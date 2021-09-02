Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость

В рассекреченных документах Архива внешней политики России рассказывается о готовившейся японскими военными и учёными подлости с массовым заражением людей чумой. Японцы планировали заражать людней с помощью специальной трости, внутри которой находились чумные блохи.

Во время Второй мировой войны Япония разрабатывала бактериологическое оружие. Неопровержимые доказательства этого представил Советский Союз. Речь шла о создании японцами оружия массового поражения.

Как выяснилось, уготовила Япония русским и маленькую подлость. Причём в прямом смысле маленькую, но в случае успеха японских диверсантов обернувшуюся бы для нашей страны огромной трагедией и массовым заражением людей чумой. Как следствие - в стране начался бы массовый мор.

О том, что японские учёные изощрялись в создании бактериологического оружия, говорится в рассекреченных документах Архива внешней политики России. Среди них есть и докладная записка на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского. Её ещё в начале января 1950 года направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин.

В записке упоминался список из 48 имён - военных преступников, включая императора Японии Хирохито, которых уличили в разработке и применении бактериологического оружия. Там же упоминалась и фамилия инженера Танаки, который являлся конструктором "специальной трости с блохами".

Одна такая трость, начинённая чумными блохами, могла бы стать грозным оружием массового поражения.

Идея использовать подобных блох, как уточняет РИА Новости, принадлежала идеологу и организатору японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.