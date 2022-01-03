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Чуть снег, так катастрофа: Новый конфуз Байдена на трапе попал на видео

03 января 2022, 22:00  •  347 • Политика
Новый конфуз президента США Джо Байдена на трапе самолёта попал на видео. Американского лидера чуть не замело во время бурана. В Сети уже шутят: чуть снег, так катастрофа.
Снежная буря, обрушившаяся на штат Мэриленд, внесла коррективы в график Байдена. Президент США прибыл с визитом на авиабазу морской авиации "Эндрюс", однако военные оказались не готовы к разгулу стихии и не успели расчистить дорогу, чтобы подогнать трап к борту номер один. В результате Байдену пришлось просидеть в самолёте лишних полчаса.
В Сети уже появилось видео, снятое на авиабазе. На нём видно, как глава государства, прикрывая лицо от сильного ветра, спускается вниз по трапу, а затем садится в чёрный внедорожник.
Журналист Валентин Богданов обратил внимание,что позади Байдена спускается агент секретной службы, хотя обычно сотрудники данного ведомства держатся на расстоянии. Вероятнее всего, он подстраховывал пожилого президента, чтобы тот снова не споткнулся на трапе.
Внизу Байдена тоже ждал не привычный лимузин "Зверь", а внедорожник. В Америке зима наступает намного более внезапно, чем в России. Чуть снег, так катастрофа. Теперь ещё и имиджевая,
- пишет Богданов в Telegram.
Напомним, что в марте прошлого года Байден стал героем соцсетей после того, как трижды запнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу на борт президентского самолёта. Многие списали это на преклонный возраст 79-летнего политика. Байден является самым старым президентом в истории США.

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