Чума на три прибалтийские хаты – со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов

Социальное напряжение в республиках Прибалтики усиливают забастовки

Из-за эпидемии коронавируса в Эстонии работу могут потерять 65 000 человек – в обрабатывающей промышленности, строительстве, на транспорте, в складском хозяйстве, в торговле. Официальный Таллин уже говорит о сокращении ВВП на 7%, хотя при вёрстке бюджета Минфин предсказывал рост экономики на 2,2%. В Латвии статус безработного имеют 67 000 человек. Даже монополисты вынуждены избавляться от лишних ртов. Так, Tallink Latvija AS, дочерняя компания морских паромных пассажирских и грузовых перевозок Tallink Grupp, проинформировала Кассу страхования о сокращении штатов до 550 сотрудников.

Паромы эстонской судоходной кампании Tallink Grupp ютятся у причалов. Фото delfi.lt

Литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис 21 апреля сообщил: «С 16 марта, когда объявлен карантин, уровень безработицы вырос с 9,3% до 11,1%. То есть, на 30 тысяч человек». Общее число безработных в стране достигло 190 тыс. Это почти 1/6 всего трудоспособного населения.

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис. Фото delfi.lt

Социальное напряжение усиливают забастовки, поводом для которых являются, как правило, задержки с выплатами зарплат. Беспрецедентную стачку провели водители-дальнобойщики автотранспортной фирмы Girteka Logistics. Разбросанные по всей Европе, они протестовади против решения администрации о сокращении суточных. Кстати, закон не на строне бастующих: в условяих чрезвычайной ситуации проводить акции протеста запрещено. Такие правила действуют почти во всех странах Евросовюза. Однако они не помешали шахтёрам шахты «Эстония» заявить: начнутся задержки с зарплатой – работа будет остановлена.

Сверхрентабельную ещё недавно литовскую компанию Girteka Logistics лихорадит. Фото transportal.by

Для понижения градуса социального напряжения правительство Эстонии платит компенсации гражданам, потерявшим в условиях карантина работу. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, «государство компенсирует по меньшей мере 70% от дохода». Власти Латвии 15 апреля решили ввести ещё одно пособие тем, кто не смог найти работу или возобновить хозяйственную деятельность из-за распространения вирусной инфекции. Министр финансов Янис Рейрс считает, что «дополнительное пособие поможет всем пострадавшим». В Литве самозанятые с 10 апреля получают выплаты в размере 257 евро в месяц, а руководители 8500 компаний – государственые субсидии для амортизации ущерба, связанного с вынужденной остановкой деятельности. По словам главы кабинета министров Саулюса Сквернялиса, «простой зафиксирован у каждой пятой компании».

Задача текущего момента - найти работу. Фото: forumdeily.com

Бизнес в странах Прибалтики, несомненно, в большой опасности. Увы, три несостоявшихся «балтийских тигра» стоят на пороге куда более серьёзных испытаний. Таллин, Ригу и Вильнюс ожидает волна реэмигрантов, потерявших работу в странах Западной и Северной Европы. «У нас появится армия получателей пособий. Я не против, но необходимо понимать: сколько бы мы ни закачивали денег в социальную сферу, количество предложений на национальном рынке труда от этого не увеличится», – утверждает зампредседателя правления Банка Литвы Раймондас Куодис.

Нериюс Мачюлис, старший экономист банка Swedbank, в качестве отрицательного примера приводит Норвегию, куда эмигрировали более 40 тыс. литовцев: «Уровень безработицы здесь впервые превысил показатели времён Второй мировой войны. Не стоит надеяться, что местные власти и бизнес в первую очередь начнут заниматься трудоустройством эмигрантов. Им наверняка придётся возвратиться домой». Прогноз подтверждает живущая в Норвегии Дайна Богданене, создавшая в сети Facebook группу для соотечественников: «Сегодня все литовцы очень хотят получать пособия, но это невозможно. Большинству придётся улететь домой. Смогут ли обеспечить их работой?»

В Латвии безработные заполнили коридоры биржи труда. Фото ru.delfi.lv

Ответ короткий – не смогут. Страны Балтии не смогут трудоустроить всех реэмигрантов, ведь проблему занятости Вильнюс, Рига и в меньшей степени Таллин десятилетиями решали за счёт выдавливания безработных в ЕС. Александр Носович, эксперт по Прибалтике из Калининграда, говорит: «Трудовая миграция казалась панацеей от любых социально-экономических сложностей, стала залогом политической стабильности правящих режимов. Активное население, способное требовать перемен, выдавливалось в эмиграцию. Только Литву покинули около 1 млн человек. Но после отмены карантина в Европе возможности прибалтийских трудовых мигрантов резко сократятся. Универсальный клапан для стравливания социально-экономического пара перестанет работать. [В первую очередь для Вильнюса и Риги] возникнет проблема с тем, что некуда будет пристроить безработных. А затем начнутся и проблемы со стабильностью политического режима».

Политолог Александр Носович (Калининград). Фото: zvezdaweekly.ru

«Лучше бы вы не возвращались», – так инспекторы национальной службы занятости Литвы реагируют на заявления реэмигрантов о постановке на учёт по безработице. Только с конца марта до середины апреля на родину вернулось около 3 тыс. человек. 80% из них в Евросоюзе существовали на социальные пособия, параллельно работая нелегально – пекли торты, наращивали ресницы, делали массаж, педикюр, варили цеппелины, распространяли полиграфическую продукцию, дежурили ночами на стройках и других объектах. Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела говорит: «Всякие возвратились. В основном, оставшиеся из-за коронавируса без социальных гарантий, безработные и криминал. Они возвратились переждать кризис, а не работать».

Со сторонниками сценария мощных волн реэмиграции спорят сторонники сценария ещё большей эмиграции, чем прежде. Например, в 2014-2017 годах Литву покидало по 110 жителей в сутки, около 50 тысяч в год. Ромуалдас Озолас, теоретик современного литовского национализма, вынужден был признать: «Сталинские репрессии нанесли меньший ущерб, чем бездумная политика нынешней власти». Аналитики в области рынка труда больше согласны с полицейским Пожелой, чем с политологом Носовичем. Официальный представитель компании CV Online Рита Каравайтене не сомневается: «Самая большая волна необратимой по последствиям эмиграции начнётся через месяц после завершения карантина в ЕС. Предложения от быстро восстанавливающихся крепких экономик Германии, Дании и Швеции примут неквалифицированные работники и те, кто за время эпидеми не мог заработать». К слову, Германия действительно уже приглашает трудовых мигрантов на производство, в строительство, в сельское хозяйство. Великобритания тоже требует дополнительных рабочих рук. Только для сбора урожая ей не хватает 90 000 человек.

Если из стран Балтии уедут ещё хотя бы 500 тыс., на картах появятся обезлюдевшие районы. Не исключено, что в краткосрочной перспективе сбудутся прогнозы Eurostat о сокращении населения к 2050 году в Литве до 2 млн жителей, в Латвии – до 1,3 млн, в Эстонии – до 1 млн жителей. Даже свет в столичных аэропортах будет некому выключить.