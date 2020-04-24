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Чумазое счастье: В день рождения младшего сына Кейт Миддлтон показала редкие снимки Луи

24 апреля 2020, 14:10  •  89 • В мире
21 апреля младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется два года. В честь этого события герцогиня Кембриджская поделилась в Instagram редкими снимками чумазого Луи.
Измазанные красками ладошки, щёки всех цветов радуги и солнечная улыбка - таким предстал в свой второй день рождения перед публикой юный принц Луи, третий ребёнок в семье принца Уильяма и пятый по счёту претендент на королевский престол.
Эти забавные снимки были сделаны в разное время самой мамой принца Кейт Миддлтон. Подписчики заметили, что Луи сильно вырос и изменился к своему двухлетию и всё больше походит на старшего братика Джорджа - ему уже почти 7 лет.
Фото: Скриншот www.instagram.com/kensingtonroyal
Сейчас семейство герцогов Кембриджских находится на строгой самоизоляции в старинном особняке. Здание, расположенное в Анмер Холле, было подарено королевой Уильяму и Кейт к их бракосочетанию. Сейчас семья находится там в полном составе вместе с тремя детьми - шестилетним Джорджем, четырёхлетней Шарлоттой и теперь уже двухлетним Луи.
Кейт Миддлтон призналась, что решила сама испечь именинный торт для своего младшенького: герцогиня не раз говорила, что обожает готовить. А многочисленные родственники в этот раз смогут поздравить маленького Луи только по телефону и видеосвязи.

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