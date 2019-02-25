«Чувствует себя более безопасно»: криминальный авторитет застраховался от пыток в тюрьме

Ближайший соратник осуждённого Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков (Итальянец) этапирован в одну из колоний Калуги. Криминальный авторитет застраховал жизнь и здоровье от противоправных действий сотрудников ФСИН. Во время нахождения в «Бутырке» Кочуйков жаловался на угрозы со стороны оперативников и сотрудников изолятора. При этом источники RT в правоохранительных органах это опровергают. Как выяснил RT, среди известных осуждённых, застраховавших свою жизнь и здоровье в местах лишения свободы, значатся также бывший мэр Махачкалы Саид Амиров и экс-заместитель директора ФСИН Николай Криволапов.

Как стало известно RT, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец), известный как ближайший соратник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), в конце прошлой недели был этапирован в одну из тюрем Калуги. Перед этим, в декабре 2018 года, находясь в СИЗО №2 «Бутырка», он застраховал свою жизнь от противоправных действий со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Особое внимание»

Как рассказал RT адвокат Кочуйкова, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе, его подзащитный жаловался на плохое обращение в следственных изоляторах, а также заявлял об угрозах со стороны оперативников.

«В СИЗО с ним всегда плохо обращались. Он сидел в трёх следственных изоляторах, включая «Матросскую Тишину», «Лефортово» и «Бутырку», — комментирует Трапаидзе. — В «Бутырке» он был два раза, и на протяжении всего времени со стороны оперативных служб на сотрудников следственных изоляторов и на него самого оказывалось давление, и были примеры, когда его ограничивали в прогулках, задерживали передачи или условия содержания в камерах были плохими».

Адвокат считает, что для Кочуйкова повышен риск стать жертвой пыток.

«К Андрею было особое внимание со стороны оперативного сопровождения. С его слов, ему угрожали, когда он рассказывал правду о событиях, пытались его таким образом сломать. Но он сильный, волевой, воспитанный человек, и везде через какое-то время к нему проникались уважением», — заявил Трапаидзе.

Источники RT в силовых структурах, в свою очередь, отмечают, что никаких нарушений в отношении Кочуйкова во время его пребывания в СИЗО не допускалось.

Напомним, что 14 декабря 2015 года Андрей Кочуйков с 11 подельниками приехал в ресторан Elements на Рочдельской улице и потребовал от его владелицы Жанны Ким 8 млн рублей. Интересы Ким представлял её адвокат, бывший сотрудник КГБ Эдуард Буданцев. Конфликт между мужчинами привёл к перестрелке, в которой погибли два человека и ещё девять получили ранения.

В марте прошлого года по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере Кочуйков был приговорён к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

По версии следствия, он действовал по указанию Захария Калашова, которого гособвинение назвало «лидером российского криминального мира».

Сам Калашов получил девять лет и десять месяцев и в начале февраля этого года был этапирован из московского СИЗО №3 в одну из российских колоний на юге России. Незадолго до ареста криминальный авторитет просил бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Михаила Максименко, а также его заместителя Александра Ламонова и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова за $500 тыс. освободить Кочуйкова. В результате все они были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в получении взятки.

Под защитой гласности

Как выяснил RT, страховой полис Кочуйкова был оформлен в компании «ПомощьЗК.РФ». Эта фирма является партнёром страховой компании «Абсолют Страхование», принадлежащей миллиардеру из списка Forbes Александру Светакову.

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Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных в разговоре с RT рассказал, что с компанией «ПомощьЗК.РФ» заключён агентский договор, а программа страхования заключённых была запущена год назад.

«Страховой полис выступает неким гарантом спокойствия для человека, попавшего в места лишения свободы, — комментирует Черных. — Он чувствует себя более безопасно, поскольку сотрудники ФСИН, зная, что есть полис, относятся к заключённому бережнее. Полис покрывает несчастные случаи, которые наступают в результате противоправных действий сотрудников ФСИН».

Корреспондент RT позвонил по указанному на сайте «ПомощьЗК.РФ» телефону, представившись родственником заключённого, которому необходимо застраховаться от пыток.

Мужчина, снявший трубку, представился Григорием и объяснил: официально в документе будет указано, что родственник страхуется от несчастных случаев, под которыми в том числе подразумеваются пытки. Он также отметил, что недавно с компанией заключил договор очень авторитетный и влиятельный заключённый.

По словам страховщика, после оформления полиса начальник исправительной колонии или тюрьмы получает уведомление от компании о том, что заключённый застрахован.

На сайте «ПомощьЗК.РФ» указано, что все застрахованные находятся под защитой гласности.

«По всем фактам совершения должностных преступлений в отношении застрахованных координаторы горячей линии незамедлительно сообщат в приёмную прокурора региона, директору ФСИН, а также направят соответствующие заявления в СК России в порядке ст. 144—145 УПК РФ для организации доследственной проверки и уголовного преследования виновных, а также принятия экстренных мер для обеспечения безопасности в отношении жертвы пыток», — говорится на сайте.

Сам страховщик говорит, что его компания плотно сотрудничает с правозащитной сетью Gulagu.net, поэтому в случае необходимости к решению проблем подключаются правозащитники.

«Это больше иллюзия»

Российские страховые компании стали предлагать свои услуги осуждённым более пяти лет назад. Однако Кочуйков стал первым заключённым, обладающим реальным авторитетом в криминальной среде, который решил застраховать жизнь.

При этом, согласно реестрам, размещённым на портале Gulagu.net, некоторые известные заключённые, обладающие связями во властных структурах, прибегали к услугам страховщиков.

Так, в прошлом году страховой полис от несчастного случая приобрёл бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в оренбургской исправительной колонии «Чёрный дельфин» за убийство, бандитизм, терроризм и участие в незаконном вооружённом формировании.

Два года назад страховался экс-заместитель директора ФСИН Николай Криволапов, отбывающий наказание за хищение на поставках электронных браслетов для осуждённых. Сейчас экс-чиновник уже на свободе.

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачёвой, оформление страховых полисов для заключённых — скорее превентивная мера.

«Не могу сказать, что есть практика, которая бы статистически показывала, что застрахованных заключённых не трогали, а тех, кто не застраховался, пытали. Всё зависит от колонии, — объясняет Меркачёва. — Чаще всего заключенные используют полисы как меру подстраховки, потому что им кажется, что страховая компания будет разбираться и подаст иск к учреждению. Если учреждение проиграет, начальника не погладят по голове. Но у меня ощущение, что это больше иллюзия. Я не помню громкого случая, чтобы застрахованного человека запытали и возместили миллионный ущерб. Обычно, когда по страховому случаю возмещает ущерб государственное учреждение, речь идёт о небольших суммах. Если бы возмещались миллионы, тогда, наверное, испугались бы».

В ФСИН тему страхования комментировать отказались, отметив, что это личное дело самих заключённых.