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"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?

25 января 2020, 03:39  •  157 • Аналитика
© REUTERS / Denis Balibouse
Украинский президент провалился в Давосе – выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме сочли абсурдным. К такому выводу пришли на израильском телеканале Arutz 7.
"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", – говорится в сообщении. Так на телеканале объяснили практически пустой зал в ходе выступления Зеленского, в то время как перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Помимо этого, отмечается, что Зеленский успел произнести "много абсурдных вещей". К примеру, сотрудники телеканала недоумевают из-за заявления президента Украины о том, что его страну можно принять в ЕС вместо выходящей из Евросоюза Великобритании.
Израильский телеканал также обратил внимание на то, что Зеленский посетовал, что ему не хватает времени на общение с семьей из-за напряженной работы. Такое заявление издание сочло противоречивым, так как оно прозвучало на фоне недавнего скандала с отдыхом украинского президента в Омане.
В Arutz 7 добавили, что украинский лидер грозился устроить демарш и отказаться от поездки в Израиль, если не дадут выступить на форуме по Холокосту. "В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом и приезд в Иерусалим не отменил", – уточняется в материале.
Президент Украины отказался посетить форум, при этом он находился в Израиле. Зеленский объявил, что передал свое место и места делегации людям, которые пережили эту трагедию. Организаторы, в свою очередь, разъяснили, что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. Принимающая сторона заверила, что не знает, какие причины побудили президента Украины отказаться от участия в форуме.
Странности в поведении украинского президента прокомментировал в эфире радио Sputnik исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"В мире особо не интересуются Украиной и тем, что предлагает новый президент по экономической политике. Зеленский интересен на Украине, в России, в Белоруссии, в Польше немного. Мы знаем, что он умеет выступать хорошо и интересно, но порой он просто выступает не в своем амплуа – обвинителя России и президента Путина. Это амплуа ему не идет, и люди, которые любят красивые и интересные выступления, видят, что в этом Зеленский-трибун проигрывает. Я думаю, он и сам это понимает. Но, очевидно, его советники считают, что он должен продолжать антироссийскую линию на всех трибунах, как делал его предшественник", ‒ полагает Станислав Бышок.
По его мнению, Зеленский может выступать хорошо и интересно, но иногда путает контексты.
"Если (бывший президент Украины Петр) Порошенко считал себя международным трибуном, и ему было комфортно выступать на больших площадках ‒ правда, под конец его мало слушали, потому что он говорил одно и то же, ‒ то Зеленскому, как мне кажется, интереснее говорить с украинцами и выступать на украинских мероприятиях. Поэтому он немножко порой путает контексты. То, что хорошо звучало бы в Киеве, с зевотой и некоторым недоумением воспринимается в Давосе", ‒ заключил Станислав Бышок.
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