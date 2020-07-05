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Чужак из Эстонии на сто дней застрял в аэропорту - родина не помогла

05 июля 2020, 17:00  •  74 • В мире
Чужак из Эстонии на сто дней застрял в аэропорту Манилы. Родина не помогла, не считая отправки пары продуктовых наборов за весь этот период. Мужчина относится к тем жителям, которые приехали в Эстонию из других советских республик в период СССР, но после распада Союза в 1991 году были объявлены "чужими". В паспорте так и значится - alien.
Житель Эстонии Роман Трофимов, работающий программистом, застрял в аэропорту Манилы из-за ограничений на авиаперелёты, введённых в связи с ситуацией с коронавирусом. Он находится там уже больше 100 дней, пишет KP.RU.
Он прибыл на Филиппины 20 марта, фактически на тот момент границы страны уже были закрыты. Авиакомпания доставила его на острова по своей халатности и в тот же день приостановила все рейсы.
При этом миграционная полиция отказалась пускать мужчину непосредственно на территорию государства. Всё дело в паспорте Трофимова. В документ он значится как alien (с английского - "чужой").
Роман является одним из 70 тыс. "неграждан" Эстонии. К таким людям относятся те, кто приехал туда из других советских республик в период СССР, но после распада Союза в 1991 году были объявлены "чужими". При этом путешествовать с таким удостоверением личности можно.
Никакой поддержки со стороны Таллина он практически не получал, не считая пары продуктовых наборов. Вывозить его эстонские власти, судя по всему, пока не собираются.
Ему приходится рассчитывать лишь на ту помощь, которую предоставляет филиппинский аэропорт: рис, мясо и питьевую воду.

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