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Чужими руками: Пашинян зовёт Россию на войну
22 октября 2020, 21:50 • 27 • В мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, несмотря на призывы если не к миру, то к перемирию, которые звучали со всех сторон, судя по всему, резко и неожиданно обострилась. Премьер Армении Никол Пашинян призвал всех соотечественников к оружию.
Автор:
Александр Гришин
Всех зовут на фронт
А ведь ещё утром 21 октября ленты информагентств сообщали о том, как глава МИД РФ Сергей Лавров проводил встречи с руководством министерств иностранных дел Армении и Азербайджана.
"В развитие состоявшихся в последнее время телефонных контактов Президента РФ Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном в Москве 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном", – информировало российское дипломатическое ведомство. Стороны всерьёз обсуждали возможную грядущую встречу глав Азербайджана и Армении в Москве. Многие говорили, что "флаг миротворчества" готовы перехватить в Вашингтоне.
И вдруг – бабах!
– вывесил видеообращение в "Фейсбуке" премьер-министр Армении Никол Пашинян.
А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в серьёзности его заявления, ещё и повысил градус:
– Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдёт, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает в первую очередь взять оружие в руки и стоять на защите своей Родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения.
И хотя и тут прозвучали слова о некоем будущем "дипломатическом решении", всерьёз ни в Ереване, ни в Степанакерте, похоже, об этом варианте даже не задумываются.
– в этих словах Пашиняна, которые по тональности напоминают знаменитое выступление Сталина в начале войны, начавшееся с обращения "Братья и сёстры!", нет той самой сталинской уверенности в будущей победе.
Россия, спаси!
Одно из двух – или на фронте в Карабахе дела пошли совсем швах для Армии обороны Арцаха, или Никол Воваевич решил такой истерикой подстегнуть тех, кто может воздействовать на Турцию и Азербайджан, а ещё лучше – втянуться в конфликт на армянской стороне. В первую очередь речь идёт тут о России.
Дела у армянской стороны идут как бы совсем не ах. И всем понятно, что проживающее в самом Арцахе армянское население (другого там просто нет) в случае "освобождения" района азербайджанской армией придётся эвакуировать. Потому что иначе его там просто вырежут, несмотря на весь исторический опыт проживания в регионе, о чём свидетельствуют, кстати, древние армянские храмы на этой земле.
Это вопрос жизни и смерти десятков тысяч человек. Но Пашинян так и не объявил всеобщей мобилизации, не признал Республику Арцах. Ах, говорят, если Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, то на Армению обрушатся санкции и она окажется в блокаде. Ребята, так вы же сами кричите, что вопрос жизни и смерти? А не преференций в торговле.
Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Фото: Adrien Vautier / Globallookpress
Нет, воззвание Пашиняна – это не приказ по армии, а призыв к народу, к добровольцам, и не только к уроженцам Арцаха, кстати говоря. Там это всё рядом, там это все очень близко чувствуют, как на своей собственной шкуре. А это значит, что война в ближайшие же дни станет ещё более ожесточённой, а количество потерь увеличится кратно. И вот тогда Армения уже не сможет обойтись без объявления войны Азербайджану. Два государства СНГ начнут воевать по-настоящему друг с другом. Но одно из них – член ОДКБ. Что будет всячески использоваться Ереваном для непосредственного втягивания России в эту войну на стороне Армении.
Собственно говоря, эта работа уже ведётся Пашиняном и его командой вовсю.
– объявил Никол Воваевич. Совсем как маленький задиристый пацанёнок во дворе, который обещает, что сейчас придёт старший брат и всем тут же станет плохо.
Только вот вряд ли получится. Мало того что Россия обоснованно считает неисчерпанными до конца возможности мирного и дипломатического урегулирования и что она отнюдь не пылает желанием направлять своих солдат в непонятно чью и зачем мясорубку, в которой нет однозначно правой стороны. И Ильхам Алиев, грубо говоря, не безгрешен, а уж на Николе Воваевиче, похоже, уже и пробы ставить негде. Да и что касается ОДКБ, то всё там не настолько просто, как это, наверное, кажется господину Пашиняну и прочей команде "соросят" в его окружении.
Так что попытка затянуть Москву в разборки Еревана и Баку вряд ли увенчаются успехом. Вот только живущим в Степанакерте от этого не легче.
Михаил Тимошенко, военный эксперт, полковник в отставке:
– Хотел бы ответить фразой из старого анекдота: раз тигр сам на тёщу напал, пусть сам и выпутывается. Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Ему надо любым путём втянуть Россию в эту свалку. А за что нам туда лезть? Карабах признан частью Азербайджана. Это решение ООН. Россия должна напасть на Азербайджан? Это как? Пашинян хочет, так пусть сам и нападает. Получит по морде – и хорошо. Они всё пытаются решить чужими руками. Уже пытались нас втянуть в контртеррористическую операцию с Азербайджаном. Тут даже комментировать неловко. Пусть вся Армения встанет под ружьё. Живущие в России армяне в основном, как я вижу, очень своеобразные армяне. Они не берут оружие, не бегут туда защищать свой народ. Честно говоря, я не очень понимаю, почему нас это должно интересовать. Ах, мы были, дескать, одним народом… Неправда. Мы были гражданами одной страны, но не одним народом. Если мы были одним народом с армянами, какого... почему, то есть, они тут же у себя извели под корень все школы с русским языком? Пусть сначала попробуют всё сами, раз решили военным путём решать проблему.
Владимир Соловьёв, телеведущий:
– Из того заявления Пашиняна, которое я видел, очевидно, что ожесточённость боёв пойдёт только по нарастающей. Но возникает другой большой вопрос: а чем? Это же не вопрос личной смелости, потому что никто не подвергает сомнению личную смелость карабахцев. Но если посмотреть, как сегодня сказал Саша Коц, там более 70% ранений осколочные. То есть это не стрелковый бой, это не боестолкновение двух армий. А в воздухе пока абсолютное господство беспилотников, технологий, в которые азербайджанская армия вкладывала существенные средства. Очень важно, чтобы в этот конфликт не оказались втянуты ни Турция, ни Иран и, естественно, чтобы не было никакой попытки перебрасывать террористов из Сирии и Ливии. Очень важно, чтобы не начали использовать уже религиозный фактор. Потому что пока всё идёт к этому.
11 октября 2020 года, Нагорный Карабах. Арсен, 54 года, слева, и его брат, справа, рассматривают воронку от ракеты, которая уничтожила его ферму в первую ночь перемирия. Фото: Adrien Vautier / Globallookpress
Но я смотрю, какое безумие творится в социальных сетях... Хотелось бы призвать всех диванных вояк: если они настолько чувствуют в себе силу, пусть отправляются на линию фронта. А к тем, кто пишет, находясь на территории России, у меня есть тоже вопрос: вы определитесь, вы граждане какой страны и интересы какой страны защищаете. Если вы граждане Российской Федерации, извольте защищать национальные интересы России. А национальные интересы России – чтобы на наших границах был мир.
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