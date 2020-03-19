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Чудовищное воздействие коронавируса на мозг: Делягин рассказал, "о чём молчала советская пропаганда"
19 марта 2020, 23:35 • 92 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин прокомментировал массовую истерию вокруг эпидемии коронавирусной инфекции. По его словам, советская пропаганда регулярно предупреждала о всевозможных осложнениях от сезонных заболеваний, но как-то умолчала о чудовищном воздействии на мозг, которое можно видеть на примере коронавируса.
На фоне массовой истерии по поводу эпидемии коронавируса политолог и экономист Михаил Делягин поднял тему воздействия болезни на мозг. Своими мыслями по этому поводу он поделился в видео, опубликованном на его Telegram-канале.
Делягин отмечает, что в советские времена к школьникам по несколько раз в год приходила медсестра и рассказывала об осложнениях от сезонного гриппа. Детей запугивали слепотой, глухотой, разрушением сосудов, воспалением лёгких и многим другим.
Чтобы увидеть "чудовищное воздействие коронавируса на мозг", по словам политолога, достаточно посмотреть по сторонам. А некоторым необходимо заглянуть ещё и в зеркало, добавил Делягин.
Напомним, на волне паники из-за коронавирусной инфекции в странах Запада люди принялись раскупать туалетную бумагу, вырывая её друг у друга из рук. В России некоторые также ударились в паникёрство, но в меньшей степени. Российские власти отслеживают ситуацию с наличием продовольствия и заверяют, что еды в стране более чем достаточно. Граждан России призывают не запасаться продуктами впрок, так как это приведёт к тому, что часть купленного придётся потом выбрасывать.
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