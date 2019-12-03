Чужие уже здесь: Пришельца обнаружили пользователи "Гугл-карт" в Британии

О странном происшествии рассказала британская Sun. По сообщению издания, женщиной, увидевшей инопланетянина на онлайн-карте, была Стиви Холл. Ресурс опубликовал и снимки предполагаемого гуманоида: на фото отчётливо видно, как существо с телом человека, но с зелёной мордой стоит возле серебристого авто.

Интересно, что в руках "пришелец" держал кошелёк - очевидно, тоже планировал закупиться подарками на рождественской ярмарке. Пользователи Сети тут же предположили, что просто кто-то надел карнавальную маску, однако само изображение, по данным сервиса Google street view, датировано апрелем 2019 года, так что Хеллоуин исключается. К тому же, заявляет миссис Холл, у существа явно такой вид, будто он "недоволен тем, что попал в кадр".