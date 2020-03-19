Чудовищное воздействие коронавируса на мозг: Делягин рассказал, "о чём молчала советская пропаганда"

На фоне массовой истерии по поводу эпидемии коронавируса политолог и экономист Михаил Делягин поднял тему воздействия болезни на мозг. Своими мыслями по этому поводу он поделился в видео, опубликованном на его Telegram-канале.

Делягин отмечает, что в советские времена к школьникам по несколько раз в год приходила медсестра и рассказывала об осложнениях от сезонного гриппа. Детей запугивали слепотой, глухотой, разрушением сосудов, воспалением лёгких и многим другим.

"Но вот как сезонный грипп разрушающе воздействует на мозг, об этом "советская пропаганда" молчала. Мы об этом узнали только сейчас - в результате коронавируса", - сказал Делягин в видеосообщении.

Чтобы увидеть "чудовищное воздействие коронавируса на мозг", по словам политолога, достаточно посмотреть по сторонам. А некоторым необходимо заглянуть ещё и в зеркало, добавил Делягин.

Напомним, на волне паники из-за коронавирусной инфекции в странах Запада люди принялись раскупать туалетную бумагу, вырывая её друг у друга из рук. В России некоторые также ударились в паникёрство, но в меньшей степени. Российские власти отслеживают ситуацию с наличием продовольствия и заверяют, что еды в стране более чем достаточно. Граждан России призывают не запасаться продуктами впрок, так как это приведёт к тому, что часть купленного придётся потом выбрасывать.