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Чужими руками: украинцы "решат", скупят ли их земли иностранцы
13 ноября 2019, 16:39 • 43 • Аналитика
Президент Украины задумал хитрый план. Хотя, если вдуматься, ничего хитрого в нем нет. Он просто решил переложить ответственность за непопулярное решение на соотечественников. И предложил провести референдум о праве иностранцев приобретать украинские земли сельхозназначения. Объясняется инициатива очень просто: мол, в самых продвинутых странах давно существует рынок земли. Вот и незалежной нужно идти тем же путем, чтобы добиться невиданного успеха. Документ о всенародном голосовании будет в самое короткое время подготовлен парламентом. Удивительная прыть для страны, в которой предыдущая власть неоднократно заявляла о намерении провести референдум о членстве в НАТО, но так и не решилась это сделать.
Кстати, буквально на днях господин Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в котором прямо указывается на формирование рынка сельхозугодий. Как свободная продажа земли укрепит украинскую государственность, для многих остается большой загадкой. И их терзают все более смутные сомнения. Президент считает, что оборот земли стимулирует развитие агропромышленного комплекса, поскольку позволит фермерам брать больше кредитов под залог участков. Это, конечно, звучит здорово. Но что будет с фермерами, которые не смогут вовремя вернуть заемные средства? Правильно, они останутся еще и без земли как источника существования и механизма производства продовольствия. И вообще как себя поведут различные владельцы сельхозугодий, когда перед ними замаячит возможность заработать, ничего не делая? Не станут ли из-за элементарной бедности продавать их по демпинговым ценам? В чьи руки перейдет эта земля?
Впрочем, на эти вопросы есть ответ. Местным олигархам и иностранцам. Уже сегодня последние контролируют на Украине миллионы гектаров земельного фонда. Через непродолжительное время они смогут стать их полноценными хозяевами, скупив за бесценок. И даже расширить активы. А потом будут вывозить качественное продовольствие на родину, нанимая на работу "аборигенов". И вряд ли на приличные, мало-мальски достойные зарплаты. Мораторий на продажу земель сельхозназначения не решился отменить даже Петр Порошенко и его сотоварищи в разных органах власти, опасаясь непредсказуемых последствий, хотя и очень хотели. У них были возможности пропихнуть нужные решения.
У Зеленского ситуация с наполнением бюджета, видимо, еще хуже, чем в прошлые годы. Не напрасно он недавно позвал иностранцев инвестировать в Украину, расписав ее как якобы чуть ли не самую перспективную территорию на планете . Но эффект от продажи земли будет разовым и краткосрочным. А вот ее новые иностранные хозяева реально лишат Украину весомой части ее суверенитета, о котором на словах так печется Киев. Характерно, что земельной реформы от Украины уже много лет требует МВФ. Другие антисоциальные и, по сути, антигосударственные реформы предыдущая правящая команда провела. А на эту, как уже было сказано, не решилась. К примеру, парламентарии опасались, что формирование рынка земли позволит крупным иностранным корпорациям скупать ее у населения по дешевке. Нынешняя власть этого уже не боится.
И еще. Любопытная деталь: в Киеве заявляют, что запуск рынка сельхозугодий запланирован на октябрь 2020 года. Но, позвольте, а как же референдум? Голоса украинцев, похоже, посчитали заранее. Так, как надо.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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