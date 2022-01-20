Чудовищная статистика педофилии в России. Госдума, очнись!

В эфире "Первого русского" говорим о законопроекте, ужесточающем наказание для педофилов в России. Казалось бы, нужная норма. Однако есть целый ряд подводных камней. Педофилам дают шанс и не сажают пожизненно сразу же.

У всех у нас на слуху история из Костромы, где была изнасилована и убита маленькая девочка. Адвокат родителей жертвы одним словом оценил произошедшее: "Кошмар!"

Ни он, ни семья малышки не понимают мотивов преступления. Это совершенно чудовищная жестокость. И статистика показывает, что в огромной России каждые 25 минут насилуют ребёнка, такие цифры со ссылкой на СКР в беседе с нами назвал сенатор Антон Беляков.

"Только вдумайтесь! - сказал член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков, один из авторов проекта закона об ужесточении наказания для педофилов, когда комментировал происходящее в беседе с Царьградом.

В подобных условиях мы даём педофилам шанс. Мол, единожды совершив преступление, они получат более мягкое наказание. Мы уверены, что карать надо жёстче. Непростую дискуссию ведём в эфире программы "Не могу молчать".