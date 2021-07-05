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Чулпан Хаматова: Горбачёв несправедливо оплёван нашей страной
05 июля 2021, 15:10 • 135 • Политика
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что Михаил Горбачёв "несправедливо оплёван нашей страной".
С именем Михаила Горбачёва, первого и последнего президента СССР, ассоциируется не просто распад страны, но и трагичное будущее народов, живших в союзе. Мы до сих пор не можем оправиться от травм, принесённых последовавшими лихими девяностыми. Тем не менее актриса Чулпан Хаматова полагает, что Михаила Горбачёва несправедливо обвиняют.
О своей позиции Хаматова говорила и ранее. В интервью литературному критику Галине Юзефович она объяснила, почему согласилась играть роль супруги Горбачёва в спектакле. Актриса призналась, что чувствовала радость, поскольку сможет несколько реабилитировать политика:
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