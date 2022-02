«Чудовищные репутационные потери»: почему на Западе продолжают говорить о возможном «вторжении» России на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины, при этом отметив, что нападение Москвы «всё ещё является вполне возможным». Ранее британские СМИ писали, что «вторжение» РФ на Украину состоится в ночь на 16 февраля. Схожие заявления озвучивали отдельные политики, однако атаки не произошло. В Москве подвергли критике звучащую на Западе риторику. Эксперты отмечают, что на Россию продолжают давить посредством провокационных заявлений об «агрессии», но в то же время западные партнёры начинают понимать необходимость дипломатического решения вопроса о безопасности и предметных переговоров с Москвой.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон в ситуации с Украиной готов как к переговорам с РФ, так и к решительному ответу на возможную «агрессию» Москвы против Киева. Об этом он сообщил в своём видеообращении к американцам, посвящённом украинскому кризису.

«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией и нашими союзниками и партнёрами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на нападение России на Украину, которое все ещё является вполне возможным», — сказал президент США.

Байден также заявил о готовности достичь взаимопонимания между РФ, США и Европой по вопросам безопасности, которое было бы закреплено в письменном виде.

«На этих выходных я провёл очередной разговор с президентом Путиным, чтобы ясно обозначить: мы готовы продолжать дипломатические контакты на высоком уровне, чтобы достичь письменно закреплённого взаимопонимания между Россией, США и странами Европы по вопросам, вызывающим обоснованную озабоченность в области безопасности, если того же хочет и он», — подчеркнул американский лидер.

Президент США Джо Байден

AP

© Alex Brandon

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что Вашингтон пытается сохранить лицо, подтверждая свою решимость в противодействии возможной «агрессии» со стороны России и при этом заявляя о готовности к переговорам с Москвой по вопросам в области безопасности.

«Джо Байден повторил всё то, что было сказано до него и будет говориться после него. Ничего нового, помимо ложного утверждения, что НАТО не угрожает России, и того, что у него нет никаких проблем с неприязнью к русским, не прозвучало... Позиция США не является конструктивной, поскольку они одной рукой предпринимают якобы все миролюбивые действия и даже высказывают готовность продолжать дипломатические контакты, а другой — размещают на территории Украины вооружения, выделяют средства на ведение войны и завозят своих военных инструкторов», — подчеркнул эксперт.

Тиражирование паники

Напомним, что западные СМИ на протяжении последних месяцев активно тиражируют информацию о «вторжении» на Украину, которое якобы планирует Россия. Эти СМИ, опираясь на информацию от анонимных правительственных источников, публиковали карты направлений ударов Вооружённых сил РФ, а также озвучивали сроки начала «вторжения», постепенно сдвигая их: в конце декабря, в середине января, начале февраля, перед зимней Олимпиадой в Пекине или в ходе Игр.

Агентство Bloomberg даже объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок. Позднее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников изменило свой прогноз и сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Британский таблоид The Sun в очередной раз обновил дату «вторжения», указав 16 февраля. В своём сообщении The Sun опирается на некие данные американской разведки, согласно которым «вторжение» начнётся в 3 часа утра по киевскому время. Такое же сообщение опубликовала и газета The Mirror.

Однако позднее The Sun отредактировал статью, и убрал из заголовка и текста упоминание точного времени предполагаемого нападения. Вместо этого в материале теперь сообщается, что ночь на 16 февраля прошла без происшествий. В свою очередь The Mirror не стала редактировать свою статью, однако признала, что «вторжения» не случилось.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, западные СМИ «пытались сделать всё», чтобы война состоялась. «Возможно, у них, на страницах их газет, бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения», — отметила она на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации, в шутку порекомендовал жителям Украины «завести будильники на это время и самим убедиться», что никакое вторжение им не угрожает.

Позднее Песков выразил мнение, что данная информационная кампания будет продолжаться. «Честно говоря, характер течения вот этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации ещё далеко... Нам нужно набраться терпения», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать недавние сообщения «кульминацией западной истерии».

При этом он добавил: «Очень важно всё-таки, чтобы представители западных средств массовой информации, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось».

Громкие заявления о скором вторжении делают и высшие государственные чиновники стран Запада, особенно в Великобритании и США.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

AFP

© Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Накануне о скором «вторжении» РФ на Украину в очередной раз заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В интервью телеканалу Sky News она сказала, что военное вторжение «весьма вероятно», использовав для оценки такого варианта развития событий ставшую крылатой формулу «хайли лайкли» (highly likely).

«Мы знаем или полагаем, что Владимир Путин ещё не принял решения о вторжении на Украину. На наш взгляд, что это весьма вероятно. К границе стянуто огромное количество войск. Мы знаем, что они готовы немедленно пойти в наступление. Но он всё ещё может передумать, и именно поэтому дипломатия так важна — нужно дать России понять, что ценой вторжения будут жёсткие санкции», — сказала Трасс.

Глава британского МИД добавила, что РФ якобы может напасть на Киев, организовать нападение с востока страны или устроить некую провокацию или отвлекающий манёвр. Она также заявила, что в случае военной интервенции России «Украиной дело не ограничится».

«Это посягательство России на соседние с ней государства и на другие восточноевропейские страны с целью подорвать легитимность их участия в НАТО», — сказала Трасс.

Мария Захарова, комментируя слова Лиз Трасс, отметила, что Лондон продолжает распространять дезинформацию.

«Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон. Это, конечно, и окормление этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов — средств массовой дезинформации Британии», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.

Она также обратилась с призывом к западным СМИ: «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск».

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 24 заявил, что РФ может осуществить агрессию против Украины на этой неделе. По его словам, Москва якобы идёт на эскалацию ситуации на украинской границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Риторику США подверг критике Пекин. Так официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР надеется на прекращение распространения дезинформации.

«Надеемся, что соответствующие стороны прекратят публикацию подобной ложной информации и будут предпринимать больше действий, способствующих миру, взаимному доверию и сотрудничеству», — сказал представитель МИД.

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США и Великобритания продолжают оказывать информационное давление, причём не только на Москву.

«Эти заявления делаются с одной целью — оказание информационно-психологического давления как на Россию, так и на Украину и на всё международное сообщество. Если возникнет эскалация, никто не будет разбираться, кто первый её начал. Но очевидно, что Россия не будет первой вторгаться на Украину», — пояснил политолог.

«Сейчас формируется определённый информационный фон, чтобы подготовить всё международное сообщество к тому, что Россия агрессор, а значит, ввести новые ограничения и главной целью, конечно, должен быть «Северный поток—2», — отметил эксперт.

Формирование информационного фона

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля начали возвращение с учений в свои пункты базирования.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя российские учения, отметил, что передислокация подразделений ВС РФ происходит независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося вторжения на Украину. Об этом министр заявил на брифинге по итогам переговоров с польским коллегой Збигневом Рау.

«Насчёт учений, которые Россия проводит, ещё раз подчеркну особо, на своей собственной территории в соответствии со своими собственными планами — они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили. И в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком. Делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова», — подчеркнул министр.

На фоне очередной волны сообщений западных СМИ о «вторжении» в Москве прошла встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Владимира Путина. На ней российский лидер подтвердил отсутствие у Москвы агрессивных намерений.

«Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — подчеркнул президент.

Олаф Шольц и Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Комментируя последние заявления западных СМИ и чиновников о «вторжении» РФ на Украину, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман назвал их провокационными.

«Подобного рода предсказания наносят удар не столько по РФ, сколько по Украине, откуда идёт бегство граждан, иностранной элиты, дипломатов. Люди, которые делают такие заявления, позиционируют себя как друзья Украины, опора и надежда. В конечном итоге они просто повергли эту страну в шок, хаос, уничтожили инвестиционный климат. Желая «защитить», они совершили информационную атаку против самой Украины. Для Великобритании и США развязывание войны между Россией и Украиной было бы большим подарком. Но можно их разочаровать — РФ этого подарка не собирается делать», — отметил собеседник RT.

Главными бенефициарами информационной кампании о «вторжении» являются США и Великобритания, однако скоро её поддержание станет невозможным, считает Фельдман.

«Провокационность подобных заявлений уже начинает осмысливаться и ведущими европейскими странами, и самой Украиной. Россия давно дала оценку подобного рода внешней политике Великобритании и США. Потом, когда атаки России на Украину не произойдёт, Байден будет заявлять, что это он предотвратил третью мировую войну, наладил диалог с Москвой. Позиция США беспроигрышная — они в любом случае провозгласят себя триумфаторами», — подчеркнул политолог.

Продолжение информационной кампании о скором «вторжении» обернётся для западных правительств репутационными потерями, считает Алексей Мухин.

«Западные СМИ неоднократно назначали дату российского «вторжения» на Украину, и каждый раз их прогноз с треском проваливался. Западные страны, которые участвуют в этом неприглядном действе, несут сейчас чудовищные репутационные потери. Они настолько изолгались, что потеряли всякий стыд и должны испытывать дикий комплекс на эту тему. Но не испытывают», — подчеркнул политолог.

При этом Москве в этой ситуации удалось убедить отдельных акторов на Западе в необходимости паритетных переговоров по безопасности, добавил Мухин.

«Судя по интенсивности нынешних личных контактов Владимира Путина с представителями западного истеблишмента, да, внимание привлечь удалось. Так что можно сказать, что Запад отреагировал на требования РФ», — заключил собеседник RT.