоенные, и за всю жизнь этот уголь не выбрать. У Южного Кузбасса запас приблизительно миллиард четыреста миллионов, а годовая добыча — десять миллионов, они его еще сто лет будут добывать.

Многие подозревают, что угольщиком Сергей Цивилев стал вынужденно — никогда в этой отрасли не работал и даже не планировал, но тут ему кто-то настойчиво порекомендовал этот бизнес. И вскоре, совершенно неожиданно, новоиспеченному угольщику, не завязанному ни с какими бизнес-структурами в регионе, предлагают пост вице-губернатора.

Обычно такие назначения объясняют деятельностью неких групп влияния. Как выбирали Цивилева на пост вице-губернатора с перспективой замены действующего главы региона — можно только фантазировать. Можно уверенно предположить, что сначала выбирали кого-то более или менее достойного из местных — а угольщиков масштаба Цивилева в Кузбассе избыток. Но про Тулеева в области ходит выражение: «Он в бытность свою губернатором выжег под собой три поляны — бизнеса, политики и СМИ». Поэтому решили искать кого-то на стороне.

Тут и пригодился Цивилев. Он знает угольную отрасль, а Кузбасс — это исключительно угольный регион, обеспечивающий на продаже угля десять миллиардов годовой выручки. Это 80 тысяч занятых в производстве, хотя сейчас говорят о сокращении этой цифры. То есть понадобился угольщик — нашли угольщика. Как выразился один из представителей бизнеса, «Экономиста из Ростова тут бы просто не восприняли». Но главным в этом выборе было то, что он не связан ни с какими бизнес-группами, которые работают в регионе.

Мятежный юг

Мы заходим в одну из многочисленных кемеровских кофеен, заказываем капучино и минералку с газом, и Максим спрашивает:

— С чего начнем?

— С того наследия, которое получит Сергей Цивилев, если все-таки утвердится в губернаторском кресле. Про Тулеева говорят, что это народный губернатор — у него даже официальное звание такое есть. Это так?

Максим говорит, не понижая голоса, легко перекрывая бормотание музыки за стойкой бара. Максим Учватов, член регионального штаба ОНФ и независимый журналист, один из немногих в Кузбассе, кто отзывается о региональной власти откровенно, и очень негативно. «У нас нет системной оппозиции, — застенчиво сказал мне один из собеседников. — У нас есть только Учватов».

— Народный губернатор? Девяносто пять процентов поддержки на выборах? Но люди в Кузбассе голосуют ногами — они уезжают из региона. За время правления Тулеева численность населения снизилось с 3150 тысяч до 2695 тысяч человек — это целый город. Все привыкли говорить, что он вытащил регион из дерьма. Но ведь все регионы были в этом положении — и Красноярск, и Томск, и Новосибирск. Но в 2010–2012 годах соседние регионы переломили демографический тренд в сторону увеличения населения. А у нас стабильное снижение продолжается. Реальные доходы населения снижаются. Возникают новые угольные разрезы по соседству с населенными пунктами, и жить там становится невыносимо. Сельское хозяйство уничтожается, работать негде.

Негативные тренды сложились и в бизнесе. За прошлый год поменяли юрисдикцию более трех тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Кемеровской области — не уехали, но зарегистрировались в других регионах, чтобы платить налоги там.

— Больше всего местный бизнес давили налоговые органы. Нас последние два года каждый день проверяют и взыскивают штрафы — за прошлый год мы заплатили порядка 35 миллионов. Судимся, бьемся по каждому штрафу, это отвлекает огромное количество сил и людей от развития рынка. И у всех так же. Три тысячи малых предприятий, покинувших регион, — это следствие, — говорит Игорь Бучин, генеральный директор корпорации АСИ, производящей тяжелое весовое оборудование для РЖД, крупных горных и угольных предприятий.

Первые симптомы, что Тулеев теряет контроль над ситуацией в регионе, замаячили в ноябре 2016 года, когда разразился скандал на шахте-разрезе «Инской»: тогда были арестованы сразу два вице-губернатора — их обвинили в попытке рейдерского захвата.

Тогда Тулеев пытался настаивать, что его подчиненные не виноваты и дело сфабриковано в расчете на дискредитацию его лично. Сейчас эти события в бизнес-кругах рассматривают как предварительную подготовку к смене Тулеева. Есть интересная версия. Как говорят, в последние годы обострилась борьба за ресурсы региона. Ситуация странная: явных бенефициаров не видно, но борьба с засильем «тулеевщины» налицо. Появились какие-то новые промышленно-финансовые силы, которые мечтают зайти в регион, но уверены, что с Тулеевым они не договорятся. Раньше Тулеев легко получал из федерального центра любые деньги. Последние три года этот денежный поток был перекрыт. Госдолг области стали быстро расти.

Но всерьез о «последних днях эры Тулеева» заговорили в начале этого года в связи с событиями на юге Кузбасса, хотя ситуация планомерно усугубляется с августа прошлого года. В Новокузнецком районе люди реально бастуют — перекрывают технологические дороги, ведущие к разрезам, устраивают митинги, отказываются работать.

— Люди там традиционно жили личным хозяйством — небольшой огород, корова. В последнее время разрезы забирают земли уже в непосредственной близости от населенных пунктов, в Новокузнецке разрезы находятся почти в городской черте. Представляешь, выходишь ты из дома, проходишь двести метров — а там обрыв, пропасть, и на дне БелАЗы бегают, — объясняет Учватов. — Землю забрали — ни коров пасти, ни огород посадить. Да и не едят коровы эту черную траву, в угольной пыли.

Одно из последних постановлений было принято губернатором 19 марта этого года — 184 959 кв. м переводится из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности на основании ходатайства ООО «Разрез “Березовский”». Именно там еще в конце февраля ситуация вышла из-под контроля — люди перекрыли технологическую дорогу у разреза, собрались там жить — с палатками, дровами, мангалами. Прошла серия акций неповиновения, несколько человек арестовали, это вызвало еще большее озлобление — но ни один чиновник до Березова так и не доехал. Собственно, Цивилева прислали в регион сразу после начала жестких волнений на юге, когда люди стали выходить на улицы, и некоторые видят в этом прямую связь — наверху решили, что Тулеев ситуацию больше не контролирует.

И вот когда на юге Кузбасса ситуация накалилась до предела, полыхнула «Зимняя вишня».

Незавершенная рокировка

Практически все более или менее причастные к политике или бизнесу в Кузбассе сходятся в одном: если бы не «Зимняя вишня», Цивилева поставили бы врио в мае, после дня рождения Тулеева.

— Вне зависимости от событий в «Зимней вишне» изменения были планируемы. Цивилева ввели в регион как единственного и скорого приемника Тулеева, — уверенно говорил один из кемеровских политологов на следующий день после назначения Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора.

И в тот же день появились первые, еще робкие сведения, что Аман Тулеев предпринял поистине гроссмейстерский ход — посадил себя в кресло члена законодательного собрания. Это сообщение, быстро подтвердившееся, вызвало шок и трепет во всех кругах Кузбасса — общественных, политических, производственных… Технология рокировки была незамысловатая. Ван Вай-Чен, лучший друг и личный врач Тулеева, добровольно отказался от депутатского мандата. Так мог поступить любой единоросс, но именно Ван Вай-Чен сделал красивый жест. В областном совете 45 человек, 23 одномандатника от округов, остальные — по партийным спискам. Тулеев в списке ЕР в СФО — под номером один. Если кто-то складывает полномочия — человек из списка автоматически занимает его место. Те в регионе, кто надеялся на перемены от нового губернатора, были ошарашены: рокировка означала, что ничего не меняется и, пересев из кресла исполнительной власти в кресло власти законодательной, Тулеев будет править регионом вечно. Предполагали, естественно, что перемещение в заксобрание согласовано с Москвой.

Ожидания от прихода нового губернатора были очень серьезные. В то время как в столице высказывались опасения, что Цивилева двигают в регион, чтобы лоббировать интересы «Колмара», местный бизнес надеялся, что наличие серьезных связей у Цивилева вернет экономическое внимание центра к региону. А вместе с ним и инвестиции. Внешних инвесторов не привечал в последнее время сам глава региона. А работающие внутри крупные корпорации за последние три года свернули большинство инвестиционных программ, не зная, чего ожидать в усугубляющейся ситуации с Тулеевым.

Но уже к вечеру среды выяснилось, что переход в законодательное собрание — это блестящая импровизация Тулеева. Появились свидетели того, как Аман Гумирович вызывал всех депутатов по очереди и со всеми договорился. Подержали единогласно, избрали депутатом заксобрания.

Что теперь? Это еще не «два центра силы». Цивилев — один, без команды, у него в активе только один помощник, которого он привез с собой. Вся администрация — это пул Тулеева.

— Сразу нужно решать вопрос с народными волнениями на юге. Если удастся установить диалог с ними — он получит огромную народную поддержку. Юг — это не только половина области, это особые люди, они более активны и мыслят по-другому, — говорит Максим Учватов. — И одновременно нужно решать вопрос с партийными кадрами. Ему нужно будет обсуждать с верхушкой партии изменение партийных списков. Только после этого можно начинать выстраивать эффективную работу.

Действия Тулеева сейчас предельно прозрачны — он постарается сохранить первый номер в партийном списке, чтобы стать председателем Облсовета с сентября. Более того, как стало известно вечером в пятницу, на следующей неделе может быть высказано недоверие действующему главе заксобрания Алексею Синицину, и он может быть смещен с должности еще до официальных выборов. А через заксобрание можно блокировать любые инициативы руководителей, которых поставит Цивилев. Противостояние между законодательной и исполнительной властью — наиболее возможный сценарий.