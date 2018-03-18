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Чувствуется праздничное настроение: Наблюдатель из Германии рассказал, как голосует Крым
18 марта 2018, 19:54 • 53 • В мире
Наблюдатель из Германии Андреас Маурер отметил высокий интерес граждан к выборам, а также отметил, что нарушений за время наблюдений не было зафиксировано.
В Крыму избирательный процесс проходит без потрясений. Как заявил наблюдатель из Германии, лидер фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер, он посетил три избирательных участка в Севастополе - № 99, 100 и 101
По его словам, его поразила высокая явка избирателей.
"Были удивлены, так как, например, на 99-м участке оказалось очень много людей. Я даже смотрел на часы: людям пять-семь минут приходилось ждать, чтобы зарегистрироваться и получить возможность проголосовать", - заявил Маурер.
Он также отметил, что наблюдателям никто не мешал контролировать процесс выборов.
"Мы могли свободно передвигаться, разговаривать, спрашивать", - сказал он, отметив, что в городе "чувствуется праздничное настроение".
При этом Маурер подчеркнул, что, судя по наблюдениям, избирательный процесс проходит прозрачно и ясно.
Помимо Севастополя группа иностранных наблюдателей также отправится и на другие участки, расположенные в районах с преимущественно крымско-татарским населением, передает RT.
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