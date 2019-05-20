«Чувствую огромную ответственность»: на Украине проходит инаугурация Владимира Зеленского

• 80 • Украина

В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского. Он принимает присягу во время торжественного заседания Верховной рады. Затем он отправится на церемонию представления командующих видами Вооружённых сил Украины и поднятия украинского флага. После, уже в качестве президента, Зеленский примет глав иностранных делегаций. Ранее в команде шоумена обещали некие «фишечки» в день вступления политика в должность. RT ведёт прямую трансляцию.

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