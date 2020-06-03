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«Чувствую себя абсолютно свободным человеком»: Варвара Караулова — о предстоящей свадьбе и возможном надзоре МВД

03 июня 2020, 21:50  •  131 • В России
32-летний адвокат Олег Елисеев будет защищать свою будущую жену Варвару Караулову в Кунцевском суде 4 июня. МВД просит установить надзор за россиянкой, осуждённой за попытку примкнуть к ИГ*, и запретить ей находиться вне дома ночью. Такие ограничения могут наложить до 2029 года. Варвара и Олег рассказали RT, как они познакомились, какой будет их свадьба и почему, по их мнению, нет необходимости в жёстких ограничениях свободы в отношении девушки.
 
 

«Я счастлива»

— Варя, как ты познакомилась с Олегом?

— С будущим мужем я познакомились год назад в офисе у моего адвоката Сергея Бадамшина. Сначала виделись с Олегом раз в неделю, потом два, а потом всё больше и больше — так и получилось. Свадьба будет этим летом, точную дату разглашать не хотим.

Это будет большой праздник или отметите в кругу близких?

— Если бы не карантин, то было бы больше людей. Но всё-таки это риск, даже если карантин снимут. Мы стараемся по возможности приглашать только близких друзей и родственников.

Как проходит подготовка к свадьбе?

— Самое сложное — это найти место для торжества во время пандемии. Но мы что-нибудь придумаем. Платье шьём на заказ, у Олега будет красивый покупной костюм. Кольца тоже заказали.

Заявление подавали в такой суматохе! Дело в том, что я была дома, в изоляции, практически не выходила на улицу. И подача заявления стала для нас настоящим праздником.

Что ты сейчас чувствуешь?

— Я счастлива. Такого светлого, тёплого чувства внутри я ещё никогда не испытывала.

Ты вышла на свободу год назад. Как сейчас складываются дела с работой и учёбой?

— Я работаю менеджером там же, где и раньше. Кроме того, я принимаю участие в волонтёрской деятельности, продолжаю заниматься правозащитной работой. Учусь удалённо, а уже в следующем году заканчиваю университет. Скорее всего, пойду в магистратуру. Всё идет своим чередом.

  • © Кадр: видео RT

Вы живёте вместе с Олегом или ты продолжаешь жить с мамой?

— Пока мы с Олегом живём с моей мамой. Всё дело в моей собаке Фрекки — он очень ранимый мальчик и нервничает в незнакомой обстановке, вплоть до того, что даже на чужой улице отказывается гулять. Так что мы пока его привозим в квартиру к Олегу, чтобы он постепенно осваивался.

Мама счастлива. Мне кажется, она была бы рада, если бы мы остались жить с ней и дальше. Но всё же хочется уже своё гнездышко.

Второго июня вы узнали новость о том, что МВД просят установить за тобой надзор. Как это было?

— Мне позвонила инспектор и сказала, что 4 июня будет суд. Она просто назвала дату, время и номер кабинета. Сначала я растерялась, но потом сразу побежала в суд, чтобы посмотреть, что от меня хотят. Сейчас хотят наложить ограничения до 2029-го года. Я буду обязана отмечаться два раза в месяц и находиться дома с десяти вечера до шести утра каждый день.

А до этого какие у тебя были ограничения?

— Я отмечалась раз в месяц и должна была уведомлять органы в случае перемены места работы, места учёбы.

С чем может быть связано ходатайство о надзоре?

— Для меня лично причина непонятна. По закону, выходят с таким ходатайством в связи с тем, что у меня статья, которая предполагает такие ограничения. Но почему теперь идет ужесточение по этим условиям, неясно. И в документе это никак не мотивировано.

Что ты будешь делать дальше?

— Завтра мы пойдём в суд, меня будет защищать Олег. На самом деле, уже очень хотелось бы всё это отпустить, жить без этой истории. Я чувствую себя абсолютно свободным человеком. И прошлое хочу оставить в прошлом.

«Влюбился впервые в жизни»

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Олег, расскажите о Варе, какая она для вас?

— Я не встречал ещё человека, который мне настолько близок. С ней легко, спокойно, комфортно.

Сергей Бадамшин, в офисе которого мы познакомились, долгое время переживал за неё, в том числе и потому, что я старше Вари. А я влюбился впервые в жизни! У нас прошло уже достаточно времени со дня знакомства и я сделал Варе предложение. Слава богу, она сказала мне «да».

Что вы думаете о ходатайстве насчёт надзора над Варей в течение девяти лет?

— Сказать, что я возмущён — это ничего не сказать. Это такая попытка не дать Варе забыть свое прошлое. Я уже читал административный иск, который подали сотрудники полиции, и не нашёл там никаких оснований для того, чтобы по отношению к Варе применить настолько жёсткие ограничения её свободы. Она сейчас учится, работает, занимается благотворительностью.

  • © Кадр: видео RT

Варя выходит замуж, к счастью, за меня. И здесь у нас есть такой маленький нюанс: свадьба, которая закончится до 22:00. Я не представляю, как это может быть реализовано. И медовый месяц она должна провести дома, по мнению нашего отдела полиции.

Завтра, 4 июня состоится суд. Вы будете защищать Варю?

— Да, как адвокат и как будущий муж. Первый раз мне придется фактически защищать и себя самого. И это будет для меня сложно вдвойне.

А почему приняли решение, что завтра будете защищать Варю именно вы?

— Я уверен, что мне будет проще подобрать нужные слова. Ведь с этим человеком у меня связано всё: моя дальнейшая жизнь, все мои мысли.

Безусловно, мне бы хотелось, чтобы всё состоялось в рамках закона. А в рамках закона у нас обосновывать свой административный иск в части ограничений необходимо именно сотрудникам полиции. И, соответственно, поскольку у нас никаких оснований для применения данных мер нет, то я надеюсь, что суд откажет в ограничении по времени передвижения. Потому что они никоим образом не способствуют какому-то воспитанию.

Вас не уведомили о том, что на Варю хотят наложить ограничения?

— Никакого уведомления и оповещения не было, несмотря на то, что номер телефона Вари есть у инспектора, она виделась с ней. Хотя это необходимо было сделать суду и тем самым органам, которые подавали данное административное исковое заявление, никто нас не оповещал до вчерашнего дня. Фактически нам сейчас не дают времени на подготовку, искусственно создают препятствия.

Может ли произойти так, что те ограничения ещё сильнее ужесточат?

— По закону — да, если Варя будет нарушать хотя бы те ограничения, которые уже будут установлены судом.

Но хочу обратить внимание на то, что те ограничения, которые были установлены в период УДО, и вынесены постановлением об условно-досрочном освобождении, ни разу не были нарушены. Никаких сведений об этом от сотрудников полиции нет.

Какие у вас дальнейшие планы?

— Завтра идти в суд и защищаться от того, что происходит. Меры, которые пытаются сейчас применить, ограничения, которые пытаются искусственно создать, никоим образом не способствуют дальнейшему продвижению Вари и в сфере правозащиты, и в сфере дальнейшего обучения.

Что бы завтра ни решил суд, мы будем отбиваться до последнего. Будем обжаловать любые незаконные действия. Но, в любом случае, это никак не повлияет на дальнейшее развитие нашей семьи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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