Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петербуржцы на выборах: «По-другому мы не можем!»
Забыл обругать: Западного журналиста "съели живьем" за отсутствие крит...
«Отцы национализма»: как товарищество «сечевых стрельцов» повлияло на украинскую...
На Украине прошли похороны Путина
Главная / В мире

Чувствуется праздничное настроение: Наблюдатель из Германии рассказал, как голосует Крым

18 марта 2018, 19:54  •  53 • В мире
Наблюдатель из Германии Андреас Маурер отметил высокий интерес граждан к выборам, а также отметил, что нарушений за время наблюдений не было зафиксировано.
В Крыму избирательный процесс проходит без потрясений. Как заявил наблюдатель из Германии, лидер фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер, он посетил три избирательных участка в Севастополе - № 99, 100 и 101
По его словам, его поразила высокая явка избирателей.
"Были удивлены, так как, например, на 99-м участке оказалось очень много людей. Я даже смотрел на часы: людям пять-семь минут приходилось ждать, чтобы зарегистрироваться и получить возможность проголосовать", - заявил Маурер.
Он также отметил, что наблюдателям никто не мешал контролировать процесс выборов.
"Мы могли свободно передвигаться, разговаривать, спрашивать", - сказал он, отметив, что в городе "чувствуется праздничное настроение".
При этом Маурер подчеркнул, что, судя по наблюдениям, избирательный процесс проходит прозрачно и ясно.
Помимо Севастополя группа иностранных наблюдателей также отправится и на другие участки, расположенные в районах с преимущественно крымско-татарским населением, передает RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

53
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 00:24
Россия дала ответ на политическое хамство Лондона
17 марта 2018, 14:24
«В ответ на бездоказательные обвинения»: Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов
18 марта 2018, 19:54
Чувствуется праздничное настроение: Наблюдатель из Германии рассказал, как голосует Крым

Загрузка...
18 марта 2018, 19:54
Пранкеры разоблачили куратора "Голоса": Они хотели повторить в России историю "Майдан и Ющенко"
17 марта 2018, 14:39
Семь человек погибло при крушении самолета "Апачи" на Филиппинах
18 марта 2018, 03:24
«Вмешательство» по-английски: как Facebook заблокировал работавшую на Трампа британскую компанию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
16 марта 2018, 02:54
Савченко после допроса в Киеве обратилась с прошением к Путину
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.