Чулпан Хаматова: Горбачёв несправедливо оплёван нашей страной

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что Михаил Горбачёв "несправедливо оплёван нашей страной".

С именем Михаила Горбачёва, первого и последнего президента СССР, ассоциируется не просто распад страны, но и трагичное будущее народов, живших в союзе. Мы до сих пор не можем оправиться от травм, принесённых последовавшими лихими девяностыми. Тем не менее актриса Чулпан Хаматова полагает, что Михаила Горбачёва несправедливо обвиняют.

О своей позиции Хаматова говорила и ранее. В интервью литературному критику Галине Юзефович она объяснила, почему согласилась играть роль супруги Горбачёва в спектакле. Актриса призналась, что чувствовала радость, поскольку сможет несколько реабилитировать политика:

Я соглашалась играть Горбачёва. Основной посыл, основная радость от того, что будет этот проект, от того, что будет спектакль о Горбачёве. Я шла играть Горбачёва, потому что мне кажется, что он несправедливо забыт нашей страной, несправедливо оплёван нашей страной, несправедливо на него навешано огромное количество преступлений, и к некоторым из них он не имеет никакого отношения. Мне хотелось рассказать истину хоть так.

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