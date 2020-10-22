Чужими руками: Пашинян зовёт Россию на войну

Автор:

Александр Гришин

Всех зовут на фронт

А ведь ещё утром 21 октября ленты информагентств сообщали о том, как глава МИД РФ Сергей Лавров проводил встречи с руководством министерств иностранных дел Армении и Азербайджана.

"В развитие состоявшихся в последнее время телефонных контактов Президента РФ Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном в Москве 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном", – информировало российское дипломатическое ведомство. Стороны всерьёз обсуждали возможную грядущую встречу глав Азербайджана и Армении в Москве. Многие говорили, что "флаг миротворчества" готовы перехватить в Вашингтоне.

И вдруг – бабах!

Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет... Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе,

– вывесил видеообращение в "Фейсбуке" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в серьёзности его заявления, ещё и повысил градус:

– Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдёт, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает в первую очередь взять оружие в руки и стоять на защите своей Родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения.

И хотя и тут прозвучали слова о некоем будущем "дипломатическом решении", всерьёз ни в Ереване, ни в Степанакерте, похоже, об этом варианте даже не задумываются.

Каждый студент, бизнесмен, каждый, кто родом из Арцаха, должен немедленно отправиться в Степанакерт, записаться в добровольцы и встать под командование Армии обороны,

– в этих словах Пашиняна, которые по тональности напоминают знаменитое выступление Сталина в начале войны, начавшееся с обращения "Братья и сёстры!", нет той самой сталинской уверенности в будущей победе.

Россия, спаси!

Одно из двух – или на фронте в Карабахе дела пошли совсем швах для Армии обороны Арцаха, или Никол Воваевич решил такой истерикой подстегнуть тех, кто может воздействовать на Турцию и Азербайджан, а ещё лучше – втянуться в конфликт на армянской стороне. В первую очередь речь идёт тут о России.

Дела у армянской стороны идут как бы совсем не ах. И всем понятно, что проживающее в самом Арцахе армянское население (другого там просто нет) в случае "освобождения" района азербайджанской армией придётся эвакуировать. Потому что иначе его там просто вырежут, несмотря на весь исторический опыт проживания в регионе, о чём свидетельствуют, кстати, древние армянские храмы на этой земле.

Это вопрос жизни и смерти десятков тысяч человек. Но Пашинян так и не объявил всеобщей мобилизации, не признал Республику Арцах. Ах, говорят, если Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, то на Армению обрушатся санкции и она окажется в блокаде. Ребята, так вы же сами кричите, что вопрос жизни и смерти? А не преференций в торговле.

Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Фото: Adrien Vautier / Globallookpress

Нет, воззвание Пашиняна – это не приказ по армии, а призыв к народу, к добровольцам, и не только к уроженцам Арцаха, кстати говоря. Там это всё рядом, там это все очень близко чувствуют, как на своей собственной шкуре. А это значит, что война в ближайшие же дни станет ещё более ожесточённой, а количество потерь увеличится кратно. И вот тогда Армения уже не сможет обойтись без объявления войны Азербайджану. Два государства СНГ начнут воевать по-настоящему друг с другом. Но одно из них – член ОДКБ. Что будет всячески использоваться Ереваном для непосредственного втягивания России в эту войну на стороне Армении.

Собственно говоря, эта работа уже ведётся Пашиняном и его командой вовсю.

Я очень высоко оцениваю сотрудничество Армении и России, мы чувствуем содействие России как стратегического союзника Армении и армянского народа,

– объявил Никол Воваевич. Совсем как маленький задиристый пацанёнок во дворе, который обещает, что сейчас придёт старший брат и всем тут же станет плохо.

Только вот вряд ли получится. Мало того что Россия обоснованно считает неисчерпанными до конца возможности мирного и дипломатического урегулирования и что она отнюдь не пылает желанием направлять своих солдат в непонятно чью и зачем мясорубку, в которой нет однозначно правой стороны. И Ильхам Алиев, грубо говоря, не безгрешен, а уж на Николе Воваевиче, похоже, уже и пробы ставить негде. Да и что касается ОДКБ, то всё там не настолько просто, как это, наверное, кажется господину Пашиняну и прочей команде "соросят" в его окружении.

Так что попытка затянуть Москву в разборки Еревана и Баку вряд ли увенчаются успехом. Вот только живущим в Степанакерте от этого не легче.

Михаил Тимошенко, военный эксперт, полковник в отставке:

– Хотел бы ответить фразой из старого анекдота: раз тигр сам на тёщу напал, пусть сам и выпутывается. Пашинян хочет, чтобы за него решили всё. Ему надо любым путём втянуть Россию в эту свалку. А за что нам туда лезть? Карабах признан частью Азербайджана. Это решение ООН. Россия должна напасть на Азербайджан? Это как? Пашинян хочет, так пусть сам и нападает. Получит по морде – и хорошо. Они всё пытаются решить чужими руками. Уже пытались нас втянуть в контртеррористическую операцию с Азербайджаном. Тут даже комментировать неловко. Пусть вся Армения встанет под ружьё. Живущие в России армяне в основном, как я вижу, очень своеобразные армяне. Они не берут оружие, не бегут туда защищать свой народ. Честно говоря, я не очень понимаю, почему нас это должно интересовать. Ах, мы были, дескать, одним народом… Неправда. Мы были гражданами одной страны, но не одним народом. Если мы были одним народом с армянами, какого... почему, то есть, они тут же у себя извели под корень все школы с русским языком? Пусть сначала попробуют всё сами, раз решили военным путём решать проблему.

Владимир Соловьёв, телеведущий:

Это страшная трагедия для двух народов, потому что каждая потеря жизни аукнется ещё через много лет. Сейчас, когда армянский народ сражается, когда азербайджанцы сражаются, и с той и с другой стороны гибнут молодые ребята 2001-2002 года рождения, гибнет мирное население – это страшная трагедия. Но, к сожалению, дипломатов не хотят слышать.

– Из того заявления Пашиняна, которое я видел, очевидно, что ожесточённость боёв пойдёт только по нарастающей. Но возникает другой большой вопрос: а чем? Это же не вопрос личной смелости, потому что никто не подвергает сомнению личную смелость карабахцев. Но если посмотреть, как сегодня сказал Саша Коц, там более 70% ранений осколочные. То есть это не стрелковый бой, это не боестолкновение двух армий. А в воздухе пока абсолютное господство беспилотников, технологий, в которые азербайджанская армия вкладывала существенные средства. Очень важно, чтобы в этот конфликт не оказались втянуты ни Турция, ни Иран и, естественно, чтобы не было никакой попытки перебрасывать террористов из Сирии и Ливии. Очень важно, чтобы не начали использовать уже религиозный фактор. Потому что пока всё идёт к этому.

11 октября 2020 года, Нагорный Карабах. Арсен, 54 года, слева, и его брат, справа, рассматривают воронку от ракеты, которая уничтожила его ферму в первую ночь перемирия. Фото: Adrien Vautier / Globallookpress

Но я смотрю, какое безумие творится в социальных сетях... Хотелось бы призвать всех диванных вояк: если они настолько чувствуют в себе силу, пусть отправляются на линию фронта. А к тем, кто пишет, находясь на территории России, у меня есть тоже вопрос: вы определитесь, вы граждане какой страны и интересы какой страны защищаете. Если вы граждане Российской Федерации, извольте защищать национальные интересы России. А национальные интересы России – чтобы на наших границах был мир.