«Чушь собачья». Полковник СБУ предупредил, что Киеву придется выполнять минские соглашения

Западные партнеры начинают уставать от Украины и скоро начнут давить на нее в части выполнения обязательств по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, отметивший, что нравится это кому-то или нет, но Украина подписала минские соглашения.«Что сейчас есть: то мы выполнять не будем, то мы заложники. Это больше похоже на политическую манипуляцию, чем на реальную политику. А наши стратегические партнеры на это смотрят, и они устали от Украины», – считает эксперт.Он называет «чушью собачьей» разговоры о расширении форматов.«Никаких расширений не будет. И дальше давление будет не только на Российскую Федерацию, но и на нас. Поэтому санкциями, которые РФ ввела на наших депутатов, Россия показала, что не отступит от своей линии. То, что Украина подписала в 2015 году, то, что президент Зеленский подписал в декабре 2019 года – исполняйте. Другого не будет, мы же про реальную политику говорим, а не про какие-то политические манипуляции и политические прихоти», – считает Стариков.