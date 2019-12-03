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Чужие уже здесь: Пришельца обнаружили пользователи "Гугл-карт" в Британии

03 декабря 2019, 01:24  •  39 • В мире
В канун Рождества в Британии в общественных местах достаточно плохо с парковками, поэтому 47-летняя жительница Бирмингема решила перед поездкой на ярмарку узнать, есть ли там парковочные места. Когда женщина открыла "Гугл-карты" и приблизила панораму нужного района, ей буквально стало плохо: на неё смотрело безобразное лицо, больше напоминающее маску для Хеллоуина.
О странном происшествии рассказала британская Sun. По сообщению издания, женщиной, увидевшей инопланетянина на онлайн-карте, была Стиви Холл. Ресурс опубликовал и снимки предполагаемого гуманоида: на фото отчётливо видно, как существо с телом человека, но с зелёной мордой стоит возле серебристого авто.
Интересно, что в руках "пришелец" держал кошелёк - очевидно, тоже планировал закупиться подарками на рождественской ярмарке. Пользователи Сети тут же предположили, что просто кто-то надел карнавальную маску, однако само изображение, по данным сервиса Google street view, датировано апрелем 2019 года, так что Хеллоуин исключается. К тому же, заявляет миссис Холл, у существа явно такой вид, будто он "недоволен тем, что попал в кадр".

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