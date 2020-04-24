Чумазое счастье: В день рождения младшего сына Кейт Миддлтон показала редкие снимки Луи

Измазанные красками ладошки, щёки всех цветов радуги и солнечная улыбка - таким предстал в свой второй день рождения перед публикой юный принц Луи, третий ребёнок в семье принца Уильяма и пятый по счёту претендент на королевский престол.

Эти забавные снимки были сделаны в разное время самой мамой принца Кейт Миддлтон. Подписчики заметили, что Луи сильно вырос и изменился к своему двухлетию и всё больше походит на старшего братика Джорджа - ему уже почти 7 лет.

Фото: Скриншот www.instagram.com/kensingtonroyal

Сейчас семейство герцогов Кембриджских находится на строгой самоизоляции в старинном особняке. Здание, расположенное в Анмер Холле, было подарено королевой Уильяму и Кейт к их бракосочетанию. Сейчас семья находится там в полном составе вместе с тремя детьми - шестилетним Джорджем, четырёхлетней Шарлоттой и теперь уже двухлетним Луи.

Кейт Миддлтон призналась, что решила сама испечь именинный торт для своего младшенького: герцогиня не раз говорила, что обожает готовить. А многочисленные родственники в этот раз смогут поздравить маленького Луи только по телефону и видеосвязи.